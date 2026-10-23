Dùng thử iPhone Duo trước “giờ G”: Tôi từng thấy cái tên Duo khó hiểu, cho đến khoảnh khắc mở máy ra

Ấn tượng đầu tiên về iPhone Duo không chỉ ở việc nó gập được. Cách hai màn hình, phần mềm và camera phối hợp mới là thứ khiến tôi phải gật gù thán phục.

Ngay trước “giờ G” ngày 23/10, thời điểm những chiếc iPhone Duo chính hãng đầu tiên bắt đầu được giao đến người đặt trước, tôi có cơ hội trải nghiệm sớm thiết bị. Đây cũng là lúc phù hợp để nhìn xem Apple đã làm gì sau nhiều năm đứng ngoài thị trường điện thoại gập.

Apple không phát minh ra điện thoại gập. Trước khi iPhone Duo xuất hiện, thị trường đã có những thiết bị mỏng hơn, nhẹ hơn, trang bị nhiều camera hơn và cho phép người dùng mở cùng lúc nhiều cửa sổ hơn.

Trước khi cầm máy, tôi từng thấy cái tên iPhone Duo khá khó hiểu. Một chiếc điện thoại có thể gập nhưng lại không được đặt tên theo chính đặc điểm dễ nhận thấy nhất, trong khi chữ “Duo” nghe có vẻ chỉ đơn giản ám chỉ hai màn hình.

Chỉ đến khoảnh khắc mở máy, tôi mới cảm nhận được ý nghĩa của tên gọi này. Màn hình ngoài và màn hình trong không hoạt động như hai phần tách biệt, mà phối hợp như hai không gian của cùng một trải nghiệm; nội dung, giao diện và ứng dụng liên tục di chuyển giữa chúng theo chuyển động của bản lề.

Ít nhất theo cảm nhận của tôi, “Duo” không chỉ nói về số lượng màn hình mà còn mô tả cách chúng làm việc cùng nhau. Việc gập mở vì thế trở thành một phần hữu ích trong quá trình sử dụng, thay vì chỉ là màn trình diễn phần cứng.

Ngay trong lần trải nghiệm đầu tiên, iPhone Duo cũng không tạo cảm giác của một sản phẩm thế hệ đầu còn nhiều chi tiết chắp vá. Phần cứng và phần mềm đã phối hợp khá nhuần nhuyễn, từ chuyển động của bản lề đến cách nội dung chạy qua hai màn hình, dù vẫn còn những điểm Apple có thể tiếp tục hoàn thiện.

Hai màn hình được nối bằng một “cánh cửa kính”

Khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh nhất trên iPhone Duo không phải tiếng đóng bản lề hay kích thước màn hình 7,6 inch. Đó là vài giây ngắn ngủi khi nội dung di chuyển giữa màn hình ngoài và màn hình trong.

Khi bắt đầu mở máy, ứng dụng trên màn hình ngoài không khựng lại, biến mất rồi đột ngột xuất hiện trên màn hình trong. Giao diện được mở rộng dần theo chuyển động của bản lề, khiến người dùng có thể trực tiếp nhìn thấy nội dung đang đi từ màn hình này sang màn hình còn lại.

Cảm giác này thể hiện rõ khi xem phim. Video đang phát trên màn hình ngoài không dừng lại để chờ hệ thống nhận biết trạng thái mới, mà tiếp tục chạy trong khi khung hình được mở rộng dần sang màn hình trong. Gập máy lại, bộ phim cũng thu về màn hình ngoài theo đúng chuyển động của hai nửa thiết bị.





Nếu xem iPhone Duo như một ngôi nhà, màn hình ngoài và màn hình trong giống hai căn phòng được kết nối bằng một cánh cửa kính. Người dùng chỉ cần đẩy cửa và bước sang phòng bên cạnh, trong khi vẫn có thể nhìn thấy không gian đang tiếp tục ở phía sau lớp kính.

