Vụ chìm tàu ở Mũi Né: 4 ngư dân sống sót sau nhiều ngày lênh đênh trên biển

4 ngư dân Mũi Né ở tỉnh Lâm Đồng mất tích sau vụ chìm tàu cá trên biển đã được một tàu cá của ngư dân cứu vớt. Thời điểm được phát hiện, cả 4 người đang lênh đênh trên một chiếc thuyền thúng.

Sáng 23/10, ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Mũi Né xác nhận, một tàu cá của ngư dân Sóc Trăng (nay thuộc TP Cần Thơ) đã cứu vớt được cả 4 ngư dân gặp nạn và đang đưa họ về cảng Trần Đề.



Hiện UBND phường Mũi Né đang khẩn trương liên hệ, phối hợp với các đơn vị chức năng để xác minh thông tin, nắm tình hình sức khỏe và tổ chức hỗ trợ đưa các ngư dân về địa phương sớm nhất.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra tàu cá phát hiện tàu bị thủng đáy, không có người.

Trước đó, tàu cá BTh 80712TS do ông N.V.H. (44 tuổi, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng, cùng 3 ngư dân xuất bến khai thác hải sản lúc 2h ngày 19/10.

Chiều 21/10, trong quá trình làm nhiệm vụ trên biển, tàu Hải Dương 79 phát hiện tàu cá BTh 80712TS bị chìm tại vùng biển cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý. Khi đó, chỉ còn phần mũi tàu nổi trên mặt nước và không có người xung quanh.

Sau khi nhận tin tàu cá gặp nạn, gia đình chủ tàu cho biết phương tiện có mang theo một chiếc thuyền thúng khi ra khơi.

Đây được cho là phương tiện giúp 4 ngư dân sống sót trong những ngày lênh đênh trên biển trước khi được tàu cá khác phát hiện và cứu vớt.

Hiện nguyên nhân vụ chìm tàu đang được cơ quan chức năng xác minh và làm rõ.