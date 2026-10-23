Ngày 23/10, gửi 100 triệu đồng tại MB, VPBank, Techcombank, Sacombank, SHB, ACB nhận bao nhiêu tiền lãi sau 6 tháng?

Gửi tại quầy: VPBank có lãi suất cao nhất

Theo biểu lãi suất được khảo sát sáng 23/10, tại kỳ hạn 6 tháng, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy ở mức 6,8%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 3,4 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Sacombank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng dành cho khoản tiền dưới 500 triệu đồng là 5,7%/năm, tương ứng 2,85 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Techcombank áp dụng lãi suất 5,75%/năm tại quầy đối với khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong 6 tháng, tiền lãi dự kiến đạt 2,875 triệu đồng.

SHB niêm yết lãi suất 5,3%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, áp dụng cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 100 triệu đồng sẽ nhận khoảng 2,65 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng.

Trong khi đó, HDBank áp dụng lãi suất 4,9%/năm tại quầy đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường ở kỳ hạn 6 tháng. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 2,45 triệu đồng tiền lãi.

Tại MB, biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân ghi nhận mức 4,1%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 6 tháng. Với 100 triệu đồng gửi trong nửa năm, tiền lãi dự kiến đạt 2,05 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất 4,0%/năm đối với tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ ở kỳ hạn 6 tháng. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 2 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Gửi online: VPBank tiếp tục dẫn đầu

Ở kênh online, VPBank niêm yết lãi suất 7,0%/năm tại kỳ hạn 6 tháng. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 3,5 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Sacombank áp dụng lãi suất online 6,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong 6 tháng, số tiền lãi dự kiến đạt 3,3 triệu đồng.

Techcombank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,45%/năm đối với khách hàng thông thường. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 3,225 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng.

SHB áp dụng lãi suất tiết kiệm online 5,7%/năm ở kỳ hạn 6 tháng. Với 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận khoảng 2,85 triệu đồng tiền lãi.

Tại MB, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass ghi nhận lãi suất trả sau 5,2%/năm ở kỳ hạn 6 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 2,6 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Trong khi đó, HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,0%/năm, tương ứng 2,5 triệu đồng tiền lãi cho khoản tiền gửi 100 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất online 4,4%/năm ở kỳ hạn 6 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng. Với 100 triệu đồng gửi trong nửa năm, khách hàng dự kiến nhận 2,2 triệu đồng tiền lãi.

Gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online VPBank 6,80% 3,40 triệu đồng 7,00% 3,50 triệu đồng Sacombank 5,70% 2,85 triệu đồng 6,60% 3,30 triệu đồng Techcombank 5,75% 2,875 triệu đồng 6,45% 3,225 triệu đồng SHB 5,30% 2,65 triệu đồng 5,70% 2,85 triệu đồng HDBank 4,90% 2,45 triệu đồng 5,00% 2,50 triệu đồng MB 4,10% 2,05 triệu đồng 5,20% 2,60 triệu đồng ACB 4,00% 2,00 triệu đồng 4,40% 2,20 triệu đồng

Đơn vị tiền lãi: triệu đồng. Số tiền lãi được tính theo công thức tiền gửi × lãi suất (%/năm) × 6/12, giả định gửi đủ 6 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Như vậy, với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 6 tháng, VPBank có lãi suất online cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 7,0%/năm, tương ứng 3,5 triệu đồng tiền lãi. Sacombank đứng sau với lãi suất 6,6%/năm, tương ứng 3,3 triệu đồng.

Ở kênh tại quầy, VPBank cũng dẫn đầu với lãi suất 6,8%/năm. Trong khi đó, ACB có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 4,0%/năm tại quầy và 4,4%/năm online.

Lưu ý: Lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng cung cấp ngày 23/10, áp dụng theo từng sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn và điều kiện tương ứng. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể được thực hiện theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.