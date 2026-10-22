Ngày 22/10, gửi 100 triệu đồng tại 7 ngân hàng nhận bao nhiêu tiền lãi sau 24 tháng?

Gửi tại quầy: VPBank có lãi suất cao nhất

Theo biểu lãi suất được cung cấp, tại kỳ hạn 24 tháng, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy ở mức 6,9%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 13,8 triệu đồng tiền lãi sau hai năm nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

MB áp dụng lãi suất 6,5%/năm đối với tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân dưới 1 tỷ đồng. Với cùng số tiền và kỳ hạn, khoản lãi dự kiến đạt 13 triệu đồng.

Tại Sacombank, lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 24 tháng dành cho khoản tiền dưới 500 triệu đồng là 6,2%/năm, tương ứng 12,4 triệu đồng tiền lãi sau 24 tháng.

SHB niêm yết lãi suất 5,9%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, áp dụng cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Khách hàng gửi 100 triệu đồng theo mức lãi suất này sẽ nhận khoảng 11,8 triệu đồng tiền lãi sau hai năm.

Trong khi đó, ACB áp dụng lãi suất 4,9%/năm cho tiền gửi tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ ở kỳ hạn 24 tháng. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng, số tiền lãi dự kiến đạt 9,8 triệu đồng.

Tại HDBank, lãi suất cuối kỳ kỳ hạn 24 tháng của sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường là 4,9%/năm, tương ứng 9,8 triệu đồng tiền lãi.

Techcombank niêm yết lãi suất 4,85%/năm tại quầy đối với khách hàng thông thường ở kỳ hạn này. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 9,7 triệu đồng tiền lãi sau 24 tháng.

Gửi online: Sacombank có lãi suất cao nhất

Ở kênh online, Sacombank áp dụng lãi suất 7,3%/năm tại kỳ hạn 24 tháng đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Với 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 14,6 triệu đồng tiền lãi sau hai năm.

VPBank đứng tiếp theo với lãi suất online 7,1%/năm, tương ứng 14,2 triệu đồng tiền lãi cho khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 24 tháng.

Tại MB, biểu lãi suất tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass ghi nhận mức 6,5%/năm ở kỳ hạn 24 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Theo đó, tiền lãi dự kiến đạt 13 triệu đồng sau hai năm.

SHB niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 24 tháng ở mức 6,2%/năm, tương ứng 12,4 triệu đồng tiền lãi.

Techcombank áp dụng lãi suất online 5,35%/năm dành cho khách hàng thông thường ở kỳ hạn 24 tháng. Với 100 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 10,7 triệu đồng tiền lãi sau hai năm.

HDBank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 24 tháng ở mức 5%/năm. Khoản tiền gửi 100 triệu đồng theo đó mang lại khoảng 10 triệu đồng tiền lãi.

Đối với ACB, biểu lãi suất online được cung cấp chưa có thông tin kỳ hạn 24 tháng nên chưa đủ cơ sở xác định số tiền lãi ở hình thức này.

Gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 24 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy Online (%/năm) Tiền lãi online VPBank 6,90% 13,8 triệu đồng 7,10% 14,2 triệu đồng MB 6,50% 13,0 triệu đồng 6,50%* 13,0 triệu đồng Sacombank 6,20% 12,4 triệu đồng 7,30% 14,6 triệu đồng SHB 5,90% 11,8 triệu đồng 6,20% 12,4 triệu đồng ACB 4,90% 9,8 triệu đồng Chưa có dữ liệu Chưa xác định HDBank 4,90% 9,8 triệu đồng 5,00% 10,0 triệu đồng Techcombank 4,85% 9,7 triệu đồng 5,35% 10,7 triệu đồng

Đơn vị tiền lãi: triệu đồng. Số tiền lãi được tính theo lãi suất niêm yết, giả định gửi đủ 24 tháng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Như vậy, với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 24 tháng, Sacombank có mức lãi suất online cao nhất trong nhóm có dữ liệu đối chiếu, ở mức 7,3%/năm, tương ứng 14,6 triệu đồng tiền lãi. VPBank đứng sau với 7,1%/năm, tương ứng 14,2 triệu đồng.

Ở kênh tại quầy, VPBank dẫn đầu với lãi suất 6,9%/năm. Trong khi đó, Techcombank có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 4,85%/năm.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do ngân hàng cung cấp, áp dụng theo từng sản phẩm, số tiền gửi và hình thức gửi cụ thể. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo thời điểm và thỏa thuận giữa ngân hàng với người gửi tiền.