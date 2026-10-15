Netflix sắp hết thời: sa thải 1.000 nhân viên toàn cầu, cổ phiếu lao dốc hơn 40%

Động thái này diễn ra trong bối cảnh công ty đang phải vật lộn với tốc độ tăng trưởng chậm lại.

Netflix đang cắt giảm khoảng 6% lực lượng lao động, tương đương 1.000 vị trí trên toàn cầu. Đây là đợt sa thải quy mô lớn nhất của công ty kể từ năm 2022, trong bối cảnh tăng trưởng chững lại và mức độ tương tác của người dùng suy giảm.

Mới đây, trong email gửi nhân viên, hai đồng CEO Greg Peters và Ted Sarandos cho biết phần lớn các vị trí bị cắt giảm thuộc các bộ phận sản phẩm, công nghệ, pháp lý và nhân sự.

“Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến sự giải trí cho toàn thế giới. Đây là mục tiêu đầy tham vọng và để thực hiện được, chúng ta cần có kỷ luật trong việc phân bổ nhân lực và nguồn lực”, hai lãnh đạo cho biết.

Trước tình trạng mức độ tương tác của người dùng đi xuống, Netflix đã triển khai nhiều biện pháp nhằm khuyến khích người đăng ký dành nhiều thời gian hơn trên nền tảng. Các sáng kiến này bao gồm bổ sung kênh truyền hình trực tiếp, kết hợp với những dịch vụ phát trực tuyến khác, đưa podcast video và nội dung của các nhà sáng tạo trên YouTube vào nền tảng, đồng thời mở rộng các sự kiện và chương trình thể thao trực tiếp.

Theo Antenna, tỷ lệ người dùng hủy đăng ký Netflix tại Mỹ vẫn thuộc nhóm thấp nhất ngành, chỉ nhỉnh hơn 2%. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty đã mất hơn 40% giá trị trong 12 tháng qua.

Netflix không phải doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực công nghệ và giải trí thu hẹp nhân sự. Disney và Amazon cũng đã cắt giảm đáng kể số lượng nhân viên trong những tháng gần đây.

Ông Peters và ông Sarandos cho biết Netflix sẽ “tiếp tục đầu tư mạnh vào những lĩnh vực có tác động lớn”. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này, công ty cần đưa ra các quyết định ưu tiên trên toàn bộ hoạt động kinh doanh, qua đó tiếp tục tạo ra giá trị cho người dùng, đối tác, nhân viên và nhà đầu tư.

Đợt cắt giảm diễn ra chỉ một tuần trước khi Netflix công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý tiếp theo. Hai đồng CEO khẳng định công ty vẫn đang đi đúng lộ trình để đạt mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Lần gần nhất Netflix thông báo cắt giảm nhân sự trên quy mô lớn là vào tháng 6/2022. Thời điểm đó, công ty vừa ghi nhận lần đầu tiên số lượng người đăng ký sụt giảm sau hơn một thập kỷ.

Theo The Wall Street Journal