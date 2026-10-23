1 lít xăng ngốn 1/3 thu nhập một ngày của người Lào, 1/5 của người Campuchia, Việt Nam thì sao?
Giá xăng so với thu nhập của Việt Nam ở mức nào so với các nước trong khu vực?
Theo dữ liệu mới nhất của WB, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.970 USD/năm. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam cao hơn Philippines (4.850 USD/năm), Campuchia (2.750 USD/năm), Lào (2.150 USD/năm). Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam thấp hơn so với Singapore là 81.760 USD/năm; Malaysia là 12.380 USD/năm; Thái Lan là 7.690 USD/năm và Indonesia là 5.120 USD/năm.
Theo dữ liệu thống kê của Global Petrol Prices, giá xăng ở Việt Nam thuộc nhóm thấp so với nhiều nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Cụ thể, tại Việt Nam, giá xăng E5RON92 khoảng 25.360 đồng/lít còn giá xăng E10RON 95-III khoảng 25.210 đồng/lít.
Các nước như Singapore, Lào, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Malaysia và Indonesia có giá xăng cao hơn Việt Nam. Cụ thể, giá xăng của Singapore là 2,486 USD/lít, Lào là 1,926 USD/lít, Thái Lan là 1,505 USD/lít, Philippines là 1,409 USD/lít, Campuchia là 1,585 USD/lít, Malaysia là 1.132 USD/lút, Indonesia là 1.062 USD/lít
1 lít xăng chiếm bao nhiêu % thu nhập bình quân/ngày ở một số nước ASEAN
Nguồn: Tính toán theo dữ liệu của Global Petrol Prices và WB.
Dựa trên dữ liệu về thu nhập bình quân đầu người và giá xăng của một số nước trong khu vực ASEAN, 1 lít xăng đang chiếm khoảng 7,8% trong thu nhập 1 ngày của người Việt Nam. So với một số nước khác trong khu vực thì mức phần trăm này không cao. Điển hình như Lào, Campuchia, và Philippines, 1 lít xăng chiếm lần lượt là 32,7% (khoảng 1/3 thu nhập/ngày); 21% (hơn 1/5 thu nhập/ngày); 10,06% thu nhập bình quân của 1 ngày.