Trên một số điện thoại gập khác, quá trình này giống như phải dừng lại một nhịp để mở một cánh cửa gỗ. Nội dung tạm biến mất, giao diện được tính toán lại rồi mới xuất hiện trên màn hình còn lại, khiến người dùng nhận ra rất rõ mình vừa chuyển từ thiết bị này sang một thiết bị khác.

Sự khác biệt chỉ kéo dài chưa đến một giây nhưng lại tác động lớn đến cảm giác sử dụng. Khi thao tác mở máy không còn tạo ra khoảng ngắt, bản lề dần biến mất khỏi suy nghĩ và việc chuyển sang màn hình lớn trở thành một hành động tự nhiên.

Khả năng tiếp tục ứng dụng giữa màn hình ngoài và màn hình trong vốn đã xuất hiện trên nhiều smartphone gập. Điểm gây ấn tượng ở iPhone Duo là cách Apple thể hiện quá trình chuyển đổi: nội dung mở rộng hoặc thu nhỏ trực quan theo chuyển động của bản lề, gần như không xuất hiện nhịp dừng, tải lại hay chuyển cảnh đột ngột giữa hai màn hình.

Hiệu ứng tương tự xuất hiện trên toàn bộ giao diện. Một trang web đang đọc vẫn giữ đúng vị trí, thậm chí bạn cuộn trang và đóng hay mở iPhone Duo ra thì trang web vẫn tiếp tục cuộn, bức ảnh đang xem tiếp tục nằm ở nội dung đó, còn ứng dụng tự sắp xếp lại theo kích thước mới thay vì tải lại từ đầu.

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Màn hình ngoài và màn hình trong cùng sử dụng tỷ lệ 1,4:1 cũng góp phần làm quá trình chuyển đổi liền lạc hơn. Ứng dụng không phải nhảy qua hai khung hình hoàn toàn khác nhau, nhờ đó ít xuất hiện cảm giác giao diện bị kéo méo hoặc sắp xếp lại một cách vội vàng.

Apple còn thay đổi vị trí của thanh Dock, thanh trạng thái và nhiều nút điều khiển. Khi mở máy theo chiều ngang, các thành phần này được chuyển sang cạnh phải, gần khu vực ngón tay thường đặt vào khi cầm hai bên thiết bị. Xoay máy theo chiều dọc, giao diện lại trở về cách bố trí quen thuộc của iPhone.

Ban đầu, vị trí mới có thể khiến người dùng mất một chút thời gian tìm nút. Tuy nhiên, chỉ sau một lúc làm quen, tôi nhận ra mình ít phải với ngón tay hơn, đặc biệt khi mở máy và giữ thiết bị bằng hai tay.

Khả năng gập máy một phần cũng tạo thêm một số kiểu sử dụng thú vị. Khi xem video, người dùng có thể dựng nửa trên làm màn hình, trong khi các nút điều khiển phát lại xuất hiện ở nửa dưới giống một chiếc laptop thu nhỏ.

Đây là một tính năng “nice to have” và hữu ích khi đặt máy trên bàn mà không có giá đỡ. Cá nhân tôi vẫn thích mở phẳng để xem phim toàn màn hình, bởi khi đó nội dung lớn hơn và không gian 7,6 inch được tận dụng trọn vẹn hơn.

Màn hình nano-texture, bản lề nhẹ và những chi tiết chỉ thấy khi cầm máy

Màn hình trong là một trong những thành phần để lại ấn tượng rõ nhất. Bề mặt nano-texture có độ mờ nhẹ, nhìn hơi giống giấy sáp và không bị lớp phản chiếu bóng phủ lên quá mạnh như nhiều màn hình gập khác.

Cảm giác vuốt trên bề mặt này rất mượt. Đầu ngón tay di chuyển đều và ít bị rít, đặc biệt khi cuộn qua trang web, tài liệu hoặc mạng xã hội trong thời gian dài. Trải nghiệm khá gần với iPad Pro nano-texture, dù vật liệu và cấu trúc màn hình của hai thiết bị không hoàn toàn giống nhau.

