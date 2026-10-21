Vợ chồng ở TP.HCM vay 500 triệu đồng mua ô tô, trả nợ mua nhà 14 triệu/tháng: Chi tiêu thế nào mà 40 triệu không đủ?

Gia đình này hiện có 2 khoản nợ lớn nhưng lại chỉ có 1 nguồn thu nhập.

Vay tiền tỷ mua nhà ở TP.HCM, áp lực trả nợ là điều khó tránh khỏi. Trong lúc đó, nếu có thêm những khoản vay khác, đồng thời thu nhập giảm, tình hình còn có thể căng thẳng hơn. Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây cũng đang rơi vào tình cảnh như vậy.

Chia sẻ trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết hiện tại đang vay ngân hàng 1 tỷ để mua nhà ở TP.HCM nên mỗi tháng phải trả 14 triệu. Bên cạnh đso, gia đình còn đang nợ 500 triệu tiền vay mua ô tô, khoản này vay người thân nên may mắn không bị tính lãi. Tuy nhiên với 1 nguồn thu nhập của chồng, áp lực tiền bạc vẫn là không nhỏ.

Bảng chi tiêu do cô vợ đăng tải

“Vợ chồng mình đang ở TP.HCM. Mỗi tháng chồng đưa cho mình cố định 40 triệu để chi tiêu. Bọn mình có khoản vay mua nhà 1 tỷ, hàng tháng trả 14 triệu cho ngân hàng, và 1 khoản vay 500 triệu mua ô tô không mất lãi. Chồng mình đi làm xa, công việc nếu có ô tô sẽ thuận tiện hơn nên mới cố mua xe.

Bây giờ tháng nào cũng hết tiền, có tháng còn không đủ còn phải đi vay. Mình đang bầu sắp sinh nên cũng không đi làm được, gia đình chỉ có 1 nguồn thu nhập từ lương của chồng. Mình không biết khi nào mới có thể trả hết các khoản nợ hiện tại. Nhiều lúc nghĩ mà thấy stress. Sau sinh lại phát sinh các khoản chi cho con như tiêm phòng, thuốc men, sữa bỉm. Mình chưa biết vun vén thế nào, cũng chưa biết làm sao tăng thêm thu nhập… Các gia đình nào từng ở giai đoạn này và vượt qua được cho mình xin lời khuyên với ạ” - Cô viết.

Nhìn vào các khoản chi hiện tại của gia đình, đa số mọi người đều đồng tình: Nên xem xét lại và cắt giảm khoản chi phí phát sinh 5 triệu/tháng và khoản quan hệ xã hội (QHXH) 2 triệu/tháng. Còn lại đều là các khoản cố định, khó mà giảm được.

“Phát sinh gì mà 5 triệu/tháng hả mom? Phải coi lại khoản này với 2 triệu QHXH nữa. Tài chính dư dả thì không sao chứ đang thiếu thì 2 triệu giao lưu bạn bè cũng là nhiều. Sau này sinh xong còn phải lo nhiều thứ, giờ không tiết kiệm dần cứ tháng nào hết tháng đó hoặc âm tiền thì đáng lo đấy” - Một người khuyên.

“Mình thấy có 3 khoản có thể giảm. Đầu tiên là ăn uống, 2 vợ chồng với 1 con nhỏ 3 tuổi thì cố vén tiền ăn còn 5 triệu/tháng thôi, có thể nhờ ông bà ở quê mua đồ giúp rồi gửi lên, vậy là dư ra được 1 triệu. Khoản thứ 2 là phát sinh, cố định 2 triệu/tháng thôi, là dư ra thêm 3 triệu. QHXH giảm còn 1 triệu/tháng, là dư thêm được 1 triệu nữa, tổng cộng lại cũng được 5 triệu rồi” - Một người gợi ý.

