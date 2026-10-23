Chiếc iPhone cũ đáng mua nhất trong năm 2026

Sau khi iPhone 18 Pro và Pro Max ra mắt, giá iPhone 16 cũ tại Việt Nam trong tháng 10/2026 dao động từ khoảng 12,6 triệu đến gần 18 triệu đồng, tùy nơi bán và tình trạng máy. Với chip A18, Apple Intelligence và nút Camera Control, đây chính là lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá 10 - 20 triệu đồng.

Giá iPhone 16 cũ mới nhất thời điểm tháng 10/2026

Mặt bằng chung của giá iPhone cũ đi xuống rõ rệt từ sau đợt ra mắt sản phẩm mới của Apple vào tháng 9/2026. Sau thời điểm iPhone 18 Pro và Pro Max ra mắt, giá nhiều mẫu iPhone cũ đã giảm đáng kể; iPhone 17 mới giảm 2,6 triệu đồng, còn 25,49 triệu đồng.

Riêng iPhone 16, mức giá có sự chênh lệch lớn giữa các kênh bán. Trên sàn rao vặt, giá iPhone 16 tháng 10/2026 dao động từ 12,6 triệu đến 15,4 triệu đồng, tùy tình trạng máy, dung lượng bộ nhớ và khu vực bán. Tại một chuỗi bán lẻ có bảo hành, iPhone 16 128GB cũ đẹp có giá từ 17.590.000 đồng. Khoảng chênh gần 2 - 5 triệu đồng chủ yếu đến từ chính sách bảo hành và mức độ kiểm định máy.

So với giá lúc lên kệ, người mua hiện tiết kiệm đáng kể. Khi ra mắt tại Việt Nam, iPhone 16 có giá từ 22,99 triệu đồng cho bản 128GB, 25,99 triệu đồng cho bản 256GB và 31,99 triệu đồng cho bản 512GB. Máy được giao đến tay người dùng Việt Nam từ ngày 27/9/2024.

Lợi thế lớn nhất của iPhone 16 là cấu hình. Máy dùng chip A18 với CPU 6 lõi và GPU 5 lõi, đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm, giải trí và chơi game. Chip này cho phép chạy Apple Intelligence, hỗ trợ các tính năng ảnh, video nâng cao. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các mẫu iPhone 14 Pro Max cũ cùng tầm giá, vốn không hỗ trợ Apple Intelligence và vẫn dùng cổng Lightning.

Về thiết kế, máy nặng 170g, màn hình OLED 6,1 inch, độ sáng ngoài trời tối đa 2.000 nit. Camera cũng được nâng cấp so với thế hệ trước: camera chính 48MP cho ảnh sắc nét, camera góc siêu rộng 12MP hỗ trợ chụp macro cận cảnh. Máy có nút Camera Control để truy cập nhanh công cụ chụp, nút tác vụ (Action), cổng USB-C và hỗ trợ sạc MagSafe. Thời lượng pin đạt tối đa 22 giờ phát video.

Điểm trừ dễ thấy nhất là màn hình. iPhone 16 chỉ có tần số quét 60Hz, trong khi cùng tầm giá, người mua có thể chọn iPhone 15 Pro cũ với màn hình 120Hz và camera tele. Bản 128GB cũng được đánh giá là hơi hạn chế nếu người dùng thường xuyên quay chụp hoặc cài nhiều ứng dụng.

Ngoài ra, chênh lệch giá với các lựa chọn lân cận không quá lớn. iPhone 16e cũ có giá khoảng 12,8 - 13,2 triệu đồng (bản 128GB), dùng chip A18, camera 48MP, cổng USB-C, nhưng chỉ có một camera sau, màn hình 60Hz, vẫn dùng tai thỏ, không có Dynamic Island và không hỗ trợ MagSafe. Ở phía trên, iPhone 15 Pro 128GB cũ đẹp có giá 18.390.000 đồng.

iPhone 16 cũ phù hợp với người muốn một chiếc iPhone đời mới, gọn nhẹ, có Apple Intelligence, camera kép và MagSafe, với ngân sách khoảng 13 - 18 triệu đồng. Người ưu tiên màn hình mượt hoặc zoom quang học nên cân nhắc iPhone 15 Pro. Người cần tiết kiệm tối đa và chủ yếu dùng tác vụ cơ bản có thể chọn iPhone 16e.

Người mua nên kiểm tra kỹ tình trạng pin, Face ID và lịch sử thay linh kiện, đồng thời ưu tiên cửa hàng có chính sách bảo hành rõ ràng. Với máy mua từ người bán cá nhân, cần kiểm tra máy đã thoát iCloud, đối chiếu số IMEI trên máy với vỏ hộp và kiểm tra mục "Linh kiện và lịch sử bảo dưỡng" trong phần Cài đặt. Giá trên chỉ mang tính tham khảo tại thời điểm tháng 10/2026, thực tế có thể thay đổi theo từng cửa hàng.