Ở góc nhìn trực diện, chất lượng hiển thị vẫn tốt, màu sắc dễ chịu và nội dung tạo cảm giác nổi lên gần bề mặt màn hình. Khi nhìn ở góc quá xéo, màu sắc bắt đầu bệt và độ tương phản giảm rõ rệt, đặc biệt dưới nguồn sáng mạnh.

Đây là điểm đánh đổi của bề mặt nano-texture, nhưng không ảnh hưởng quá lớn trong sử dụng bình thường. Phần lớn người dùng sẽ nhìn trực diện vào màn hình thay vì nghiêng thiết bị sang một góc lớn để đọc hoặc xem video.

Tôi trải nghiệm iPhone Duo hoàn toàn ở ngoài trời, vì vậy khả năng chống chói của lớp nano-texture thể hiện khá rõ. Ngay dưới ánh nắng, nội dung vẫn dễ quan sát, màn hình không biến thành một tấm gương phản chiếu khuôn mặt và cảnh vật xung quanh như nhiều màn hình bóng.





Sau một khoảng thời gian trải nghiệm liên tục, bề mặt cũng ít lộ dấu vân tay hơn những màn hình gập bóng mà tôi từng sử dụng. Nó không hoàn toàn miễn nhiễm với dầu từ ngón tay, nhưng các vết bám khó nhìn thấy hơn và không tạo thành một lớp bóng loang khó chịu trên màn hình.

Nếp gấp vẫn tồn tại và hoàn toàn có thể quan sát được. Khi màn hình tắt, nhìn từ góc xéo hoặc để ánh sáng chiếu ngang qua, đường gấp ở giữa sẽ hiện lên rõ hơn; người dùng cũng có thể cảm nhận nó khi vuốt ngón tay qua khu vực bản lề.

Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa việc cố tìm nếp gấp và thực sự chú ý đến nó trong lúc sử dụng. Khi nhìn trực diện và màn hình đang hiển thị nội dung, đường gấp gần như không chen vào trải nghiệm, đặc biệt với hình ảnh hoặc video có nhiều màu sắc.

Camera FaceTime ẩn dưới màn hình cũng hoạt động theo cách tương tự. Camera này không hoàn toàn biến mất và vẫn có thể nhìn thấy nếu người dùng chủ động tìm, nhất là khi màn hình hiển thị một mảng màu đơn hoặc khi quan sát ở góc nghiêng.

Khi nội dung có nhiều màu sắc hoặc chuyển động, vùng camera hòa vào màn hình tốt hơn đáng kể. Do không có lỗ đục hay phần khuyết cố định, trải nghiệm đọc, xem ảnh và xem phim trên màn hình trong cũng liền lạc, dễ chịu hơn.

Camera dưới màn hình không gây phân tâm khi nhìn trực diện, đồng thời Apple còn thêm hiệu ứng để vùng camera thu nhỏ rồi hòa trở lại vào màn hình sau khi sử dụng. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng phù hợp với cách hãng biến hạn chế phần cứng thành một phần của giao diện.

Chất lượng camera dưới màn hình nằm ở mức chấp nhận được cho cuộc gọi video. Trong điều kiện đủ sáng, hình ảnh tương đối rõ, còn khi thiếu sáng, ảnh bắt đầu nhiễu và mất chi tiết nhiều hơn camera Center Stage ở màn hình ngoài.

Bản lề của Duo cũng tạo cảm giác cứng cáp nhưng không cứng ngắc. Khi bắt đầu tách hai nửa máy, cơ chế bên trong dường như có một chút trợ lực, giúp quá trình mở diễn ra nhẹ và không yêu cầu người dùng phải dùng quá nhiều sức.