“Muốn tiết kiệm hơn chút thì cho bé học trường công. Các khoản phát sinh là gì? Tháng nào cũng phát sinh hay sao? Nếu giảm được khoản đó thì giảm. Nhưng theo mình thì với mức chi 26 triệu/tháng ở TP.HCM cũng không gọi là hoang phí đâu. Co kéo quá tiết kiệm thêm vài triệu nhưng tâm lý bị gò bó cũng khổ. Tạm thời tháng nào hết tháng đó cũng được. Sau này con lớn mẹ đi làm thì có thêm nguồn tài chính nữa. Giờ sắp sinh mình cứ thoải mái tâm lý để sinh và nuôi con” - Một người động viên.

Lời khuyên cho những gia đình đang có nhiều hơn 1 khoản nợ

1. Liệt kê toàn bộ khoản nợ, xác định khoản nào cần ưu tiên xử lý trước

Khi cùng lúc phải trả nợ mua nhà, mua ô tô, vay tiêu dùng hoặc dư nợ thẻ tín dụng,... việc đầu tiên cần làm là lập một bảng tổng hợp tất cả khoản nợ, bao gồm số dư còn lại, lãi suất, số tiền trả góp hàng tháng, thời hạn thanh toán và các điều kiện trả trước hạn.

Ảnh minh họa Pinterest

Từ đó, gia đình có thể xác định khoản nợ nào đang tạo áp lực lớn nhất. Thông thường, những khoản có lãi suất cao như nợ thẻ tín dụng hoặc vay tiêu dùng nên được ưu tiên trả nhanh hơn, trong khi các khoản vay dài hạn có lãi suất thấp hơn vẫn cần thanh toán đúng lịch.

2. Cố gắng duy trì một khoản dự phòng

Trả nợ càng sớm có thể giúp tiết kiệm tiền lãi, nhưng điều đó không có nghĩa với việc bạn nên sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm để giảm dư nợ. Nếu không còn khoản dự phòng nào, một tình huống bất ngờ như mất việc, ốm đau, xe hỏng hoặc phát sinh chi phí gia đình có thể khiến vòng lặp nợ nần lan rộng.

Khi ấy, khoản nợ vừa giảm được có thể nhanh chóng xuất hiện trở lại dưới một hình thức khác. Vì vậy, bên cạnh việc thanh toán các khoản nợ đúng hạn, bạn nên duy trì một quỹ dự phòng đủ trang trải những chi phí thiết yếu trong một khoảng thời gian phù hợp với mức độ ổn định của thu nhập. Những gia đình có nguồn thu bấp bênh hoặc chỉ có một người kiếm tiền chính thường cần dự phòng nhiều hơn so với gia đình có thu nhập ổn định từ nhiều nguồn.

Mục tiêu không chỉ là giảm số nợ hiện tại mà còn là tránh rơi vào vòng xoáy vay mới mỗi khi có biến cố tài chính.

3.Thắt chặt chi tiêu

Khi cùng lúc phải trả nhiều khoản nợ, việc thiết lập một giai đoạn thắt chặt chi tiêu để tập trung cải thiện dòng tiền là điều cần thiết.

Điều này không có nghĩa là cắt bỏ mọi khoản chi cho bản thân, mà là phân loại rõ những khoản bắt buộc, những khoản có thể giảm và những khoản chưa cần thiết. Chẳng hạn, bạn có thể chủ động lên thực đơn để hạn chế đặt đồ ăn, tạm hoãn kế hoạch mua sắm,... Số tiền tiết kiệm được nên được xác định cụ thể ngay từ đầu và dành để trả thêm khoản nợ có lãi suất cao hoặc bổ sung quỹ dự phòng nếu gia đình chưa có khoản tích lũy cần thiết. Sau mỗi tháng, cũng cần rà soát kết quả để biết khoản chi nào đã giảm, số tiền dư ra là bao nhiêu và kế hoạch có thực sự hiệu quả hay không. Quan trọng là xác định rõ thời hạn và mục tiêu, tránh thắt chặt chi tiêu một cách cực đoan nhưng không duy trì được lâu dài.