Vì sao ngày càng nhiều người đi họp lớp không muốn nói về tiền lương?

Họp lớp sau nhiều năm, mọi người thường hỏi nhau dạo này làm gì, công việc thế nào, cuộc sống có gì mới. Câu chuyện đôi khi sẽ đi xa hơn, từ chức vụ, mức lương đến chuyện mua nhà, mua xe.

Nhưng không phải ai cũng hào hứng kể về những gì mình đang có. Có người trả lời qua loa khi được hỏi lương, có người chỉ cười rồi chuyển chủ đề. Chuyện tiền bạc vốn khá bình thường trong đời sống đôi khi lại trở thành điều khó nói khi gặp lại bạn cũ.

1. Vì ngại bị so sánh

Sau nhiều năm không gặp, mỗi người đều có những thay đổi riêng. Người đã lên quản lý, người tự kinh doanh, người mua được nhà, trong khi có người vẫn đang tìm một công việc phù hợp hoặc chưa đạt được những mục tiêu từng đặt ra.

Khi câu chuyện chuyển sang thu nhập, sự khác biệt ấy dễ hiện ra rõ ràng hơn. Nghe bạn cũ kể mức lương tăng đáng kể sau vài năm, một người có thể vui cho bạn nhưng đồng thời cũng chạnh lòng khi nhìn lại mình. Ngược lại, người có thu nhập cao hơn cũng có thể ngại nói cụ thể vì sợ bị cho là khoe khoang, nhất là khi cả nhóm bắt đầu đặt các mức lương lên bàn cân.

Thực tế, mỗi người có một xuất phát điểm và lựa chọn khác nhau. Có người ưu tiên kiếm tiền, có người chọn công việc ổn định, cũng có người dành nhiều thời gian cho gia đình hoặc theo đuổi một hướng đi riêng. Nhưng trong một cuộc trò chuyện ngắn, những điều đó khó được kể hết. Một con số đôi khi lại dễ trở thành điều được nhớ đến nhất.

Vì vậy, có người chọn không nói rõ thu nhập, đơn giản vì không muốn một buổi gặp gỡ vui vẻ lại khiến mình phải nghĩ ngợi về việc ai đang tiến xa hơn ai.

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2. Một câu hỏi về lương có thể kéo theo nhiều câu hỏi khác

Ban đầu, câu chuyện có thể chỉ là hỏi thăm công việc. Nhưng sau câu “Lương giờ bao nhiêu rồi?”, mọi người có thể tiếp tục hỏi làm ở đâu, giữ vị trí gì, có thưởng không, làm bao lâu mới đạt được mức thu nhập ấy.

Trong nhóm bạn thân, những câu hỏi này có thể rất tự nhiên. Nhưng với những người lâu ngày mới gặp lại, việc chia sẻ đến đâu lại là chuyện khác. Có người không ngại kể về công việc nhưng không muốn nói con số cụ thể; có người cũng chẳng muốn giải thích vì sao sau nhiều năm đi làm, mức lương của mình vẫn chưa như kỳ vọng.

Đôi khi, điều khiến người ta ngại không nằm ở câu hỏi, mà ở những lời nhận xét sau đó. Mức lương thấp có thể kéo theo vài câu đùa, lời động viên không đúng lúc; mức lương cao lại khiến người khác tò mò về công ty, vị trí hay cách kiếm tiền. Dù không ai có ý làm khó nhau, người được hỏi vẫn có thể cảm thấy mình đang phải giải thích về cuộc sống hiện tại.

Bởi thế, thay vì kể chi tiết, nhiều người chỉ trả lời rằng công việc vẫn ổn, thu nhập đủ sống hoặc mọi thứ đang tiến triển tốt. Câu trả lời không có nhiều thông tin, nhưng cũng đủ để cuộc trò chuyện tiếp tục mà không cần đi sâu vào chuyện riêng.

3. Kiếm được nhiều tiền cũng có những điều khó nói

Không chỉ người có thu nhập thấp mới ngại chia sẻ chuyện tiền bạc. Với những người kiếm được nhiều hơn bạn bè, việc nói rõ mức lương đôi khi cũng kéo theo những tình huống ngoài dự tính.

Chẳng hạn, khi cả nhóm chọn địa điểm ăn uống, người có thu nhập cao có thể được mặc định là người thoải mái nhất về tiền bạc. Trong những lần gặp sau, họ có thể thường xuyên được trêu là người giàu nhất nhóm, người nên đứng ra thanh toán hoặc người có thể giúp đỡ nếu ai đó gặp khó khăn.

Những câu nói này nhiều khi chỉ mang tính vui vẻ. Tuy nhiên, nếu lặp lại thường xuyên, người trong cuộc vẫn có thể cảm thấy khó xử, nhất là khi tình hình tài chính thực tế không dư dả như mọi người nghĩ.

Một mức lương cao chưa chắc đồng nghĩa với nhiều tiền để dành. Người đó có thể đang trả góp nhà, nuôi con, hỗ trợ bố mẹ hoặc có những khoản chi tiêu lớn mà bạn bè không biết. Ngay cả khi tài chính thực sự tốt, họ cũng chưa chắc muốn chuyện đó trở thành chủ đề trong các mối quan hệ cũ.

Vì thế, có người chọn kể về công việc, những dự định mới hoặc trải nghiệm gần đây, nhưng không nói rõ mình kiếm được bao nhiêu. Họ vẫn có thể chia sẻ cuộc sống mà không cần công khai mọi con số.

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4. Không phải chuyện gì cũng cần cập nhật sau nhiều năm không gặp

Có một điều khá thú vị là sau nhiều năm, mọi người có thể rất tò mò về cuộc sống của nhau, nhưng không phải ai cũng muốn kể mọi thứ. Người này thoải mái chia sẻ chuyện mua nhà, người kia chỉ kể về công việc, còn một người khác gần như không nhắc đến tiền bạc.

Sự khác biệt ấy không hẳn có nghĩa là ai đang giấu giếm điều gì. Có thể họ không muốn bị so sánh, không thích nói về thu nhập trước đám đông, hoặc đơn giản là thấy chuyện đó không cần thiết trong buổi gặp mặt.

Cũng có những người sẵn sàng nói về tiền bạc với một vài người bạn thân, nhưng lại không muốn chia sẻ trước cả nhóm. Mức độ cởi mở có thể khác nhau tùy mối quan hệ, thời điểm và cảm giác của mỗi người. Sau nhiều năm không gặp, đôi khi mọi người vẫn giữ được sự thân quen, nhưng chưa chắc đã còn đủ gần gũi để kể cho nhau nghe mọi chuyện.

Bởi vậy, chuyện một người né câu hỏi về lương trong buổi họp lớp chưa chắc nói lên điều gì đặc biệt về tình hình tài chính của họ. Có thể họ đang kiếm được nhiều tiền, cũng có thể thu nhập chưa như mong muốn. Hoặc đơn giản, họ muốn dành buổi gặp mặt cho những câu chuyện khác thú vị hơn.

Sau cùng, họp lớp không phải lúc nào cũng là dịp để cập nhật xem mỗi người đã đạt được những gì sau từng ấy năm. Có người đến để gặp lại bạn cũ, có người muốn ôn chuyện thời đi học, có người chỉ muốn ngồi ăn một bữa thật vui. Còn chuyện lương bao nhiêu, tiết kiệm được bao nhiêu, mỗi người có lẽ sẽ tự chọn lúc nào muốn kể.