Chuyển động của bản lề mượt, có độ chắc và giữ được thiết bị ở nhiều góc, bạn có thể bật chế độ Stand By để hiển thị đồng hồ hay album ảnh. Khi đóng lại, nam châm kéo hai nửa máy vào nhau với tiếng chạm dứt khoát, tạo cảm giác hoàn thiện đến mức khó có thể nghĩ rằng đây là thiết bị thế hệ đầu tiên.

Phần khung ở cạnh dưới màn hình trong cũng được làm khá phẳng. Không có điểm nhô lên rõ rệt tại khu vực bản lề như trên một số điện thoại gập, vì vậy ngón tay có thể vuốt ngang qua cạnh dưới mà ít bị cản lại.

Vị trí nút âm lượng lại cần thời gian làm quen. Các nút được đặt ở cạnh trên khi máy mở, khác với thói quen tìm phím âm lượng ở cạnh bên trên iPhone thông thường. Trong những lần sử dụng đầu tiên, tôi vẫn phải nhìn lại vị trí nút trước khi điều chỉnh.

Khối lượng 254 gram khiến iPhone Duo tạo cảm giác chắc chắn nhưng khá nặng, đặc biệt khi gập lại và sử dụng màn hình ngoài bằng một tay. Dù vậy, thiết kế ngắn và gọn như một cuốn hộ chiếu giúp máy vẫn dễ dàng nằm trong túi quần áo, còn khi mở ra và cầm bằng hai tay, trọng lượng được phân bổ dễ chịu hơn.

Hai màn hình không chỉ để xem, camera cũng bắt đầu thú vị hơn

iPhone Duo sử dụng hai camera 48MP ở mặt sau, gồm camera chính và camera góc siêu rộng. Máy cung cấp các mức chụp 0,5x, 1x và 2x, trong đó mức 2x được tạo ra bằng cách khai thác vùng trung tâm của cảm biến chính thay vì một camera tele riêng biệt.

Qua trải nghiệm nhanh, camera chính cho chất lượng tốt và đủ tin cậy trong phần lớn tình huống hằng ngày. Máy cũng được thử chụp, quay trong môi trường hòa nhạc với ánh sáng phức tạp và kết quả ban đầu khá ổn, dù chất lượng camera sẽ cần một bài đánh giá riêng với nhiều điều kiện hơn.

Điểm hạn chế rõ ràng là máy không có camera tele. Người thường xuyên zoom xa để chụp sân khấu, chân dung hoặc vật thể ở khoảng cách lớn sẽ cảm thấy bị giới hạn hơn so với iPhone Pro Max, trong khi người chủ yếu chụp từ 1x đến 2x có thể ít bị ảnh hưởng.





Điểm thú vị hơn nằm ở cách Apple sử dụng màn hình ngoài cho quá trình chụp. Duo Preview hiển thị trực tiếp khung hình lên màn hình ngoài để người được chụp có thể tự kiểm tra tư thế, biểu cảm và cách bố trí trước khi ảnh được ghi lại. Không chỉ người chụp mà người được chụp cũng có thể dùng màn hình ngoài để điều chỉnh camera.





Tính năng này đặc biệt hữu ích với các cặp đôi. Người đứng trước máy có thể tự kiểm tra khung hình, còn người cầm máy giảm nguy cơ bị vợ hoặc người yêu phàn nàn vì chụp lệch, cắt mất chân hay bắt trúng biểu cảm chưa đẹp. Apple không phải hãng đầu tiên đưa khung xem trước ra màn hình ngoài, bởi nhiều điện thoại gập khác đã có tính năng tương tự. Giá trị của Duo Preview chủ yếu nằm ở tính thực tế khi chụp ảnh, thay vì yếu tố mới lạ.

Duo Preview còn cho phép người dùng selfie bằng hệ thống camera 48MP phía sau. Sau khi mở máy và xoay camera về phía mình, màn hình ngoài trở thành kính ngắm, nhờ đó ảnh selfie có chất lượng tốt hơn camera trước và người dùng vẫn kiểm soát được bố cục.

