Người Việt hào hứng nhận iPhone Duo trong ngày mở bán đầu tiên

Sau đợt đặt trước nhanh chóng hết suất tại nhiều hệ thống bán lẻ, iPhone Duo chính thức đến tay những người dùng Việt đầu tiên từ sáng ngày 23/10.

Ngày 23/10, iPhone Duo chính thức mở bán tại Việt Nam cùng nhiều nơi trên thế giới.

Đợt mở bán lần này thu hút sự chú ý khi iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, ghi nhận nhu cầu đặt trước lớn ngay từ những phút đầu. Tối 16/10, khi cổng đặt trước chính thức mở lúc 19h, nhiều đại lý tại Việt Nam nhanh chóng thông báo hết suất nhận đặt cọc đối với sản phẩm.

Theo ghi nhận, các hệ thống như TopZone, CellphoneS, Di Động Việt, FPT Shop, Minh Tuấn Mobile... đã nhanh chóng hết suất đặt cọc chỉ sau thời gian ngắn. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên cửa hàng trực tuyến của Apple Việt Nam, khi nhiều phiên bản không còn thời gian giao hàng dự kiến vào ngày mở bán.

Sức hút từ đợt đặt trước nhanh chóng chuyển thành hoạt động tấp nập giao nhận trong ngày mở bán chính thức.

Ngay từ sáng 23/10, không khí tại các hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền trở nên nhộn nhịp khi những khách hàng đầu tiên đến nhận iPhone Duo. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Tại thị trường Việt, iPhone Duo có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 256GB. Sản phẩm có các tùy chọn dung lượng 512GB, 1TB và 2TB, cùng hai màu trắng ánh sao và trời đêm. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Điểm khác biệt lớn nhất của thiết bị nằm ở thiết kế gập. Khi mở ra, máy sở hữu màn hình bên trong 7,6 inch, mang đến không gian hiển thị lớn phục vụ nhu cầu xem nội dung, chơi game và làm việc với nhiều ứng dụng. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Khi gập lại, màn hình ngoài 5,4 inch giúp thiết bị duy trì hình thức nhỏ gọn để sử dụng hằng ngày. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Ngay trong ngày đầu mở bán, iPhone Duo thu hút sự chú ý của những người yêu công nghệ tại Việt Nam. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Nhiều người tranh thủ có mặt sớm để hoàn tất thủ tục nhận máy, kiểm tra sản phẩm và ghi lại khoảnh khắc sở hữu mẫu điện thoại gập mới của Apple. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Dù có giá khởi điểm gần 65 triệu đồng, iPhone Duo vẫn nhận được sự quan tâm của nhóm khách hàng muốn trải nghiệm thiết kế điện thoại gập mang thương hiệu Apple. (Ảnh: Minh Tuấn)

Anh Trần Hoàng Thiên (TP.HCM), khách hàng mua iPhone Duo phiên bản 2TB màu Đen tại Minh Tuấn Mobile, từng dùng nhiều mẫu điện thoại gập, gần nhất là Oppo Find N5. Anh cho biết lý do chọn iPhone Duo là muốn trải nghiệm thiết kế mới của máy. “Trong quá trình dùng nhiều mẫu smartphone gập trước đây, mình có gặp một số vấn đề như vài ứng dụng chưa được tối ưu tốt. Nhưng nhìn chung, smartphone gập dùng rất thích”, anh Thiên chia sẻ. (Ảnh: Minh Tuấn)

Anh Tâm Dương, một trong những người trải nghiệm iPhone Duo trong ngày đầu mở bán, dành nhiều lời khen cho mẫu điện thoại gập mới của Apple. "Điểm thu hút của thiết bị nằm ở thiết kế khác biệt, khả năng chuyển đổi giữa mượt mà", anh Dương nói. Đây cũng là những yếu tố khiến iPhone Duo tạo được sự chú ý với người dùng yêu thích công nghệ, dù mức giá khởi điểm gần 65 triệu đồng không dành cho số đông. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Anh Nhật Quang cũng là một trong những người dùng Việt đầu tiên sở hữu iPhone Duo trong đợt đầu mở bán. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Anh Thanh Nhân đánh giá iPhone Duo là một trong những sản phẩm đặc biệt của Apple sau nhiều năm, khi hãng lần đầu bước vào phân khúc điện thoại gập với thiết kế hoàn toàn khác biệt so với dòng iPhone truyền thống. Theo anh, sức hút của mẫu máy không chỉ nằm ở kiểu dáng mới mà còn ở cách Apple đưa trải nghiệm màn hình lớn vào một thiết bị có thể gập gọn. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Trong những ngày đầu lên kệ, tình hình giao hàng và khả năng bổ sung nguồn cung sẽ là những yếu tố đáng chú ý đối với iPhone Duo tại Việt Nam. (Ảnh: CellPhoneS)

Sau đợt đặt trước nhanh chóng hết suất, khả năng tiếp cận sản phẩm của người dùng sẽ phụ thuộc nhiều vào lượng máy thực tế tại các đại lý và lịch phân phối tiếp theo của Apple. (Ảnh: CellPhoneS)

https://kenh14.vn/nguoi-viet-hao-hung-nhan-iphone-duo-trong-ngay-mo-ban-dau-tien-215261023104759933.chn