Ngày 21/10, gửi 100 triệu đồng tại VPBank, Techcombank, HDBank, MB, SHB và Sacombank nhận bao nhiêu tiền lãi sau 12 tháng?

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng, số tiền lãi khách hàng nhận được tại VPBank, Techcombank, HDBank, MB, SHB và Sacombank có sự chênh lệch tùy theo ngân hàng, sản phẩm tiền gửi và hình thức gửi tiết kiệm tại quầy hay online.

Gửi tại quầy: VPBank có lãi suất cao nhất

Theo biểu lãi suất khảo sát ngày 21/10, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 12 tháng của 6 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống VPBank, Techcombank, HDBank, MB, SHB và Sacombank dao động từ 5,2% đến 6,9%/năm, tùy sản phẩm và điều kiện áp dụng.

Trong nhóm này, VPBank niêm yết lãi suất 6,9%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng, khách hàng dự kiến nhận 6,9 triệu đồng tiền lãi nếu gửi theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Tại Techcombank, lãi suất kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng thông thường được ghi nhận ở mức 5,95%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt 5,95 triệu đồng sau một năm.

Trong khi đó, biểu lãi suất HDBank ghi nhận mức 5,2%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm LS12 loại 2 tại quầy. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến là 5,2 triệu đồng sau 12 tháng.

Tại MB, lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 12 tháng là 5,7%/năm, tương ứng 5,7 triệu đồng tiền lãi.

SHB áp dụng lãi suất 5,7%/năm đối với tiền gửi bậc thang dưới 2 tỷ đồng tại kỳ hạn 12 tháng. Với 100 triệu đồng gửi trong một năm, khách hàng dự kiến nhận 5,7 triệu đồng tiền lãi.

Đối với Sacombank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 tháng dành cho khoản tiền dưới 500 triệu đồng là 5,4%/năm. Như vậy, khách hàng gửi 100 triệu đồng sẽ nhận khoảng 5,4 triệu đồng tiền lãi sau 12 tháng.

Gửi online: VPBank tiếp tục huy động lãi suất cao nhất trong nhóm

Với hình thức gửi tiết kiệm online, VPBank niêm yết lãi suất 7,1%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng có thể mang lại 7,1 triệu đồng tiền lãi sau một năm, cao hơn 200.000 đồng so với gửi tại quầy cùng kỳ hạn.

Tại Sacombank, lãi suất online kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là 6,8%/năm. Với 100 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt 6,8 triệu đồng.

Techcombank áp dụng lãi suất online 6,65%/năm đối với khách hàng thông thường. Theo đó, khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng sẽ mang lại khoảng 6,65 triệu đồng tiền lãi.

Đối với SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng là 6,0%/năm, tương ứng 6 triệu đồng tiền lãi cho khoản tiền gửi 100 triệu đồng.

Tại HDBank, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng theo biểu được cung cấp là 5,3%/năm. Nếu gửi 100 triệu đồng và nhận lãi cuối kỳ, khách hàng dự kiến thu về 5,3 triệu đồng tiền lãi.

Với MB, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass ghi nhận lãi suất trả sau 5,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 5,8 triệu đồng tiền lãi sau một năm. Đây là lãi suất của sản phẩm tiền gửi số truyền thống, cần phân biệt với biểu tiết kiệm cá nhân thông thường.

So sánh tiền lãi khi gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng

Ngân hàng Lãi suất tại quầy Tiền lãi tại quầy Lãi suất online Tiền lãi online VPBank 6,9% 6,9 triệu đồng 7,1% 7,1 triệu đồng Techcombank 5,95% 5,95 triệu đồng 6,65% 6,65 triệu đồng HDBank 5,2% 5,2 triệu đồng 5,3% 5,3 triệu đồng MB 5,7% 5,7 triệu đồng 5,8% 5,8 triệu đồng SHB 5,7% 5,7 triệu đồng 6,0% 6,0 triệu đồng Sacombank 5,4% 5,4 triệu đồng 6,8% 6,8 triệu đồng

Đơn vị tiền lãi: triệu đồng. Các mức lãi suất được tính theo năm, giả định gửi đủ 12 tháng và nhận lãi cuối kỳ.

Nhìn chung, với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 12 tháng, VPBank có mức lãi suất cao nhất trong nhóm được so sánh ở cả hình thức tại quầy và online theo các biểu đã cung cấp. Chênh lệch tiền lãi giữa mức online 7,1%/năm của VPBank và mức 5,3%/năm của HDBank lên tới 1,8 triệu đồng sau một năm.

Lưu ý: Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo thời điểm gửi, sản phẩm và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng. Tiền lãi trong bài được tính theo hình thức nhận lãi cuối kỳ, giả định khách hàng gửi đủ 12 tháng và không tất toán trước hạn.