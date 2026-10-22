Tình cảnh của người thất nghiệp: Đã không làm ra tiền, muốn kiếm việc cũng tốn hơn 14 triệu/tháng

Thời buổi này, tìm việc không đơn giản là ngồi nhà gửi CV là xong.

Lee, 27 tuổi, đang chuẩn bị ứng tuyển vào một doanh nghiệp tại Hàn Quốc, đã chi khoảng 1,6 triệu won (tương đương 28,8 triệu đồng) chỉ trong 2 tháng để tìm việc. Khoản tiền này bao gồm phí đi cà phê học tập, lệ phí thi, mua tài liệu, chuẩn bị phỏng vấn, học tại trung tâm luyện thi chứng chỉ và đăng ký tài khoản AI trả phí.

Lee từng thử đến thư viện công cộng để tiết kiệm chi phí thuê chỗ học. Tuy nhiên, do thư viện có nhiều ngày đóng cửa, anh phải quay lại quán cà phê học tập, nơi có thể chủ động sắp xếp thời gian ôn luyện. Điều này đồng nghĩa với việc tiếp tục phát sinh chi phí để duy trì quá trình tìm việc.

Theo Lee, thực tế hiện nay là rất khó tìm được việc làm nếu không có tiền để chuẩn bị. Anh mong muốn các chương trình hỗ trợ dành cho người tìm việc không chỉ giới hạn ở một vài khoản cụ thể, mà còn có thể sử dụng cho nhiều nhu cầu thiết thực như mua tài liệu, đóng lệ phí thi và thuê không gian học tập.

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Câu chuyện của Lee phản ánh một gánh nặng tài chính mà nhiều người trẻ Hàn Quốc đang đối mặt: Ngay cả khi chưa có việc làm và chưa tạo ra thu nhập ổn định, họ vẫn phải liên tục chi tiền để nâng cao năng lực, hoàn thiện hồ sơ và tăng cơ hội tìm được việc làm.

Cứ 10 người thì có 7 người gặp áp lực tài chính với "chi phí tìm việc"

Theo khảo sát do Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc phối hợp với đơn vị nghiên cứu Mono Research thực hiện, kết quả công bố ngày 19/10 cho thấy: Chi phí chuẩn bị tìm việc trung bình trong 3 tháng gần nhất là 580.000 won/tháng (khoảng 10,44 triệu đồng).

Trong đó, lệ phí thi chứng chỉ và ngoại ngữ chiếm tỷ trọng lớn nhất, ở mức 30,7%. Tiếp theo là học phí và chi phí đào tạo, chiếm 22,6%; tiền mua sách và tài liệu học tập chiếm 16,1%; chi phí đi lại chiếm 12,4%; phí sử dụng quán cà phê và không gian học tập chiếm 7,3%.

Đáng chú ý, có tới 69,3% người tham gia khảo sát cho biết chi phí tìm việc là gánh nặng tài chính, trong khi chỉ 7,3% không cảm thấy áp lực về khoản tiền này.

Thời gian chuẩn bị càng kéo dài, số tiền phải bỏ ra càng lớn. Những người tìm việc dưới 6 tháng chi trung bình 560.000 won/tháng (khoảng 10,08 triệu đồng). Với nhóm đã chuẩn bị từ 3 năm trở lên, con số tăng lên 800.000 won/tháng (khoảng 14,4 triệu đồng).

Xét theo độ tuổi, nhóm 30-34 tuổi chi trung bình 600.000 won/tháng (khoảng 10,8 triệu đồng), cao hơn mức 580.000 won (khoảng 10,44 triệu đồng) của nhóm 25-29 tuổi và 560.000 won (khoảng 10,08 triệu đồng) của nhóm 19-24 tuổi.

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Mức chi cũng khác nhau tùy vào nơi làm việc mà ứng viên hướng tới. Những người muốn vào các tập đoàn lớn chi trung bình 700.000 won/tháng (khoảng 12,6 triệu đồng), trong khi nhóm nhắm đến doanh nghiệp quy mô vừa chi 630.000 won (khoảng 11,34 triệu đồng) và nhóm tìm việc tại doanh nghiệp nhỏ chi 590.000 won (khoảng 10,62 triệu đồng).

Khảo sát cũng cho thấy phần lớn người trẻ Hàn Quốc vẫn phụ thuộc vào gia đình trong giai đoạn tìm việc. Có 70,8% người tham gia đang sống cùng cha mẹ, trong khi 29,2% sống độc lập.

Khi được hỏi về nguồn tiền trang trải chi phí chuẩn bị tìm việc, 32,8% cho biết nhận hỗ trợ từ gia đình. Thu nhập từ công việc bán thời gian và các nguồn khác chiếm 29,5%, còn tiền tiết kiệm cá nhân chiếm 27,3%.

Điều này cho thấy áp lực tài chính không chỉ đến từ tổng số tiền phải chi, mà còn từ việc nhiều người chưa có công việc ổn định để tự trang trải những khoản đầu tư cần thiết cho quá trình ứng tuyển.

Về chính sách hỗ trợ, 25,9% người được hỏi mong muốn được trợ cấp lệ phí thi chứng chỉ và ngoại ngữ. Hỗ trợ chi phí nhà ở, bao gồm tiền thuê nhà, đứng thứ hai với 16,7%; tiếp theo là phiếu hỗ trợ chi phí chuẩn bị tìm việc với 16,1% và trợ cấp đi lại với 11,4%.

Ông Lee Sang-ho, người đứng đầu bộ phận kinh tế của Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc, cho rằng cần mở rộng hỗ trợ lệ phí thi và học phí đào tạo, đặc biệt nhằm giảm áp lực tài chính cho người trẻ thuộc các gia đình có thu nhập thấp.

(Nguồn: The Korea Times)