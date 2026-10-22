Cặp vợ chồng thu nhập gần 484 triệu mua nhà trả góp 193,6 triệu/tháng, giờ hết nợ vẫn chỉ tiêu 23 triệu

Quá trình thắt chặt chi tiêu để trả nợ vay mua nhà đã giúp gia đình này làm quen với mức chi tiêu thấp hơn nhiều so với thu nhập.

Đang gánh nợ vay mua nhà, phải thắt chặt chi tiêu để dành tiền trả nợ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên sau khi trả hết nợ mà vẫn duy trì ngân sách tối thiểu hàng tháng là điều không phải ai cũng làm được.

Và gia đình Lao Liu - Cặp vợ chồng ở Bắc Kinh (Trung Quốc) là một trong số đó. Sau khi trả hết khoản vay mua 2 căn nhà trả góp, dù thu nhập lên tới 1,5 triệu NDT/năm (khoảng 5,81 tỷ đồng), tương đương 125.000 NDT/tháng ( khoảng 483,7 triệu đồng), cả 2 vẫn chỉ tiêu 5.794 NDT/tháng (khoảng 22,4 triệu đồng).

Quá trình trả nợ vay mua nhà 193,6 triệu/tháng giúp hình thành thói quen chi tiêu tiết kiệm

Lao Liu cho biết từ năm 2022 đến tháng 3/2026, vợ chồng cô phải gánh khoản nợ mua 2 căn nhà trả góp ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Số tiền phải trả hàng tháng lên tới 50.000 NDT (khoảng 193,6 triệu đồng). Kể từ tháng 4 năm nay, gia đình chính thức hết nợ nhưng chi tiêu hàng tháng vẫn như cũ, không hề tăng.

Lao Liu cho biết một trong những thú vui của cô là đi dạo trong TTTM, ngắm những món đồ mình thích nhưng không mua. Mỗi lần như vậy, cô lại có cảm giác chiến thắng vì đã tiết kiệm được tiền

Trong tháng 9/2026, Lao Liu cho biết vợ chồng cô tiêu tổng cộng 5.794 NDT (khoảng 22,4 triệu đồng). So với mức thu nhập bình quân 125.000 NDT/tháng (khoảng 483,7 triệu đồng), số tiền này chiếm chưa đến 5%.

Trong đó, khoản chi lớn nhất là 2.850 NDT (khoảng 11 triệu đồng) dành cho rau củ, trái cây, thịt và các nhu yếu phẩm hằng ngày. Gia đình thường mua thực phẩm qua dịch vụ giao hàng siêu thị và tận dụng cả túi nylon đựng hàng làm túi đựng rác để tránh phát sinh thêm chi phí cũng như rác thải.

Chi phí đặt đồ ăn bên ngoài của 2 người chỉ ở mức 200 NDT (khoảng 774.000 đồng) trong cả tháng.

Về đi lại, Lao Liu chủ yếu đi tàu điện ngầm đến nơi làm việc. Với 24 lượt đi về hàng tháng, tổng chi phí đi lại trong của cô là 200 NDT (khoảng 774.000 đồng). Còn chồng Lao Liu hiện đang làm tại nhà, nên chi phí đi lại của chồng cô chỉ tốn 32 NDT (khoảng 124.000 đồng).

Các khoản sinh hoạt cố định khác gồm 99 NDT (khoảng 383.000 đồng) tiền Internet, 124 NDT (khoảng 480.000 đồng) tiền điện, 76 NDT (khoảng 294.000 đồng) tiền nước và 134 NDT (khoảng 519.000 đồng) tiền gas.

Ngoài ra, hai vợ chồng trả 750 NDT (khoảng 2,9 triệu đồng) phí quản lý nhà ở, 550 NDT (khoảng 2,13 triệu đồng) phí đỗ xe và 700 NDT (khoảng 2,71 triệu đồng) bảo hiểm ô tô. Dù vẫn sở hữu xe, gia đình gần như không sử dụng phương tiện này.

Mục tiêu nghỉ hưu năm 45 tuổi

Thói quen chi tiêu của gia đình Lao Liu không phải lúc nào cũng như hiện tại. Trước đây, hai vợ chồng thường xuyên sử dụng ô tô để đi làm và ít khi lựa chọn phương tiện công cộng. Riêng chi phí bảo dưỡng xe, xăng và đỗ xe có thời điểm lên tới ít nhất 10.000 NDT/tháng (khoảng 38,7 triệu đồng).

Sau khi tính toán lại tài chính gia đình, cả 2 mới quyết định đi tàu điện ngầm để giảm các khoản chi liên quan tới di chuyển. Bản thân Lao Liu cũng hạn chế mua sắm quần áo mới, tận dụng đồ cũ để đi làm và giảm các khoản chi không thiết yếu.

Vợ chồng Lao Liu cũng ưu tiên những hình thức giải trí, tập thể dục miễn phí như đi dạo ở công viên

Theo Lao Liu, việc tiết kiệm không chỉ nhằm giảm chi phí trước mắt mà còn giúp gia đình có thêm cảm giác an toàn về tài chính. Dù thu nhập cao, cả 2 vẫn muốn tiết kiệm tiền để đầu tư, đặc biệt là mua thêm nhà tạo dòng tiền thụ động, đồng thời để dành 1 khoản tiền dưỡng già. Hiện tại, ở tuổi 42, sau 20 năm đi làm và 15 năm kết hôn, cùng nhau kiếm tiền và tiết kiệm, Lao Liu cho biết vợ chồng cô đã tiến rất gần đến mục tiêu nghỉ hưu vào năm 45 tuổi.

Câu chuyện của Lao Liu cho thấy mức thu nhập cao không nhất thiết phải đi cùng mức sống đắt đỏ. Khi các khoản chi được kiểm soát và những nhu cầu không thiết yếu được cân nhắc kỹ, một gia đình vẫn có thể duy trì sinh hoạt với số tiền thấp hơn đáng kể so với thu nhập hằng tháng. Sự tự do tài chính vì thế cũng không còn là mục tiêu xa vời.

(Nguồn: jinriaozhou.com)