Uống sữa sáng hay tối tốt hơn? 4 nhóm người nên uống vào buổi sáng để tăng cơ, ổn định đường huyết

Uống sữa vào thời điểm nào trong ngày để cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả? Theo chuyên gia dinh dưỡng Trung Quốc, một số nhóm người có thể hưởng lợi khi bổ sung sữa vào bữa sáng, đặc biệt là người bận rộn, người tập luyện và người cần kiểm soát chế độ ăn.

Sữa là nguồn cung cấp protein, canxi cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn nên uống sữa vào buổi sáng hay buổi tối mới tốt, liệu thời điểm sử dụng có ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dinh dưỡng hay không.

Ông Lý Vĩnh Tiến, thành viên Phân hội Dinh dưỡng và Kiểm soát bệnh mạn tính thuộc Hội Dinh dưỡng Trung Quốc, cho rằng việc uống sữa vào buổi sáng có thể mang lại lợi ích thiết thực đối với một số nhóm người.

Vì sao nên cân nhắc uống sữa vào buổi sáng?

Một trong những lý do được chuyên gia đề cập là bữa sáng của nhiều người hiện nay chưa thực sự cân đối về dinh dưỡng. Không ít người chỉ ăn bánh mì, bánh bao hoặc các thực phẩm giàu tinh bột nhưng lại thiếu nguồn protein chất lượng.

Bổ sung một ly sữa vào bữa sáng là cách tương đối đơn giản để tăng lượng protein và các dưỡng chất cần thiết. Nhờ đó, bữa ăn trở nên cân bằng hơn, đồng thời giúp kéo dài cảm giác no.

Sữa còn chứa nhiều thành phần có lợi như canxi, kali, magie, vitamin A, vitamin D và vitamin B12. Đây đều là những dưỡng chất tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể. Việc bổ sung sữa hợp lý có thể hỗ trợ một số khía cạnh sau:

- Bổ sung protein: Protein trong sữa góp phần duy trì và xây dựng khối cơ, đồng thời tham gia vào quá trình phục hồi các mô.

- Hỗ trợ kiểm soát cảm giác đói: Protein có thể giúp tăng cảm giác no, hạn chế tình trạng nhanh đói sau bữa ăn.

- Bổ sung canxi: Canxi là khoáng chất quan trọng đối với xương và răng, góp phần duy trì hệ xương khỏe mạnh.

- Cung cấp vitamin và khoáng chất: Ngoài protein và canxi, sữa còn cung cấp kali, magie, vitamin A, D và B12 với hàm lượng tùy loại sản phẩm.

4 nhóm người nên ưu tiên bổ sung sữa vào bữa sáng

1. Người bận rộn, thường xuyên bỏ bữa sáng

Với những người có lịch trình làm việc dày đặc, bữa sáng đôi khi chỉ là một chiếc bánh mì hoặc món ăn nhanh. Trong trường hợp này, một ly sữa có thể giúp bổ sung thêm protein và một số vi chất, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn.

Tuy nhiên, sữa không nên được xem là phương án thay thế hoàn toàn một bữa sáng đầy đủ. Nếu có thể, nên kết hợp sữa với các thực phẩm khác như trứng, ngũ cốc nguyên hạt hoặc trái cây để đa dạng nguồn dinh dưỡng.

2. Người đang quan tâm đến cân nặng và kiểm soát đường huyết

Bổ sung protein vào bữa sáng có thể giúp tăng cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ trong ngày.

Với người cần theo dõi đường huyết, lựa chọn sữa không đường hoặc ít đường, đồng thời kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ và protein, có thể giúp bữa ăn cân đối hơn.

Dù vậy, không nên hiểu rằng chỉ cần uống sữa buổi sáng là có thể kiểm soát đường huyết. Tác động còn phụ thuộc vào tổng thành phần bữa ăn, lượng sữa sử dụng, tình trạng sức khỏe và chế độ sinh hoạt của mỗi người.

3. Người thường xuyên tập luyện, muốn duy trì và phát triển cơ bắp

Protein là dưỡng chất thiết yếu đối với quá trình xây dựng và phục hồi cơ bắp. Sữa có chứa protein chất lượng cao, gồm whey và casein, cung cấp các axit amin cần thiết cho cơ thể.

Với người thường xuyên vận động, uống sữa vào bữa sáng là một cách bổ sung protein thuận tiện, nhất là khi bữa ăn chưa đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng.

Tuy nhiên, hiệu quả duy trì và phát triển cơ bắp không phụ thuộc vào một thời điểm uống sữa cố định mà cần kết hợp chế độ ăn phù hợp, vận động hợp lý và nghỉ ngơi đầy đủ.

4. Người trung niên và cao tuổi

Khi tuổi tác tăng lên, việc duy trì khối cơ và sức khỏe xương trở nên quan trọng. Bổ sung đủ protein và canxi từ chế độ ăn là một trong những yếu tố hỗ trợ quá trình này.

Sữa có thể là nguồn cung cấp các dưỡng chất cần thiết, đặc biệt với những người có khẩu phần ăn chưa đa dạng. Uống sữa vào buổi sáng cũng giúp hình thành thói quen bổ sung dinh dưỡng đều đặn.

Uống sữa bao nhiêu mỗi ngày là phù hợp?

Theo khuyến nghị được bài viết dẫn lại, lượng sữa và các sản phẩm từ sữa có thể dao động khoảng 300–500g mỗi ngày, tương đương khoảng 1,5–2,5 cốc tùy dung tích.

Tuy nhiên, nhu cầu thực tế không giống nhau ở tất cả mọi người. Lượng sữa phù hợp còn phụ thuộc vào độ tuổi, chế độ ăn, nhu cầu canxi và tình trạng sức khỏe. Người đã sử dụng nhiều thực phẩm giàu canxi từ các nguồn khác cũng cần cân nhắc tổng lượng bổ sung trong ngày.

Nên ưu tiên sữa phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng, hạn chế các sản phẩm có nhiều đường bổ sung và chú ý đến thành phần trên nhãn sản phẩm.

Những ai cần lưu ý khi uống sữa?

Không phải ai cũng dung nạp sữa theo cách giống nhau. Một số người có thể gặp tình trạng đầy bụng, khó chịu hoặc rối loạn tiêu hóa sau khi uống sữa do không dung nạp lactose.

Trong trường hợp này, có thể cân nhắc các sản phẩm không chứa lactose hoặc những thực phẩm từ sữa dễ dung nạp hơn, chẳng hạn sữa chua và một số loại phô mai. Việc lựa chọn cần căn cứ vào khả năng dung nạp của từng người.

Người mắc bệnh thận, có tiền sử sỏi thận hoặc đang điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa, túi mật cũng nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng sữa phù hợp. Không nên tự ý kiêng hoàn toàn sữa chỉ vì mắc một trong những bệnh lý này.

Đặc biệt, quan niệm uống sữa buổi sáng luôn tốt hơn buổi tối chưa có đủ cơ sở để áp dụng cho tất cả mọi người. Với người khỏe mạnh, thời điểm uống sữa có thể linh hoạt, miễn là phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và không gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Nhìn chung, điều quan trọng không nằm ở việc nhất định phải uống sữa vào buổi sáng hay buổi tối, mà là duy trì chế độ ăn cân đối và bổ sung đủ dưỡng chất. Một ly sữa vào bữa sáng có thể là lựa chọn tiện lợi, nhưng không thể thay thế một chế độ dinh dưỡng đa dạng, hợp lý.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: HK01)