Kid Cue là một tính năng nhỏ nhưng có thể đặc biệt hữu ích với các gia đình. Khi chụp trẻ em, màn hình ngoài sẽ phát các hoạt ảnh Peanuts với Snoopy và Woodstock nhằm thu hút ánh mắt của trẻ về phía máy ảnh, tăng khả năng bắt được biểu cảm tự nhiên.

Trong lần trải nghiệm này, vẫn chưa thể chọn số lượng hoạt ảnh và nhân vật. Đây không phải giới hạn lớn bởi Apple hoàn toàn có thể bổ sung thêm nội dung bằng những bản cập nhật sau, nhưng một thư viện phong phú hơn sẽ giúp tính năng duy trì sự mới mẻ lâu hơn với trẻ nhỏ.

Smart Take lại giải quyết một tình huống khác. Người dùng có thể gập một phần iPhone Duo, dựng máy trên mặt bàn rồi bước vào khung hình; hệ thống sẽ phân tích cảnh, nhận biết khi mọi người đã đứng vào vị trí và tự động chụp vào khoảnh khắc phù hợp.





Nhờ đó, người chụp không phải chạy đua với bộ đếm giờ hoặc giơ bàn tay lên để ra hiệu cho camera. Tính năng đặc biệt phù hợp khi chụp nhóm, chụp gia đình hoặc muốn tự ghi lại một khoảnh khắc mà không có người đứng sau máy.

Smart Take chưa phải lúc nào cũng chọn chính xác bức ảnh hoàn hảo, đôi khi chụp lúc chủ thể vẫn đang di chuyển vào vị trí, nhưng khả năng tự nhận biết tư thế và chụp nhiều khoảnh khắc vẫn hữu ích hơn việc chỉ phụ thuộc vào bộ hẹn giờ cố định.

Trải nghiệm chưa hẳn hoàn thiện, nhưng ứng dụng đang chạy đua cập nhật

Một chiếc điện thoại gập chỉ thực sự hữu ích khi ứng dụng biết phải làm gì với diện tích hiển thị bổ sung. Nếu phần mềm chỉ phóng lớn giao diện điện thoại, màn hình lớn rất dễ trở thành một khoảng trống đắt tiền.

Do iPhone Duo chưa chính thức được giao đến người dùng tại thời điểm trải nghiệm, vẫn còn những ứng dụng bên thứ ba chưa được điều chỉnh giao diện. Khi mở trên màn hình trong và ngoài, chúng có thể xuất hiện với hai dải đen lớn, giữ nguyên kích thước của ứng dụng điện thoại ở chính giữa hoặc để lại nhiều khoảng trống không cần thiết.

Tuy nhiên, tốc độ cập nhật của các nhà phát triển đang diễn ra khá nhanh. Theo quan sát trên máy thử nghiệm, Facebook có thời điểm vẫn chưa sử dụng hết màn hình, nhưng chỉ một ngày sau đã xuất hiện phiên bản giao diện phủ đầy không gian của Duo.

Outlook, Threads, Instagram và Google cũng đã bắt đầu thay đổi cách bố trí thay vì chỉ kéo giãn nội dung. Các nút điều hướng được chuyển sang cạnh phải, một số ứng dụng chia nội dung thành hai cột và những thành phần trước đây phải mở qua nhiều lớp menu nay có thể xuất hiện đồng thời.

Tất nhiên, việc ứng dụng cập nhật nhanh không có nghĩa toàn bộ App Store đã sẵn sàng. Trong giai đoạn đầu, người dùng vẫn có thể gặp giao diện lỗi tỷ lệ, thanh đen hoặc những thành phần nằm chưa đúng vị trí, đặc biệt với các ứng dụng ít được cập nhật.

