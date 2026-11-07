35 tuổi đã nhồi máu cơ tim, phải đặt stent cấp cứu: Bác sĩ Phó trưởng khoa Tim mạch nói thẳng nguyên nhân người 30 tuổi cũng bị bệnh tim mạch

Câu chuyện một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhồi máu cơ tim ở người trẻ, đặc biệt khi các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài ngày càng phổ biến.

Ở tuổi 35, khi nhiều người vẫn nghĩ mình còn trẻ, khỏe mạnh và có thể thức khuya để làm việc, một người đàn ông tại Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim, được can thiệp nong mạch và đặt stent để khơi thông dòng máu đến tim.

35 tuổi nhồi máu cơ tim cấp sau thời gian dài thức khuya

Theo thông tin từ Jimu News (Trung Quốc), anh Trương, 35 tuổi, làm nghề sửa chữa máy móc, thường xuyên tăng ca đến muộn. Sau giờ làm, anh vẫn có thói quen sử dụng điện thoại để giải tỏa áp lực, nhiều hôm thức đến 1-2 giờ sáng rồi 7 giờ hôm sau đã phải dậy đi làm.

Đáng chú ý, trong lần khám sức khỏe năm trước, anh từng được phát hiện huyết áp ở mức 140 mmHg nhưng không chú ý theo dõi và kiểm soát. Do chưa cảm thấy cơ thể có biểu hiện bất thường rõ rệt, anh vẫn duy trì nếp sinh hoạt thiếu điều độ.

Chiều tối một ngày tháng 9, anh Trương đột ngột đau ngực trái. Nghĩ mình bị đau dạ dày, anh uống vài ngụm nước lọc để mong giảm khó chịu. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng tăng, kèm theo hồi hộp, chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn và nôn.

Kết quả điện tâm đồ tại cơ sở y tế địa phương cho thấy anh bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước và thành bên cao, kèm ngoại tâm thu thất. Sau khi được xử trí ban đầu, người bệnh được gia đình chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhân dân số 6 thành phố Tương Dương (Trung Quốc).

Ngay sau khi anh nhập viện, các bác sĩ tiến hành chụp động mạch vành, nong bóng và đặt stent phủ thuốc để tái thông mạch máu bị tắc. Sau can thiệp, cơn đau ngực giảm, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Sau biến cố nguy hiểm, người đàn ông 35 tuổi bày tỏ sự hối hận vì đã chủ quan với sức khỏe và cho biết sẽ thay đổi thói quen thức khuya sau khi xuất viện.

Theo bác sĩ Vương Diễm Linh, nhồi máu cơ tim hiện không còn là căn bệnh chỉ gặp ở người cao tuổi. Khoa Tim mạch đã tiếp nhận và điều trị không ít bệnh nhân ở độ tuổi khoảng 30.

Trước đây, nhóm có nguy cơ cao thường là người trung niên và cao tuổi mắc tăng huyết áp, mỡ máu cao, đái tháo đường, bệnh mạch vành, cùng những người béo phì hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, hiện nay, người trẻ thường xuyên thức khuya, ngồi lâu, ăn uống quá độ, hút thuốc, lạm dụng rượu bia và chịu áp lực tinh thần kéo dài cũng đang trở thành nhóm đáng lo ngại.

Bác sĩ Vương Diễm Linh cho biết, nhồi máu cơ tim cấp có thể là hậu quả của quá trình cơ thể bị bào mòn bởi những thói quen thiếu lành mạnh trong thời gian dài. Trường hợp anh Trương mới 35 tuổi nhưng mức độ tắc nghẽn mạch máu đã tương đương với người ở độ tuổi 50-60 là lời cảnh báo đáng chú ý.

Theo bác sĩ, người trẻ thường có nhịp sống gấp gáp, sinh hoạt thiếu điều độ và dễ chủ quan vì cho rằng mình còn khỏe. Họ có thể bỏ qua những biểu hiện nhẹ như tức ngực, hồi hộp, khiến các vấn đề tim mạch không được phát hiện kịp thời. Khi cơ thể mệt mỏi quá mức, bị nhiễm lạnh hoặc gặp kích động cảm xúc mạnh, biến cố tim mạch có thể xảy ra đột ngột. Bệnh diễn tiến nhanh, nguy hiểm và có thể làm tăng nguy cơ đột tử.

Stent tim hoạt động như thế nào?

Trong trường hợp anh Trương, các bác sĩ đã đặt stent động mạch vành để tái thông vị trí mạch máu bị tắc. Đây là một phương pháp can thiệp được sử dụng phổ biến trong điều trị bệnh động mạch vành, đặc biệt ở những trường hợp nhồi máu cơ tim cấp cần khôi phục dòng máu đến cơ tim càng sớm càng tốt.

Stent là một ống lưới kim loại nhỏ đóng vai trò như một giá đỡ giúp giữ lòng động mạch mở rộng sau khi được nong. Khi dòng máu lưu thông tốt hơn, cơ tim có cơ hội được cung cấp đủ oxy và hạn chế tổn thương do thiếu máu.

Stent phủ thuốc có lớp thuốc được giải phóng dần tại vị trí can thiệp, giúp hạn chế sự phát triển quá mức của mô bên trong lòng mạch và giảm nguy cơ tái hẹp so với một số loại stent không phủ thuốc.

