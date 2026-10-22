Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 22/10 tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Sáng 22/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 139,3 – 142,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 có sự phân hóa giữa các thương hiệu, với mức bán ra cao nhất được ghi nhận là 142,1 triệu đồng/lượng.

Khảo sát đầu giờ sáng ngày 22/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, PNJ và DOJI cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 139,3 – 142,3 triệu đồng/lượng, tương đương với SJC.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 138,1 – 142,3 triệu đồng/lượng, với chênh lệch mua – bán lên tới 4,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 139,3 – 142,3 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý niêm yết ở mức 138,7 – 142,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá bán vàng miếng tại cả 6 thương hiệu được khảo sát đều ở mức 142,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua vào có sự khác biệt, dao động từ 138,1 đến 139,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn tròn trơn 9999, SJC niêm yết ở mức 137,4 – 140,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). PNJ giao dịch ở mức 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 138 – 142 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,1 – 142,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá mua vào ở mức 137,1 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang cao hơn SJC 1,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý là thương hiệu có giá mua vào vàng nhẫn cao nhất trong nhóm được khảo sát, đạt 138,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện quanh mức 4.100 - 4.130 USD/ounce. Kim loại quý nhích tăng nhẹ do được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Tuy nhiên, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất cùng những bất ổn về nguồn cung năng lượng tại eo biển Hormuz vẫn là các yếu tố gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Thị trường tài chính quốc tế hiện chịu tác động từ hai xu hướng trái chiều: hoạt động kinh tế Mỹ xuất hiện những dấu hiệu suy yếu, trong khi áp lực lạm phát vẫn dai dẳng.

Theo số liệu tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng mạnh 1,3% so với tháng trước và 6,3% so với cùng kỳ.

Mặc dù các số liệu lạm phát cao hơn dự báo, giới đầu tư vẫn nghiêng về kịch bản Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27–28/10.

Hiện Fed đã bước vào giai đoạn hạn chế phát ngôn trước cuộc họp chính sách tiền tệ cuối tháng 10. Trong thời gian này, các số liệu kinh tế mới công bố và diễn biến trên thị trường năng lượng sẽ trở thành những yếu tố quan trọng nhất chi phối kỳ vọng lãi suất của nhà đầu tư.

Ngày thứ Sáu tuần này, thị trường sẽ đón nhận các chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ tháng 10 của Mỹ, lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Sau đó, Đại học Michigan sẽ công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng. Đây đều là những dữ liệu quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ, đồng thời dự báo định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong những tháng cuối năm.

Nếu số liệu việc làm và hoạt động kinh doanh yếu hơn dự báo, lo ngại về nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể gia tăng. Điều này có khả năng làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12, qua đó hỗ trợ giá vàng thông qua việc kéo giảm lợi suất trái phiếu kho bạc và làm suy yếu đồng USD.

Ngược lại, nếu kỳ vọng lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc giá năng lượng tăng trở lại, Fed có thể có thêm cơ sở để tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Kịch bản này sẽ gây sức ép lên vàng, bởi kim loại quý không mang lại lợi suất và thường kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao.