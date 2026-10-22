Phát hiện nhân viên văn phòng 27 tuổi có 18,1 tỷ đồng

Bằng cách nào mà cô gái này tiết kiệm được chừng đó sau vài năm đi làm?

Ở tuổi 27, trong khi nhiều người vẫn đang đau đầu với câu chuyện cân đối chi tiêu, thì Jane Tsang - Cô gái hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, đã tích lũy được 700.000 USD (khoảng 18,1 tỷ đồng).

Làm ngày làm đêm, chẳng biết cuối tuần là gì

Jane Tsang cho biết cô bắt đầu nghĩ nghiêm túc về việc độc lập tài chính từ khi còn học đại học. Cô không ghét công việc mình làm, nhưng dần cảm thấy thất vọng khi nghĩ đến viễn cảnh phải tiếp tục làm việc thêm 40-45 năm chỉ vì không có lựa chọn nào khác.

Từ đó, Tsang bắt đầu tìm cách rút ngắn quãng thời gian phải làm việc để kiếm sống. Cô nhận ra rằng nếu có thể tăng thu nhập, tiết kiệm nhiều hơn và đầu tư sớm hơn, bản thân có cơ hội tích lũy đủ tài sản sống tự do hơn trong nửa sau cuộc đời.

Trong phần lớn những năm 20 tuổi, Tsang duy trì đồng thời 2 công việc. Từ năm 20 đến 26 tuổi, cô làm các công việc liên quan đến tiếp thị, dịch vụ khách hàng và hành chính. Tsang kể rằng cô thường xuyên làm việc từ sáng đến đêm, thậm chí chẳng biết cuối tuần là gì.

"Tôi chắc chắn đã hy sinh rất nhiều thời gian và đời sống xã hội vì quá tập trung vào việc kiếm tiền. Tôi không hối tiếc, nhưng cũng sẽ không khuyên tất cả mọi người rằng làm nhiều công việc cùng lúc hay làm ngày làm đêm là điều tốt" - Tsang chia sẻ.

Jane Tsang

Bên cạnh những công việc mang lại nguồn thu chính, Tsang còn phát triển thêm nguồn thu từ sáng tạo nội dung trên mạng. Ban đầu, cô chia sẻ về những chủ đề vốn thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của mình, chẳng hạn như tiền bạc, tiết kiệm và nghỉ hưu sớm. Hoạt động này dần trở thành một nguồn thu nhập bổ sung, giúp cô đẩy nhanh kế hoạch xây dựng tài sản.

Tsang cho rằng khả năng cắt giảm chi tiêu luôn có giới hạn, trong khi tiềm năng gia tăng thu nhập lớn hơn nhiều. Vì vậy, việc nâng cao năng lực chuyên môn và tìm kiếm những cơ hội có mức đãi ngộ tốt hơn cũng là một phần quan trọng trong chiến lược tài chính của cô.

Tuy nhiên, thu nhập tăng không đồng nghĩa với việc chi tiêu phải tăng theo. Tsang tránh nâng cấp lối sống ngay lập tức mỗi khi kiếm được nhiều tiền hơn. Cô đồng thời thiết lập cơ chế đầu tư tự động để duy trì tính kỷ luật, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định đầu tư ở từng thời điểm.

Bên cạnh việc tích lũy, cô vẫn dành tiền cho những trải nghiệm có ý nghĩa với bản thân, bao gồm du lịch và các hoạt động cá nhân. Theo Tsang, mục tiêu không phải là giữ lại càng nhiều tiền càng tốt bằng mọi giá, mà là xây dựng một nền tảng tài chính đủ vững chắc để có thể lựa chọn cuộc sống mình mong muốn.

"Nghỉ hưu sớm" không có nghĩa là ngừng làm việc

Hiện tại, Tsang cho biết cô có khoảng 700.000 USD (khoảng 18,1 tỷ đồng) bao gồm tiền tiết kiệm và tài sản trong thị trường chứng khoán. Với số tiền này, cô tin rằng mình đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu nghỉ hưu ở tuổi 30.

Dù vậy, quan niệm của Tsang về nghỉ hưu đã thay đổi đáng kể so với những năm đầu lập kế hoạch. Trước đây, cô hình dung nghỉ hưu là thời điểm có thể ngừng làm việc hoàn toàn. Hiện nay, điều cô hướng đến là có đủ tự do tài chính để lựa chọn công việc mình muốn làm, thay vì buộc phải tiếp tục làm việc chỉ để nhận lương. Còn bây giờ, Tsang lại nghĩ rằng "nghỉ hưu sớm" là được làm việc mình thích thay vì ngừng làm việc hoàn toàn. Tsang hiện ưu tiên những công việc có lịch trình linh hoạt, làm việc từ xa và những nguồn thu không phụ thuộc trực tiếp vào từng giờ lao động.

Cô cũng chủ động bảo vệ thời gian cá nhân, dành chỗ cho bạn bè và các sự kiện xã hội, đồng thời không còn đánh đồng việc lúc nào cũng bận rộn với năng suất cao.

Jane Tsang

Nhìn lại hành trình của mình, Tsang không cho rằng con đường mình đã đi nên là "công thức chung" cho mọi người. Làm nhiều công việc cùng lúc có thể giúp tăng thu nhập nhanh hơn, nhưng không phải ai cũng phù hợp với cường độ làm việc như vậy. Nếu quá trình theo đuổi tự do tài chính khiến một người phải hy sinh toàn bộ cuộc sống hiện tại, mục tiêu ban đầu có thể trở nên phản tác dụng.

Với Tsang, tiền bạc chưa bao giờ chỉ là cuộc đua để sở hữu con số tài sản lớn nhất có thể. Điều quan trọng hơn là có đủ tiền để đưa ra quyết định dựa trên những gì bản thân thực sự muốn làm, thay vì những việc buộc phải làm để duy trì cuộc sống.

(Nguồn: The People)