Với ứng dụng native được xây dựng trên bố cục linh hoạt, quá trình hỗ trợ kích thước mới nhìn chung không quá phức tạp, dù tận dụng hiệu quả hai khu vực hiển thị vẫn đòi hỏi nhà phát triển phải suy nghĩ lại về cách tổ chức nội dung.

Split View cho phép đặt hai ứng dụng cạnh nhau khi mở máy theo chiều ngang. Tôi có thể để Safari bên cạnh Ghi chú, mở email cùng tài liệu hoặc vừa xem nội dung vừa trao đổi trong ứng dụng nhắn tin.

Người dùng còn có thể lưu cặp ứng dụng để mở lại nhanh trong những lần tiếp theo. Hình ảnh và một số nội dung cũng có thể được kéo từ ứng dụng này sang ứng dụng khác, khiến màn hình lớn mang lại giá trị thực tế hơn việc chỉ dùng để xem video.

Ở thời điểm trải nghiệm, Apple đang triển khai đa nhiệm theo hướng khá đơn giản. Hai ứng dụng được chia đều theo tỷ lệ 50:50 và chưa thể thay đổi kích thước từng bên hoặc mở thêm một cửa sổ ứng dụng thứ ba. Tuy nhiên, những ứng dụng hỗ trợ Picture in Picture như YouTube vẫn có thể phát video trong cửa sổ nổi phía trên hai ứng dụng đang chạy.

Trên phiên bản phần mềm hiện tại, cặp ứng dụng tạm biến mất khi máy được xoay dọc và xuất hiện trở lại sau khi chuyển về chiều ngang. Đây có thể chỉ là phần giao diện chưa được hoàn thiện trước ngày mở bán và nhiều khả năng sẽ thay đổi khi máy đến tay người dùng hoặc trong một bản cập nhật sau đó, vì vậy vẫn còn quá sớm để xem đây là giới hạn cố định.

Việc không còn Face ID cũng cần thời gian làm quen. Trong những lần mở khóa đầu tiên, tôi vẫn có thói quen nhìn vào màn hình trước khi nhớ ra phải đặt ngón tay lên cảm biến Touch ID nằm trong nút sườn.

Touch ID có lợi thế là hoạt động khi máy đang đóng, mở hoặc đặt trên bàn mà không yêu cầu khuôn mặt phải nằm trước camera. Lựa chọn này hợp lý với hình dáng gập, dù vậy, những ai đã quá quen với FaceID sẽ thấy hơi thiếu sót trong thời gian đầu.

Đủ để thế giới điện thoại gập phải nhìn lại?

iPhone Duo chưa vượt qua mọi đối thủ ở tất cả tiêu chí. Một số smartphone gập nhẹ hơn, có camera tele, cho phép đa nhiệm tự do hơn và sở hữu hệ sinh thái phụ kiện đã hình thành qua nhiều thế hệ.

Điểm đáng chú ý của Duo là cách Apple biến màn hình ngoài, màn hình trong và khoảng thời gian chuyển tiếp giữa chúng thành một trải nghiệm thống nhất. Cảm giác bộ phim được kéo trực tiếp qua một “cánh cửa kính”, giao diện thay đổi theo chuyển động của bản lề và camera tận dụng màn hình ngoài cho thấy thiết kế gập không chỉ được dùng để nhét một màn hình lớn vào túi quần.

iPhone Duo có thể chưa khiến toàn bộ thế giới điện thoại gập phải “gập mình” ngay trong lần xuất hiện đầu tiên. Tuy nhiên, sự liền mạch của giao diện, màn hình nano-texture, tốc độ cập nhật ứng dụng cùng cách khai thác hai màn hình đã đủ để các đối thủ phải nhìn lại cách phần cứng gập và phần mềm phối hợp với nhau.

Đây mới chỉ là những ấn tượng đầu tiên với iPhone Duo. Camera, đa nhiệm, hiệu năng, nhiệt độ, thời lượng pin và những thay đổi trong thói quen sử dụng sẽ được phân tích kỹ hơn trong bài trải nghiệm tiếp theo.