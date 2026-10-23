Sau 5 năm triển khai, dự án đường ven sông dài hơn 11km, tổng vốn trên 2.100 tỷ đồng, nằm tại TP trực thuộc Trung ương thứ 8 của Việt Nam đang được thi công ra sao?

Sau gần 5 năm triển khai với nhiều khó khăn về mặt bằng, xử lý nền đất yếu và nguồn vật liệu, dự án này đang bước vào giai đoạn nước rút với quyết tâm hoàn thành trong năm 2026.

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Theo Cổng thông tin điện tử TP. Quảng Ninh, các dự án giao thông trên địa bàn đang được chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Địa phương cho biết, trước mục tiêu tăng trưởng 13%, việc tăng tốc các công trình giao thông trọng điểm sẽ góp phần đưa nguồn vốn đầu tư công vào thực tiễn, tạo thêm khối lượng cho ngành xây dựng, vật liệu và vận tải, đồng thời nâng cao năng lực kết nối giữa các khu công nghiệp, đô thị và trung tâm kinh tế.

Đối với dự án đường ven sông giai đoạn 1 (đoạn nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338), không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Sau gần 5 năm triển khai với nhiều khó khăn về mặt bằng, xử lý nền đất yếu và nguồn vật liệu, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút với quyết tâm hoàn thành trong năm 2026.

Dự án này có chiều dài 11,42km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 15m, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 2.100 tỷ đồng. Hiện, chủ đầu tư và nhà thầu đã rà soát chi tiết khối lượng còn lại của từng gói thầu, xây dựng tiến độ thi công theo tuần, xác định rõ các hạng mục trên đường găng để ưu tiên nguồn lực.

Công trường thi công Dự án đường ven sông giai đoạn 1 (đoạn nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338) - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Quảng Ninh

Trên cơ sở mặt bằng đã có, các nhà thầu đang tổ chức thi công đồng loạt, bổ sung máy móc, nhân lực, tăng ca, tăng kíp tại những vị trí đủ điều kiện; đồng thời chủ động nguồn đất đắp, vật liệu xây dựng, thiết bị và nhân lực dự phòng, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn giữa các hạng mục.

Công tác kiểm tra, nghiệm thu từng phần việc cũng được thực hiện thường xuyên để kịp thời xử lý sai sót, không dồn khối lượng vào cuối kỳ.

Trong khi đó, Dự án đường ven sông từ đường tỉnh 338 đến khu vực Đông Triều cũng được chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu rà soát toàn bộ phạm vi còn vướng mắc, phân loại rõ nguyên nhân và xác định thời hạn giải quyết đối với từng vị trí.

Công trình có chiều dài hơn 40km, có ý nghĩa lớn trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây, tăng cường kết nối giữa các đô thị, khu công nghiệp và hệ thống cao tốc hiện hữu.

Trên toàn tuyến, nhà thầu bố trí nhiều mũi thi công độc lập, ưu tiên các hạng mục có thể hoàn thành sớm, đồng thời tăng cường điều phối máy móc, vật liệu giữa các gói thầu để tránh tình trạng nơi thiếu, nơi thừa nguồn lực.

TP. Quảng Ninh thông tin, tuyến đường ven biển có đặc thù đi qua nhiều địa bàn, đòi hỏi công tác điều hành phải thống nhất. Do đó, chủ đầu tư đã tăng cường kiểm tra hiện trường, tổ chức giao ban tiến độ định kỳ, gắn trách nhiệm của từng nhà thầu với khối lượng thực hiện và thời hạn hoàn thành.

Bên cạnh đó, việc thi công các hạng mục cầu, nền đường, hệ thống thoát nước và công trình phụ trợ được tính toán đồng bộ, tránh tình trạng một hạng mục chậm làm ảnh hưởng đến toàn tuyến.