Một sàn TMĐT nổi tiếng tuyên bố sa thải 1.000 nhân viên, dồn lực vào hàng xa xỉ và thời trang đồ cũ

eBay cắt giảm khoảng 1.000 nhân sự, tương đương 9% lực lượng lao động, trong bối cảnh CEO Jamie Iannone tái cơ cấu hoạt động, dồn nguồn lực vào hàng xa xỉ, đồ sưu tầm và thời trang đồ cũ nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Mới đây, eBay xác nhận kế hoạch cắt giảm nhân sự sau khi tờ Reuters tiếp cận bản ghi nhớ nội bộ của CEO Jamie Iannone. Theo đó, những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được thông báo trong những ngày tới. Đây là đợt sa thải lớn thứ hai của công ty trong năm nay, sau khi khoảng 800 vị trí bị loại bỏ hồi tháng 2.

CEO eBay: Chiến lược đang phát huy hiệu quả

Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên, ông Jamie Iannone cho biết eBay cần đưa ra những lựa chọn thận trọng về việc phân bổ nguồn lực và đầu tư để tận dụng các cơ hội tăng trưởng phía trước. Theo CEO, công ty sẽ đơn giản hóa hoạt động, đồng thời điều chỉnh cơ cấu nhân sự và nguồn lực phù hợp với những ưu tiên chiến lược.

Người phát ngôn eBay cho biết việc cắt giảm nhằm giúp công ty duy trì vị thế vững chắc, thông qua việc sắp xếp lại đội ngũ theo các mục tiêu kinh doanh trọng tâm. Dù thu hẹp nhân sự ở một số bộ phận, doanh nghiệp vẫn sẽ tuyển dụng tại những lĩnh vực phù hợp với định hướng chiến lược. Tuy nhiên, hãng chưa công bố cụ thể những bộ phận hoặc địa điểm chịu ảnh hưởng, cũng như các chính sách hỗ trợ dành cho nhân viên nghỉ việc.

Đợt cắt giảm nhân sự thứ hai trong năm

Đợt sa thải mới nhất diễn ra sau khi eBay loại bỏ khoảng 800 vị trí hồi tháng 2, tương đương 6% lực lượng lao động tại thời điểm đó. Tính đến cuối năm 2025, công ty có khoảng 12.300 nhân viên.

Trong đợt cắt giảm trước, eBay cho biết việc tái cơ cấu nhằm điều chỉnh tổ chức theo các ưu tiên kinh doanh và tạo điều kiện tái đầu tư vào hoạt động của công ty. Động thái mới nhất tiếp tục cho thấy nỗ lực tinh gọn bộ máy, đồng thời phân bổ nguồn lực vào những mảng được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng.

Việc eBay vẫn duy trì kế hoạch tuyển dụng ở một số lĩnh vực cho thấy công ty không thu hẹp hoạt động trên diện rộng, mà đang tái cơ cấu nhân sự song song với việc đầu tư vào các mảng kinh doanh trọng điểm.

eBay đẩy mạnh hàng xa xỉ, đồ sưu tầm và thời trang đồ cũ

Trong thời gian qua, eBay tập trung phát triển các danh mục như hàng xa xỉ được xác thực, đồ sưu tầm và sản phẩm tân trang. Dịch vụ xác thực giúp người mua kiểm tra tính chính hãng của những mặt hàng đủ điều kiện, trong khi sản phẩm tân trang hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm hàng hóa đã qua sử dụng nhưng được phục hồi.

Bên cạnh đó, thời trang đồ cũ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của eBay, đặc biệt sau thương vụ mua lại Depop.

Ngày 30/7, eBay hoàn tất thương vụ thâu tóm nền tảng thời trang đồ cũ Depop với giá 1,4 tỷ USD, bao gồm các điều chỉnh giá mua ban đầu. Depop có sức hút với nhóm người tiêu dùng trẻ, qua đó giúp eBay mở rộng hiện diện trong thị trường mua bán hàng hóa đã qua sử dụng.

Theo Reuters, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu eBay tăng gần 40% từ đầu năm, vượt mức tăng khoảng 12% của chỉ số S&P 500. CNBC cũng đưa tin cổ phiếu công ty tăng khoảng 1% trong phiên sáng 21/10.

eBay chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý III

Tháng 8, eBay dự báo doanh thu quý III có thể vượt kỳ vọng của Phố Wall. Công ty dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào ngày 28/10, một tuần sau thông báo cắt giảm nhân sự.

Báo cáo sắp tới sẽ cung cấp thêm thông tin về tình hình kinh doanh của eBay trong bối cảnh doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh ưu tiên đầu tư và tích hợp Depop vào hệ sinh thái của mình.

Dù cam kết tiếp tục tuyển dụng tại một số lĩnh vực, eBay hiện chưa tiết lộ chi tiết về các vị trí bị cắt giảm cũng như kế hoạch bổ sung nhân sự trong thời gian tới.

Theo International Business Times