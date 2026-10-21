Quá khứ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Điều gì đã đưa ông Đặng Lê Nguyên Vũ trở thành “vua cà phê Việt”?

Ở thời điểm hiện tại, nhắc đến Đặng Lê Nguyên Vũ, người ta sẽ nghĩ ngay đến danh xưng “ông vua cà phê Việt” và thương hiệu Trung Nguyên Legend. Nhưng trước khi có được sự thành công này, Đặng Lê Nguyên Vũ từng là 1 cậu thanh niên loay hoay với giấc mơ làm giàu của riêng mình với 2 bàn tay trắng.

Từ những ngày đạp xe giao cà phê, lò rang xay cứ nhóm lửa là lại bị chủ trọ phàn nàn, đến việc phải bán chiếc Dream để có vốn duy trì công việc kinh doanh, hành trình khởi nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ không bắt đầu bằng một nguồn lực dồi dào.

Đỗ trường Y, học được 3 năm thì bỏ, cầm 100k vào TP.HCM khởi nghiệp

Sinh năm 1971 tại Khánh Hòa trong một gia đình làm nông ở Đắk Lắk, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng theo học Đại học Y Tây Nguyên nhưng rồi bỏ dở vào năm thứ 3, để theo đuổi con đường kinh doanh cà phê.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thời mới khởi nghiệp

Năm 1992, ông nhập học Đại học Y khoa Tây Nguyên tại Buôn Ma Thuột, là một trong những trường đại học công lập có bề dày lịch sử lâu đời. Ông từng chia sẻ rằng bản thân thi trường Y chỉ vì mình học giỏi. Sau khi thi đỗ, trong nhà đã phải bán đi nhiều tạ lúa, nhiều đồ đạc giá trị để ông có thể nhập học.

Nhưng những ngày học ở trường Y, ông không lúc nào ngừng trăn trở và suy nghĩ về công việc, cuộc sống của một người thầy thuốc. Càng học lên thì điều đó lại càng bứt rứt trong lòng. Đến năm thứ 3 đại học, ông nhận ra mình không thực sự phù hợp và yêu thích ngành này và quyết định bỏ học, vào TP.HCM để tìm kiếm con đường làm giàu với số tiền trong túi là 100.000 đồng.

“Làm gì ở tuổi 22 tôi chưa biết được. Nhưng luôn thiêu đốt tôi là phải làm được điều gì đó để đổi đời, không thể nghèo mãi được” - Ông từng chia sẻ.

Đến năm 1996, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cùng ba người bạn xây dựng hãng cà phê Trung Nguyên tại Buôn Ma Thuột. Sau những lần thất bại khi mở rộng thị trường, nhóm sáng lập rơi vào tình trạng thiếu vốn. Một người bạn đã đồng ý cho mượn chiếc xe Dream để bán lấy tiền duy trì việc kinh doanh.

Đến ngày 20/8/1998, Trung Nguyên khai trương quán cà phê đầu tiên tại TP.HCM, áp dụng chương trình phục vụ đồ uống miễn phí trong 10 ngày để thu hút khách hàng. Sau đó, doanh nghiệp phát triển theo hướng nhượng quyền, mở rộng mạng lưới và tiến vào thị trường cà phê hòa tan với thương hiệu G7.

Nhìn lại hành trình khởi nghiệp của chính mình, ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng nói: "Tôi không bao giờ quên được cái ngày tăm tối đó, khi bố tôi đổ bệnh nặng mà chạy vạy khắp trong dòng tộc không làm sao kiếm đủ 2 triệu đồng cho ông chữa bệnh".

Có lẽ chính những ngày cơ cực ấy đã hun đúc nên ý chí làm giàu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người sau này trở thành "vua cà phê" của Việt Nam.

Triết lý kinh doanh của “ông vua cà phê Việt”

1. "Khi bạn nợ tiền một ai đó, hãy hiểu sâu sắc rằng chữ nợ ấy không thể trả bằng giấy bạc”

Nói về triết lý kinh doanh, một trong những quan điểm nổi bật của ông Đặng Lê Nguyên Vũ là về tiền bạc và nghĩa vụ trả nợ. Trong quan niệm của ông, vay tiền không đơn thuần là phát sinh một nghĩa vụ tài chính mà còn gắn với ân tình và niềm tin của người cho vay.

