Đi họp lớp, 10 người ăn hết 4,7 triệu đồng nhưng 9 người lại trốn về trước

Mỗi người chỉ cần góp 470.000 đồng thôi, vậy mà…

Gần đây, câu chuyện xích mích của 1 nhóm bạn 10 người đã khiến cộng đồng mạng không khỏi ngạc nhiên. Chuyện là sau nhiều năm xa cách, 10 người bạn quyết định gặp mặt, coi như một buổi họp lớp của hội bạn thân thời đại học. Cả nhóm hẹn nhau đến một nhà hàng tại quận Cửu Long Pha, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Sau khi dùng bữa và hàn huyên tâm sự, tổng hóa đơn cần thanh toán là 1.262 NDT (khoảng 4,7 triệu đồng). Tuy nhiên, khi nhân viên nhà hàng chuẩn bị thu tiền, 9 người trong nhóm đã rời đi, chỉ còn mình Zhang ở lại.

Khi được yêu cầu thanh toán, Zhang cho biết mình không đủ tiền để trả toàn bộ hóa đơn. Anh giải thích đây là buổi gặp mặt do một người bạn đứng ra tổ chức, bản thân chỉ được rủ đến tham gia và cho rằng người tổ chức nên chịu trách nhiệm thanh toán rồi mọi người sẽ trả riêng phần của mình.

Chủ nhà hàng là anh Chen, sau đó đã báo cảnh sát để giải quyết vụ việc. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hóa đơn không quá đắt, tính ra mỗi người chỉ cần góp 126,2 NDT (khoảng 470.000 đồng).

Hóa đơn bữa ăn của 10 người bạn

Sau khi cảnh sát có mặt, họ đã liên hệ với người đứng ra tổ chức buổi gặp mặt. Người này nói rằng bản thân cũng không có tiền và cần thời gian xoay xở. Sau đó, người này tắt điện thoại, khiến việc liên lạc trở nên khó khăn. Cảnh sát đã hòa giải giữa Zhang và phía nhà hàng. Cuối cùng, Zhang viết giấy cam kết sẽ thanh toán toàn bộ hóa đơn trước 18 giờ ngày hôm sau, đồng thời để lại giấy tờ tùy thân tại nhà hàng.

Tuy nhiên, đến thời hạn đã hứa, Zhang vẫn chưa trả tiền. Anh cho rằng mình không có lý do gì phải tự bỏ tiền túi thanh toán khoản chi phí của 9 người khác. Theo lập luận của Zhang, nếu phải trả toàn bộ số tiền, anh sẽ trở thành người chịu thiệt trong khi 9 người còn lại không phải bỏ ra đồng nào.

Không thể liên lạc với những người tham gia buổi họp lớp, chủ nhà hàng bắt đầu chuẩn bị các thủ tục khởi kiện để đòi khoản tiền còn thiếu. Sự việc tiếp tục được truyền thông đưa tin, khiến câu chuyện về nhóm 10 người ăn uống nhưng 9 người rời đi mà không thanh toán trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.

1 tuần sau, khi cảnh sát tiếp tục hòa giải, Zhang cuối cùng đã thanh toán toàn bộ 1.262 NDT (khoảng 4,7 triệu đồng) cho nhà hàng. Vụ kiện sau đó đã được khép lại, không xảy ra tranh chấp giữa Zhang và nhà hàng, tuy nhiên, với riêng Zhang, câu chuyện không dừng lại ở đó. Anh đã cố gắng liên lạc với 9 người bạn của mình, tuy nhiên, không ai phản hồi. Đến nay đã vài tháng trôi qua, Zhang vẫn không lấy lại được tiền, bản thân anh đã xác định mất khoản tiền đó và coi đây là bài học “để đời”.

Vụ việc cũng cho thấy những rắc rối có thể phát sinh khi một nhóm bạn đi ăn nhưng không thống nhất trước về cách thanh toán. Một buổi gặp mặt vốn nhằm duy trì quan hệ có thể trở thành tranh chấp nếu các bên mặc định rằng người khác sẽ đứng ra trả tiền hoặc tìm cách né tránh trách nhiệm sau khi đã sử dụng dịch vụ.

(Nguồn: Sohu)