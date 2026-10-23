1 lít xăng ngốn 1/3 thu nhập một ngày của người Lào, 1/5 của người Campuchia, Việt Nam thì sao?

Giá xăng so với thu nhập của Việt Nam ở mức nào so với các nước trong khu vực?

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Theo dữ liệu mới nhất của WB, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.970 USD/năm. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam cao hơn Philippines (4.850 USD/năm), Campuchia (2.750 USD/năm), Lào (2.150 USD/năm). Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam thấp hơn so với Singapore là 81.760 USD/năm; Malaysia là 12.380 USD/năm; Thái Lan là 7.690 USD/năm và Indonesia là 5.120 USD/năm.

Theo dữ liệu thống kê của Global Petrol Prices, giá xăng ở Việt Nam thuộc nhóm thấp so với nhiều nước, vùng lãnh thổ trên thế giới. Cụ thể, tại Việt Nam, giá xăng E5RON92 khoảng 25.360 đồng/lít còn giá xăng E10RON 95-III khoảng 25.210 đồng/lít.

Các nước như Singapore, Lào, Thái Lan, Philippines, Campuchia, Malaysia và Indonesia có giá xăng cao hơn Việt Nam. Cụ thể, giá xăng của Singapore là 2,486 USD/lít, Lào là 1,926 USD/lít, Thái Lan là 1,505 USD/lít, Philippines là 1,409 USD/lít, Campuchia là 1,585 USD/lít, Malaysia là 1.132 USD/lút, Indonesia là 1.062 USD/lít

1 lít xăng chiếm bao nhiêu % thu nhập bình quân/ngày ở một số nước ASEAN So sánh tỷ lệ giữa các quốc gia ↓ Cao → thấp ↑ Thấp → cao Đơn vị: % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Lào Lào 1 lít xăng = 32,70% thu nhập bình quân/ngày Campuchia Campuchia 1 lít xăng = 21,04% thu nhập bình quân/ngày Philippines Philippines 1 lít xăng = 10,60% thu nhập bình quân/ngày Việt Nam Việt Nam 1 lít xăng = 7,78% thu nhập bình quân/ngày Indonesia Indonesia 1 lít xăng = 7,59% thu nhập bình quân/ngày Thái Lan Thái Lan 1 lít xăng = 7,14% thu nhập bình quân/ngày Malaysia Malaysia 1 lít xăng = 3,34% thu nhập bình quân/ngày Singapore Singapore 1 lít xăng = 1,11% thu nhập bình quân/ngày

Dựa trên dữ liệu về thu nhập bình quân đầu người và giá xăng của một số nước trong khu vực ASEAN, 1 lít xăng đang chiếm khoảng 7,8% trong thu nhập 1 ngày của người Việt Nam. So với một số nước khác trong khu vực thì mức phần trăm này không cao. Điển hình như Lào, Campuchia, và Philippines, 1 lít xăng chiếm lần lượt là 32,7% (khoảng 1/3 thu nhập/ngày); 21% (hơn 1/5 thu nhập/ngày); 10,06% thu nhập bình quân của 1 ngày.