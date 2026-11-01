Ella, 45 tuổi, đã đạt đến đẳng cấp thon gọn mới: Màn "yoga mặt cường điệu" của cô khiến fan cười ngất, phương pháp giảm cân cũng được tiết lộ

Những biểu cảm quá mức khi thực hiện động tác của cô lại hài hước đến mức khiến cả khán phòng bật cười.

Ở tuổi ngoài 40, sau khi kết hôn và sinh con, nữ ca sĩ Ella (Trần Gia Hoa) không chỉ duy trì vóc dáng thon gọn mà còn sở hữu thân hình săn chắc, khỏe khoắn. Đằng sau diện mạo ngày càng rạng rỡ ấy là quá trình tập luyện và chăm sóc bản thân nghiêm túc, cùng những bí quyết giảm cân được cô thoải mái chia sẻ với người hâm mộ.

Tour diễn cá nhân It's Me của Ella (Trần Gia Hoa) đang diễn ra vô cùng sôi động. Để có được trạng thái tốt nhất khi đứng trên sân khấu, nữ ca sĩ không chỉ hết mình biểu diễn mà còn nỗ lực tập thể dục và kiểm soát vóc dáng phía sau hậu trường. Mức độ tự giác và kỷ luật đáng kinh ngạc của cô khiến người hâm mộ không khỏi khâm phục!

Nhìn lại sự thay đổi vóc dáng của Ella, những ngày đầu mới ra mắt, cô vẫn sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. Sau khi kết hôn và sinh con, bước sang tuổi ngoài 40, cô lại ngày càng thon gọn, đồng thời có được thân hình săn chắc và đường nét thanh thoát hơn.

Trên mạng xã hội cũng như tại các buổi biểu diễn, Ella không ngần ngại chia sẻ với người hâm mộ những bí quyết giữ dáng của mình. Cô đặc biệt khuyến khích người mới tập thử phương pháp đi bộ trên máy có độ dốc, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi người cần ăn uống đầy đủ trước và sau khi tập luyện.

Thậm chí, ngay trên sân khấu, nữ ca sĩ còn hào hứng thị phạm các động tác yoga mặt, tự tin khẳng định: “Tập yoga mặt sẽ trở nên xinh đẹp hơn!”. Tuy nhiên, những biểu cảm quá mức khi thực hiện động tác của cô lại hài hước đến mức khiến cả khán phòng bật cười.

Yoga mặt có thực sự giúp gương mặt đẹp hơn?

Tại buổi biểu diễn, Ella nhiệt tình chia sẻ những động tác yoga mặt mà cô thường thực hiện. Đầu tiên, cô chu môi thật mạnh; tiếp theo là há miệng thật rộng, sau đó kết hợp kéo dài nhân trung và hướng mắt nhìn lên trên, cuối cùng là mỉm cười thật tươi. Những biểu cảm cường điệu của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không nhịn được cười.

Yoga mặt (Face Yoga) là gì?

Đây là chuỗi các động tác chủ động nhằm luyện tập, kéo giãn và thư giãn cơ mặt thông qua việc lặp lại những biểu cảm phóng đại kết hợp với các kỹ thuật massage. Phương pháp này hướng đến việc tập luyện các cơ trên khuôn mặt mà không cần tốn tiền mua thiết bị chuyên dụng, có thể tự thực hiện tại nhà.

Những biểu cảm cường điệu như Ella thực hiện chủ yếu nhằm vận động các cơ mặt. Tương tự như tập thể dục cho cơ thể, việc co và giãn các nhóm cơ ở má, quanh mắt, trán... được cho là có thể giúp tăng độ linh hoạt và khả năng nâng đỡ của cơ.

Một số người cảm thấy sắc mặt tươi tắn hơn hoặc đường nét gương mặt có vẻ săn chắc hơn sau khi tập. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu cũng đưa ra một số lưu ý.

Không thể giải quyết tình trạng lão hóa sâu: Những thay đổi như da chảy xệ, vùng mặt hõm xuống thường liên quan đến sự tiêu hao cấu trúc xương và tình trạng các khoang mỡ sâu sa xuống. Chỉ tập luyện các cơ bề mặt không thể khắc phục tình trạng mất thể tích ở những lớp mô sâu.

Có thể khiến nếp nhăn động hằn rõ hơn: Việc tạo biểu cảm quá mức hoặc kéo căng da mặt một cách thô bạo có thể làm tăng ma sát trên bề mặt da, từ đó có khả năng khiến các nếp nhăn động như nếp nhăn trán, vết chân chim và rãnh mũi má rõ hơn.

