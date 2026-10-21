Ngày 21/10, BIDV và VietinBank đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm

BIDV và VietinBank đã điều chỉnh giảm 0,5 điểm %/năm lãi suất tiền gửi tại quầy đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Sau điều chỉnh, lãi suất cao nhất tại hai ngân hàng còn 5,5%/năm.

Theo biểu lãi suất mới cập nhật ngày 21/10/2026, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV; HoSE: BID) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank; HoSE: CTG) đã giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Cụ thể, tại BIDV, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng hiện ở mức 3%/năm, giảm 0,5 điểm % so với mức 3,5%/năm trước đó. Với các kỳ hạn 12, 13, 15 và 18 tháng, lãi suất giảm từ 5,9%/năm xuống 5,4%/năm. Kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm.

Tương tự, VietinBank cũng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại quầy. Lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng hiện ở mức 3%/năm; từ 12 tháng đến dưới 24 tháng là 5,4%/năm; và từ 24 tháng trở lên là 5,5%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, hai ngân hàng giữ nguyên lãi suất. BIDV và VietinBank cùng niêm yết 2,1%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng và 2,4%/năm đối với các kỳ hạn từ 3 đến dưới 6 tháng.

Động thái của BIDV và VietinBank diễn ra sau khi Vietcombank và Agribank điều chỉnh giảm lãi suất huy động vào ngày hôm qua, đồng thời nhiều ngân hàng tư nhân cũng hạ lãi suất tiền gửi trong những ngày gần đây.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5 điểm %/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời triển khai giải pháp giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Như vậy, cả 4 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank đều đã ghi nhận điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Sau đợt cập nhật mới, mức lãi suất cao nhất tại BIDV và VietinBank là 5,5%/năm, ngang với Vietcombank và Agribank .