Thông tin quan trọng cho những ai đang dùng điện thoại đến gần 10 năm mà vẫn chưa mua máy mới

Trong bối cảnh giá cả đắt đỏ, nhiều người có ý định dùng một chiếc điện thoại lâu dài đến 10 năm nhưng đây không phải quyết định tốt.

Smartphone ngày nay ngày càng cải tiến và bền bỉ hơn so với thời xưa. Nhiều người sẽ muốn dùng một chiếc điện thoại hàng chục năm vì nghĩ rằng chúng đắt tiền và đủ đáp ứng từng ấy thời gian. Sự thật là chuyện như vậy chỉ có trong giấc mơ.

Vì sao nhiều người muốn dùng mãi một chiếc điện thoại?

Theo dữ liệu từ Reviews.org, người tiêu dùng Mỹ trung bình thường nâng cấp điện thoại sau mỗi 32 tháng. Nguyên nhân chính dẫn đến điều này là sự suy giảm dung lượng pin và nhu cầu trải nghiệm hiệu năng tốc độ cao hơn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình trạng khan hiếm RAM đang đẩy giá các dòng flagship tăng vọt, người dùng lại bắt đầu mong muốn thiết bị của mình dùng được lâu hơn và dần tìm đến triết lý tiêu dùng "Buy It For Life" (Mua một lần, dùng cả đời).

Thế nhưng, vòng đời của một chiếc smartphone thường lại chỉ duy trì được vài năm bởi giới hạn kết hợp cả từ phần cứng lẫn phần mềm.

Các dòng điện thoại hiện đại luôn ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ và thẩm mỹ. Để đạt được điều đó, các nhà sản xuất buộc phải sử dụng pin liền máy, keo dán chuyên dụng chịu lực và bố trí linh kiện bên trong rất phức tạp, khiến thiết bị gần như không còn không gian cho khả năng tháo lắp linh kiện linh hoạt.

Hệ quả là việc sửa chữa trở nên khó khăn hơn, và các bộ phận dễ chai hỏng như pin cũng rất vất vả để thay thế. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thọ máy, bởi pin lithium-ion luôn bị suy giảm dung lượng theo thời gian; chưa kể không ít thói quen sử dụng sai lầm thường ngày của người dùng còn khiến quả pin bên trong thoái hóa nhanh hơn nữa.

Ở khía cạnh còn lại, phần mềm rồi cũng sẽ lỗi thời, trong khi các ứng dụng đời mới sẽ dần ngừng hỗ trợ những phiên bản Android cũ vì lý do bảo mật và tính tương thích.

Xét đến tất cả các yếu tố trên, liệu chúng ta có thể "vắt kiệt" khả năng của một chiếc điện thoại Android để nó hoạt động bền bỉ suốt một thập kỷ?

Câu trả lời có lẽ là không, và lý do không chỉ dừng lại ở sự hao mòn vật lý tự nhiên.

Ngay cả khi chiếc điện thoại của bạn sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo không một vết xước, những yếu tố như sự thoái hóa của pin, thời điểm dừng cập nhật phần mềm, cùng các rào cản phần cứng như dung lượng lưu trữ hạn hẹp hay dung lượng RAM thấp đều khiến một chiếc điện thoại Android khó có thể duy trì khả năng sử dụng mượt mà trong vòng 10 năm.

Suy giảm dung lượng pin và sự hao mòn phần cứng: Kẻ thù rút ngắn tuổi thọ smartphone

Chai pin luôn đứng đầu danh sách những nguyên nhân làm giảm tuổi thọ của thiết bị Android.

Điều này xuất phát từ bản chất hóa học bên trong pin lithium-ion - chất lượng của chúng sẽ kém dần theo thời gian dù bạn có dùng máy hay không.

Duy trì thói quen sạc pin đúng cách chỉ giúp làm chậm quá trình này nhưng hoàn toàn không có phương pháp nào ngăn chặn triệt để sự suy thoái đó.