Tuy nhiên, stent không loại bỏ hoàn toàn bệnh xơ vữa động mạch. Người bệnh vẫn có thể xuất hiện mảng xơ vữa hoặc tình trạng hẹp ở những vị trí khác, vì vậy cần tiếp tục dùng thuốc và kiểm soát các yếu tố nguy cơ sau can thiệp.

Mỗi người có thể đặt bao nhiêu stent? Có phải hẹp mạch vành là phải đặt stent?

Nhiều người bệnh khi bị tắc hẹp mạch vành, thường thắc mắc số lượng tối đa stent được đặt.

Hiện nay, chưa có quy định về số lượng stent mạch vành tối đa, mà việc thực hiện can thiệp đặt stent được bác sĩ chỉ định dựa trên mức độ tắc hẹp mạch vành, sức khỏe của người bệnh và cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro của phẫu thuật đó.

Tuy nhiên, số lượng stent không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả điều trị. Bác sĩ cần cân nhắc lợi ích và nguy cơ của việc can thiệp từng tổn thương, đồng thời lựa chọn phương án phù hợp nhất với tình trạng tim mạch của người bệnh. Một số trường hợp tổn thương nhiều nhánh mạch vành có thể phù hợp hơn với phẫu thuật bắc cầu động mạch vành hoặc điều trị nội khoa, thay vì đặt nhiều stent.

Đặc biệt, không phải cứ phát hiện hẹp động mạch vành là bắt buộc phải đặt stent.

Người nào không phù hợp đặt stent tim? Sau can thiệp cần lưu ý gì?

Không phải mọi trường hợp hẹp động mạch vành đều cần đặt stent. Với những người bị hẹp nhẹ, chưa gây thiếu máu cơ tim đáng kể, bác sĩ có thể ưu tiên điều trị bằng thuốc và điều chỉnh lối sống. Những bệnh nhân có tổn thương mạch vành phức tạp, nguy cơ chảy máu cao hoặc không thể sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu cũng cần được đánh giá kỹ để lựa chọn phương án phù hợp. Trong một số trường hợp, phẫu thuật bắc cầu động mạch vành có thể được ưu tiên hơn. Tuy nhiên, không có một danh sách chống chỉ định chung cho tất cả bệnh nhân; quyết định cuối cùng phụ thuộc vào tình trạng cụ thể, đặc biệt khi người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp.

Sau đặt stent, người bệnh cần lưu ý:

Không tự ý ngừng thuốc: Thuốc chống kết tập tiểu cầu giúp hạn chế hình thành cục máu đông trong stent. Ngừng thuốc quá sớm có thể gây tắc stent, dẫn đến nhồi máu cơ tim nguy hiểm.

Tránh vận động quá sức: Trong thời gian đầu, cần hạn chế nâng vật nặng, tập luyện cường độ cao và tuân thủ hướng dẫn về chăm sóc vị trí đưa ống thông vào cơ thể.

Kiểm soát các yếu tố nguy cơ: Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, ăn giảm muối và chất béo bão hòa, duy trì vận động phù hợp, kiểm soát huyết áp, mỡ máu và đường huyết.

Tái khám đúng lịch: Không tự ý dùng thêm thuốc, thảo dược hoặc thực phẩm bổ sung khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ.

Đặc biệt, nếu xuất hiện đau ngực mới hoặc tái diễn, khó thở đột ngột, vã mồ hôi lạnh hay choáng ngất, người bệnh cần gọi cấp cứu, không chờ triệu chứng tự hết. Đặt stent giúp khôi phục dòng máu qua đoạn mạch bị tổn thương nhưng không loại bỏ hoàn toàn bệnh xơ vữa động mạch, vì vậy việc dùng thuốc và chăm sóc lâu dài vẫn rất quan trọng.

Đặt stent tim hết bao nhiêu tiền?

Chi phí đặt stent động mạch vành không cố định, phụ thuộc vào loại stent được sử dụng, số lượng stent, mức độ phức tạp của tổn thương, cơ sở y tế, chi phí chụp mạch vành, vật tư can thiệp, thuốc và thời gian nằm viện.

Theo thông tin tham khảo được công bố tại Việt Nam, tổng chi phí cho một ca can thiệp đặt stent động mạch vành có thể dao động khoảng 40-120 triệu đồng hoặc cao hơn ở những trường hợp phức tạp. Đây là mức tham khảo, không phải bảng giá thống nhất cho mọi bệnh viện hay mọi người bệnh.

Đừng đợi đến khi nhồi máu cơ tim mới bắt đầu bảo vệ trái tim

Trường hợp người đàn ông 35 tuổi phải đặt stent cấp cứu cho thấy bệnh tim mạch không chỉ là vấn đề của tuổi già. Những thói quen tưởng như bình thường như thức khuya triền miên, ngồi lâu, ít vận động và bỏ qua tình trạng tăng huyết áp có thể khiến nguy cơ tích tụ theo thời gian.

Để phòng ngừa nhồi máu cơ tim, mỗi người nên duy trì lịch sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, ăn uống cân bằng, không hút thuốc và hạn chế rượu bia. Những người đã được phát hiện tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn mỡ máu cần theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, ngay cả khi chưa cảm thấy khó chịu.

Quan trọng nhất, khi xuất hiện đau tức ngực bất thường, vã mồ hôi lạnh hoặc khó thở kèm hồi hộp, đừng chủ quan vì nghĩ mình còn trẻ. Nhận biết dấu hiệu cảnh báo và tiếp cận cấp cứu kịp thời có thể quyết định cơ hội sống còn cũng như khả năng phục hồi của cơ tim.