“Một người cho tôi vay tiền, tôi nghĩ rằng đó là người ta mang công sức bát gạo của bản thân họ gửi gắm vào tay mình” - Ông từng nói. Câu chuyện ông vay 200 triệu đồng từ một gia đình và trả nợ trong suốt 23 năm là ví dụ cho quan niệm này. Ông đã không ngừng trả nợ bằng cách thanh toán mỗi tháng 25 triệu đồng. Theo tính toán, việc trả nợ này đã khiến ông chi ra số tiền lên đến 6,9 tỷ đồng. Hành động này không chỉ là việc trả ơn, mà còn là biểu hiện của sự trân trọng và lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ, như một cách để báo đáp tình cảm và đạo đức với người đã giúp đỡ ông trong những ngày đầu khởi nghiệp của Trung Nguyên Legend.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Từ câu chuyện cá nhân, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhấn mạnh rằng khi được người khác cho vay, điều cần ghi nhớ không chỉ là số tiền đã nhận mà còn là sự tin tưởng họ dành cho mình. Bởi vậy, ông cho rằng chữ nợ không thể được giải quyết đơn thuần bằng việc thanh toán sòng phẳng bằng tiền bạc. Quan điểm này đặt chữ tín và lòng biết ơn vào vị trí quan trọng trong các mối quan hệ làm ăn, nơi niềm tin đôi khi được xây dựng qua nhiều năm nhưng có thể mất đi chỉ sau một lần thất hứa.

2. “Quan trọng nhất là lựa chọn đúng giữa năng lực lõi của mình và nhu cầu thị trường”

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng người khởi nghiệp cần xác định mình giỏi điều gì, đam mê lĩnh vực nào và việc theo đuổi lĩnh vực đó có tạo ra giá trị lớn hay không. Ông nhấn mạnh việc lựa chọn đúng giữa năng lực cốt lõi của bản thân và nhu cầu thị trường.

Câu chuyện Trung Nguyên Legend trong những ngày đầu chính là minh chứng cho cách tiếp cận này.

Đối với người khởi nghiệp, lựa chọn lĩnh vực kinh doanh không đơn thuần là chạy theo một xu hướng đang sinh lời. Một sản phẩm có thể hấp dẫn người sáng lập nhưng chưa chắc có đủ khách hàng sẵn sàng trả tiền. Ngược lại, thị trường có nhu cầu lớn cũng không đồng nghĩa người mới kinh doanh đủ năng lực để cạnh tranh.

Bởi vậy, trước khi bỏ vốn, cần trả lời hai câu hỏi: Mình có lợi thế gì để làm tốt lĩnh vực này và khách hàng có lý do gì để lựa chọn sản phẩm của mình? Điểm giao nhau giữa năng lực thực tế và nhu cầu thị trường mới là cơ sở để phát triển mô hình kinh doanh có triển vọng.

3. “Tiền nhiều để làm gì?”

Đây là một trong những phát ngôn thu hút nhiều tranh luận của “ông vua cà phê Việt”. Câu hỏi này gợi ra vấn đề mà bất kỳ ai theo đuổi mục tiêu tài chính cũng có thể tự đặt ra: Tích lũy tài sản đến mức nào là đủ và mình đang đánh đổi những gì để có được số tiền đó?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Tiền có thể mang lại sự chủ động trong lựa chọn công việc, điều kiện chăm sóc sức khỏe, khả năng hỗ trợ gia đình và sự an tâm trước biến cố. Nhưng nếu việc kiếm tiền chiếm quá nhiều thời gian hoặc khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng, giá trị tài sản đem lại có thể không còn tương xứng với cái giá phải trả.

Điều này không có nghĩa tiền bạc không quan trọng hay mục tiêu làm giàu là không cần thiết. Ngược lại, nó đặt ra yêu cầu xác định rõ mình muốn dùng tiền để đạt được điều gì, từ đó lựa chọn cách kiếm tiền và phân bổ tài sản phù hợp.

Nhìn lại hành trình của Đặng Lê Nguyên Vũ, từ chiếc xe đạp chở cà phê đến việc xây dựng một thương hiệu có mặt tại nhiều thị trường, có thể thấy khởi nghiệp không chỉ đòi hỏi ý chí mà còn cần lựa chọn đúng cơ hội, chuẩn bị nguồn lực và liên tục điều chỉnh cách làm. Những phát ngôn của ông về tiền bạc và kinh doanh không phải công thức bảo đảm thành công, nhưng gợi ra một điểm đáng chú ý: Làm giàu không chỉ là tạo ra tài sản, mà còn là biết mình đang xây dựng điều gì và muốn dùng thành quả ấy cho mục đích nào.

(Tổng hợp)