Người phụ nữ 51 tuổi tử vong vì nhồi máu não, bác sĩ nói thẳng: Mê 4 món này thì "mạch máu bằng sắt" cũng hỏng!

Người phụ nữ này vốn ít khi ốm vặt, ăn gì cũng ngon miệng, đặt lưng xuống là ngủ được. Thế nên, khi bà qua đời đột ngột giữa đêm vì nhồi máu não, ai nấy đều bàng hoàng.

Bi kịch ập đến với gia đình bà Lưu (51 tuổi, sống tại Trung Quốc) vào một đêm mùa thu nhưng trời vẫn còn khá oi bức. Tối hôm đó, sau khi ăn uống và sinh hoạt bình thường cùng gia đình, bà Lưu đi ngủ như mọi ngày. Đến giữa đêm, tiếng động lớn kèm đồ vật đổ vỡ xé tan sự tĩnh mịch vang lên từ nhà vệ sinh. Con gái bà giật mình chạy lên thì bàng hoàng phát hiện mẹ đã ngã quỵ trên sàn, rơi vào trạng thái hôn mê.

Tiếng còi xe cấp cứu lập tức vang lên, nhưng tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bà bị nhồi máu não diện rộng do huyết khối tắc nghẽn hoàn toàn dòng máu nuôi não. Dù đội ngũ y bác sĩ cố gắng hết sức, bà Lưu vẫn không thể chiến thắng bệnh tật và trút hơi thở cuối cùng ngay trong đêm.

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Sự ra đi đột ngột ấy khiến cả gia đình lẫn hàng xóm xung quanh sốc nặng. Bởi trong mắt mọi người, bà Lưu vốn là người khỏe mạnh. Tuy thân hình hơi mập nhưng bà bước đi nhanh nhẹn, tinh thần tươi vui và rất hiếm khi ốm vặt. Bà ăn ngon, ngủ sâu giấc, cuộc sống bình yên đến mức chẳng ai nghĩ giông bão lại chực chờ ngay bên gối.

Thế nhưng, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Sự thật là hệ thống mạch máu bên trong cơ thể bà Lưu thực chất đã âm thầm tổn thương từ lâu. Bà cũng từng được nhắc nhở huyết áp và mỡ máu hơi cao, chưa tới mức bệnh lý nhưng cần kiểm soát vài năm trước khi đi khám sức khỏe miễn phí tại địa phương, tuy nhiên thấy cơ thể chẳng khó chịu nên bà phớt lờ.

Nghĩ kỹ lại khoảng thời gian trước thảm kịch, con gái bà Lý nghẹn ngào nhớ lại mẹ từng hay than chóng mặt nhẹ và buồn ngủ bất chợt vào ban ngày. Cả nhà khi đó chỉ nghĩ đơn giản là mệt mỏi do tuổi tác, thậm chí mua thêm thuốc bổ cho bà uống mà không ngờ đó là tiếng kêu cứu từ não bộ.

Phân tích kỹ hơn về bệnh sử và lối sống, các bác sĩ phát hiện nguyên nhân sâu xa dẫn tới tăng mỡ máu và huyết áp, đồng thời đẩy bà Lý vào bi kịch nhồi máu não phần lớn là do chế độ ăn uống không lành mạnh. Chính con gái bà Lưu nói khi kể về lối sống của mẹ mình: “Mẹ tôi có những sở thích ăn uống như người trẻ tuổi. Bà thích ăn thịt mỡ, thịt chế biến sẵn, uống nước ngọt hàng ngày và không thể ăn mà thiếu các loại nước sốt bán sẵn. Bà dùng để nấu nướng hàng ngày hoặc chấm ăn trực tiếp”.

Khi nghe về chế độ ăn uống của bà, bác sĩ Vương Tuấn (Trung Quốc), một trong số các bác sĩ điều trị phải thốt lên rằng: Ăn như thế nhiều năm thì mạch máu có bằng sắt cũng sẽ hỏng. Ông phân tích kỹ hơn từng món như sau:

1. Thịt mỡ và chất béo động vật

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Mỡ động vật chứa nhiều axit béo bão hòa, làm tăng cholesterol xấu trong máu. Lâu ngày, cholesterol tích tụ trên thành mạch tạo mảng xơ vữa, khiến mạch máu dày lên, kém đàn hồi. Điều này không chỉ làm huyết áp tăng mà còn gây tắc mạch - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu não và nhồi máu cơ tim.

2. Các loại nước sốt chế biến sẵn

Việc dùng quá nhiều nước sốt bán sẵn dễ gây tắc mạch máu bởi chúng là "ổ muối" tiềm ẩn, làm tăng huyết áp và áp lực lên thành mạch. Lượng đường và chất béo cao trong sốt cũng góp phần gây béo phì, tiểu đường, từ đó thúc đẩy xơ vữa và hẹp động mạch. Đây là những "kẻ thù" thầm lặng của hệ tim mạch.

3. Thịt chế biến sẵn

Vì bận rộn, bữa tối của bà Lý nhiều lần chỉ là mì ăn liền với vài lát xúc xích. Loại thực phẩm này chứa nhiều muối và chất bảo quản như nitrit, ăn ít thì không sao nhưng ăn quá nhiều gây tăng huyết áp, làm hỏng mạch máu và tăng nguy cơ ung thư.

4. Nước ngọt và đồ uống có đường

Hầu như ngày nào bà Lưu cũng uống ít nhất một lon nước ngọt. Theo bác sĩ Vương, lượng đường cao trong loại thức uống này làm rối loạn insulin, dẫn đến kháng insulin, tăng nguy cơ tiểu đường và cao huyết áp. Không chỉ thế, đường còn thúc đẩy hình thành các phản ứng viêm trong mạch máu và khiến lòng mạch dễ tổn thương hơn.

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Qua trường hợp của bà Lý, bác sĩ Vương cũng nhắc nhở chúng ta không nên chủ quan với các bất thường của cơ thể. Thực tế, vài ngày tới 1 tuần trước khi cơn nhồi máu não đến, cơ thể đã phát "tín hiệu cầu cứu" nhưng bà Lý lại bỏ qua.

Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh, nhưng nếu có các dấu hiệu đột quỵ dưới đây, bạn cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt:

- Thường xuyên chóng mặt, xây sẩm mặt mày khi thay đổi tư thế.

- Buồn ngủ bất thường, ngáp vặt liên tục dù đêm ngủ đủ giấc (do não thiếu máu và oxy).

- Đau đầu khó hiểu, có thể đi kèm suy giảm thị lực thoáng qua hoặc thất thường.

- Tê bì râm ran hoặc yếu hẳn một bên tay, chân hoặc cơ mặt.

- Bỗng dưng nói ngọng, líu lưỡi hoặc khó diễn đạt câu đơn giản.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health GVM