Nên thực hiện ở mức độ vừa phải: Một số chuyên gia cho rằng các động tác kéo giãn nhẹ nhàng có thể giúp thư giãn những cơ mặt hoặc cơ nhai đang căng cứng. Khi kết hợp với massage nhẹ nhàng, phương pháp này có thể hỗ trợ tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết ở vùng mặt.

Bí quyết giảm cân thứ nhất của Ella: Đừng đặt ra yêu cầu quá cao cho việc tập luyện và ăn uống

Khi nói về việc chuẩn bị tâm lý để bắt đầu giảm cân, Ella khuyên mọi người nên hạ thấp ngưỡng mục tiêu ban đầu, tuyệt đối không đặt ra những yêu cầu quá khó thực hiện.

Theo cô, một kế hoạch quá khắt khe có thể khiến não bộ liên tục cảm thấy thất bại và thất vọng, từ đó khiến chúng ta khó duy trì việc tập luyện và ăn uống theo kế hoạch trong thời gian dài.

Bí quyết giảm cân thứ hai: Phương pháp đi bộ 12-3-30 đang gây sốt ở nước ngoài, đi bộ nhanh trên dốc giúp tăng tiêu hao năng lượng

Ella khuyên những người mới bắt đầu tập thể dục có thể thử đi bộ trên mặt phẳng nghiêng. Đây là hình thức vận động không quá khó, không nhất thiết khiến người tập thở dốc và tương đối dễ thực hiện. Theo chia sẻ của cô, chỉ cần kiên trì trong một tháng, mọi người có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt.

Phương pháp này thực chất tương tự 12-3-30, một cách tập luyện được bàn luận rộng rãi ở nước ngoài. Người tập điều chỉnh máy chạy bộ ở độ dốc 12%, tốc độ 3 dặm/giờ, tương đương khoảng 4,8 km/giờ, sau đó đi bộ nhanh liên tục trong 30 phút.

Việc tăng độ dốc giúp nâng cao cường độ vận động. Ngay cả khi chỉ đi bộ, người tập vẫn có thể tăng nhịp tim và mức tiêu hao năng lượng, qua đó hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng.

So với chạy bộ cường độ cao, đi bộ trên dốc có thể là lựa chọn phù hợp với những người muốn duy trì vóc dáng nhưng không muốn thực hiện các bài tập quá nặng. Tuy nhiên, mức độ tác động lên đầu gối còn phụ thuộc vào độ dốc, tốc độ, thể trạng và kỹ thuật tập luyện của mỗi người.

Trên mạng xã hội, thậm chí có người chia sẻ kết quả thử tập theo phương pháp này và cho biết đã giảm tới 16 kg trong vòng 3 tháng, một con số gây kinh ngạc. Tuy nhiên, đây là kết quả cá nhân được chia sẻ trên mạng, không có nghĩa mọi người đều có thể đạt được mức giảm cân tương tự.

Bí quyết giảm cân thứ ba của Ella: Ăn uống nghiêm túc, nghỉ ngơi đầy đủ

Về chế độ ăn uống và thái độ đối với việc giảm cân, Ella đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “ăn uống nghiêm túc, đầy đủ”. Theo cô, cơ thể cần được cung cấp đủ dinh dưỡng mới có năng lượng để hoạt động.

Nữ ca sĩ cho rằng lượng protein cần thiết phải được bổ sung đầy đủ. Trước khi tập luyện hoặc tập tạ, mọi người cũng có thể ăn một chút thực phẩm chứa carbohydrate để cơ thể có đủ năng lượng vận động.

Bên cạnh ăn uống và tập luyện, Ella cho biết nghỉ ngơi đầy đủ và ngủ đủ giấc cũng là những yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình quản lý vóc dáng.

Bí quyết giảm cân thứ tư: Yêu thương bản thân ở mọi trạng thái

Ella cũng nhẹ nhàng động viên mọi người hãy đón nhận bản thân trong mọi trạng thái. Dù cuối cùng có đạt được con số cân nặng lý tưởng như mong muốn hay không, mỗi người vẫn cần học cách yêu quý chính mình và trân trọng cơ thể ở mọi thời điểm.

Theo nữ ca sĩ, giảm cân thực chất không chỉ nhằm mục đích có ngoại hình đẹp hơn mà quan trọng hơn là vì sức khỏe, để chúng ta có đủ thể lực và khả năng thực hiện những điều mình mong muốn trong cuộc sống.