Vợ 32 tuổi, chồng 42 tuổi cùng qua đời vì ung thư đại trực tràng: Bác sĩ "bật báo động đỏ" với 5 dấu hiệu cảnh báo sớm

Lối sống và chế độ ăn uống có ảnh hưởng rất lớn tới nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Đó cũng là lý do nếu phát hiện một người mắc bệnh này thì những người sống chung với họ cũng có nguy cơ mắc rất cao.

Căn bếp nhỏ từng rộn rã tiếng cười của cặp vợ chồng trẻ Amie Walton (32 tuổi) và người chồng Chris Mills (42 tuổi, sống tại Birmingham, Anh) nay chỉ còn lại tiếng thở dài xót xa của người thân. Bi kịch bắt đầu khi Amie liên tục chịu đựng những cơn đau quặn bụng, cơ thể mệt mỏi rã rời và sụt cân không rõ nguyên nhân. Sau khi đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ chết lặng thông báo cô đã mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển kèm theo dấu hiệu di căn gan.

Trong suốt những tháng ngày Amie oằn mình chống chọi với các đợt xạ trị độc hại, anh Chris luôn là người túc trực chăm sóc vợ từng li từng tí. Nhận thấy điểm chung trong môi trường sống và thói quen sinh hoạt không lành mạnh của cả hai, các bác sĩ điều trị đã khuyên anh Chris nên đi tầm soát ung thư ngay lập tức.

Gia đình Amie Walton và Chris Mills trước khi phát hiện ung thư đại trực tràng

Cầm kết quả trên tay, gia đình một lần nữa sụp đổ khi Chris cũng mắc chính căn bệnh quái ác ấy. Dù được điều trị tích cực, anh vẫn không qua khỏi. Chưa đầy một tháng sau ngày chồng ra đi vĩnh viễn, vì quá suy sụp và kiệt sức, Amie cũng trút hơi thở cuối cùng, để lại hai con thơ dại cho người bà nội già yếu gồng gánh nuôi dạy.

Cái chết của cặp đôi khiến họ hàng, người thân và các bác sĩ rất đau lòng. Họ để lại một cậu con trai 8 tuổi tên Harry và cô con gái 6 tuổi tên Mia được mẹ của Chris là bà Tracey chăm sóc. Vì không có điều kiện kinh tế, bà cũng gặp rất nhiều khó khăn khi sống cùng 2 cháu nội.

May mắn là những người dân sống xung quanh đã cùng nhau quyên góp khoảng 45.000 bảng Anh để giúp đỡ 2 đứa trẻ tội nghiệp. Bà Tracey cho biết mình rất biết ơn và sẽ cố gắng xây dựng môi trường, lối sống lành mạnh nhất, sao cho 2 đứa trẻ không phải đối mặt với căn bệnh ung thư khủng khiếp đã cướp đi bố mẹ chúng.

"Báo động đỏ" với 5 dấu hiệu sớm của ung thư đại trực tràng

Trường hợp của Amie và Chris cũng thu hút sự chú ý của dư luận và giới chuyên gia ở nhiều nước khác nhau, đồng thời một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về căn bệnh ung thư đại trực tràng và những thói xấu trong cuộc sống.

Theo bác sĩ chuyên khoa ung thư Lý Văn Hạ tại Bệnh viện Shijitan Bắc Kinh (Trung Quốc), ung thư đại trực tràng có tỷ lệ sống sót rất cao nếu được phát hiện từ giai đoạn khu trú (lên tới 90%), nhưng sẽ giảm sút nghiêm trọng khi tế bào ác tính đã di căn. Do đó, việc nắm bắt các dấu hiệu nhận biết sớm từ cơ thể đóng vai trò quyết định ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Dựa trên các ca bệnh lâm sàng thực tế và thống kê y khoa, bác sĩ Lý nhấn mạnh rằng nếu xuất hiện 5 dấu hiệu cảnh báo sau đây thì nên nhanh chóng đi tầm soát:

- Sụt cân không rõ nguyên nhân kết hợp đau bụng: Khối u phát triển trong lòng ruột gây ra những cơn co thắt, đau tức vùng bụng dưới, nhất là sau khi ăn no. Nếu tình trạng đau đớn này đi kèm với việc cân nặng sụt giảm phanh không rõ lý do, rất có thể ác tính đã hình thành.

Những bất thường khi đại tiện thường là dấu hiệu rõ nhất khi mắ cung thư đại trực tràng (Ảnh minh họa)

- Máu lẫn trong phân: Khối u lớn dần gây lở loét và chảy máu trong ống tiêu hóa. Phân thường xuất hiện máu màu đỏ sẫm, kèm theo chất nhầy hoặc dịch mủ có mùi hôi khó chịu, dễ bị nhầm lẫn với bệnh trĩ thông thường.

- Thay đổi đột ngột thói quen đại tiện: Số lần đi vệ sinh trong ngày bỗng nhiên tăng bất thường, xuất hiện tình trạng táo bón, tiêu chảy xen kẽ hoặc phân bị biến dạng mỏng dẹt so với bình thường.

- Cơ thể mệt mỏi và thiếu máu: Sự phát triển mạnh mẽ của tế bào ung thư đòi hỏi nguồn dinh dưỡng lớn, gây ra tình trạng chảy máu rỉ rả kéo dài dẫn đến thiếu máu toàn thân, khiến người bệnh luôn trong trạng thái xanh xao, chóng mặt, kiệt sức.

- Chán ăn và đầy bụng kéo dài: Hệ tiêu hóa bị cản trở khiến người bệnh luôn có cảm giác trướng bụng trên rốn, ăn không tiêu, buồn nôn và mất hoàn toàn cảm giác thèm ăn mỗi khi nhìn thấy đồ ăn.

Chế độ ăn uống tác động rất lớn tới nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng (Ảnh minh họa)

Ngoài việc chủ động theo dõi các bất thường của cơ thể, ông cảnh báo ung thư đại trực tràng phụ thuộc rất lớn vào lối sống. Nhóm người có nguy cơ cao mắc bệnh bao gồm những ai có thói quen ăn uống ít xơ, tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn, người thường xuyên lười vận động, lạm dụng rượu bia, thuốc lá hoặc có tiền sử gia đình từng mắc các bệnh lý về đường ruột.

Để bảo vệ bản thân và các thành viên trong gia đình, cách phòng bệnh hiệu quả nhất là thiết lập một chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh, trái cây tươi và các loại ngũ cốc nguyên hạt. Bên cạnh việc tập luyện thể thao đều đặn và duy trì cân nặng hợp lý, mỗi người từ sau tuổi 40 hoặc sớm hơn nếu thuộc nhóm nguy cơ cao nên thực hiện tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ để kịp thời phát hiện và xử lý sớm các mầm mống gây bệnh.

Nguồn và ảnh: Express, Top 1 Health