Nhiều dòng điện thoại mới hiện nay duy trì khoảng 80% dung lượng ban đầu sau 800 đến 1.000 chu kỳ sạc đầy, tương đương với khoảng hai đến ba năm sử dụng và sạc hàng ngày.

Tại thời điểm đó, bạn chỉ có hai lựa chọn: đưa máy đi thay pin mới hoặc nâng cấp lên một thiết bị hiện đại hơn - và phương án thứ hai thường được đa số người dùng lựa chọn.

Tuy nhiên, pin không phải là nỗi bận tâm duy nhất khi bàn về độ bền. Nhiều năm sử dụng liên tục cũng khiến các linh kiện phần cứng khác bị xuống cấp, mà màn hình là một ví dụ điển hình.

Hầu hết các mẫu flagship Android hiện nay đều trang bị màn hình OLED - công nghệ vốn dễ gặp phải hiện tượng hiện ảnh tĩnh hay "bóng ma" (burn-in) khi các chi tiết cố định hiển thị quá lâu trên màn hình.

Hiện tượng này sẽ để lại các vệt mờ vĩnh viễn trên hiển thị, chẳng hạn như thanh điều hướng hay các biểu tượng trạng thái. Không chỉ dừng lại ở burn-in, các điểm ảnh OLED còn có thể suy giảm độ sáng không đồng đều theo tuổi thọ, và trong một số trường hợp, những đường sọc ngang/dọc cố định sẽ xuất hiện trên màn hình.

Dù các sự cố này đều có thể khắc phục bằng cách sửa chữa, chi phí thay thế lại vô cùng tốn kém. Theo thời gian, tổng chi phí sửa chữa cộng dồn hoàn toàn có thể vượt quá số tiền bạn bỏ ra để mua một chiếc máy mới.

Bên cạnh đó, những chiếc điện thoại đời cũ thường sở hữu dung lượng RAM và bộ nhớ trong khá khiêm tốn, dẫn đến tốc độ xử lý chậm chạp, hiệu năng suy giảm và không thể trải nghiệm được các tính năng công nghệ mới.

Hãy lấy ví dụ về một thiết bị đã 10 năm tuổi như Samsung Galaxy S7 - chiếc máy ra mắt với dung lượng RAM vỏn vẹn 4GB cùng 32GB bộ nhớ trong.

Ngày nay, khi các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) đòi hỏi lượng tài nguyên bộ nhớ rất lớn, thông số RAM ít ỏi đó đơn giản là không thể đáp ứng nổi.

Giới hạn phần mềm và yêu cầu ứng dụng: Rào cản ngăn máy sống khỏe suốt 10 năm

Bạn có thể thay thế linh kiện để chống lại sự hao mòn phần cứng, nhưng các giới hạn về phần mềm lại là điều không thể tránh khỏi.

Ngay cả những mẫu flagship cao cấp như Google Pixel 10 hay Samsung Galaxy S26 hiện cũng chỉ được cam kết hỗ trợ cập nhật tối đa 7 năm, sau thời gian đó việc hỗ trợ sẽ chính thức dừng lại.

Với Galaxy S26, điều này đồng nghĩa với việc bản cập nhật cuối cùng sẽ cập bến vào năm 2033. Một khi vòng đời cập nhật kết thúc, những lỗ hổng bảo mật mới phát hiện sẽ không được vá, vô tình đẩy dữ liệu, mật khẩu cùng các thông tin cá nhân của bạn vào thế nguy hiểm.

Các ứng dụng ngân hàng là ví dụ điển hình nhất. Vì yêu cầu độ bảo mật và mã hóa mới nhất, chúng có thể sẽ từ chối hoạt động trên các phiên bản Android quá cũ.

Tất cả những lý do trên khiến kịch bản một chiếc điện thoại Android có thể đồng hành mượt mà cùng bạn suốt 10 năm trở thành điều vô cùng khó xảy ra.

Đối với đại đa số người dùng, khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm chính là "điểm ngọt" lý tưởng nhất cho vòng đời của một chiếc smartphone.