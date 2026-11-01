5 thói quen ăn uống đang "mời gọi" ung thư thực quản, phổ biến nhất là cái đầu tiên!

Ai trong chúng ta cũng có thể trở thành “mục tiêu” của bệnh ung thư thực quản. Bởi căn bệnh chết người này có thể hình thành từ những thói quen nhỏ ít ai để tâm khi ăn uống.

Bác sĩ Wendi Shi, Khoa Gan mật và Tiêu hóa của Bệnh viện thuộc Đại học Đài Loan (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, những triệu chứng ban đầu của ung thư thực quản rất dễ bị bỏ qua. Bà chia sẻ một trường hợp bệnh nhân gần nhất của mình gặp phải tình trạng này họ Lin, 36 tuổi, sống tại Tân Trúc, Đài Loan, Trung Quốc.

Cụ thể, cô Lin bắt đầu ho khan, cảm giác buồn nôn và hơi khó nuốt kèm đắng miệng. Khi đi khám sức khỏe định kỳ, cô kể những dấu hiệu này với bác sĩ và được khuyên nên đi nội soi đường tiêu hóa trên, rất có thể là trào ngược axit dạ dày. Tuy nhiên, cô cho rằng bệnh này nhẹ nên tự mua thuốc uống.

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Ba tháng sau, cảm giác khó nuốt và đau thực quản khiến cô rất khó ăn uống, sụt cân nhanh. Đi khám mới hay bị ung thư thực quản giai đoạn 2. Đây là căn bệnh ung thư nguy hiểm, đe dọa tính mạng và gây nhiều bất tiện từ ăn uống tới cuộc sống hàng ngày. May mắn là phát hiện không quá muộn nên phẫu thuật có hiệu quả, hiện tại đang hóa trị và có tiên lượng tốt.

Cô Lin cũng vô cùng hối hận vì sự chủ quan, thiếu hiểu biết của bản thân mình. Đặc biệt là sau khi bác sĩ Wendy chỉ ra nguyên nhân gây bệnh là những thói quen ăn uống xấu. Thông qua trường hợp của cô Lin, bà cũng muốn nhắc nhở mỗi chúng ta hãy chú trọng “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Đừng mắc phải hoặc sớm thay đổi 5 thói quen ăn uống dễ hình thành bệnh ung thư thực quản sau đây:

1. Thường xuyên ăn, uống đồ nóng trên 60 độ C

Theo cảnh báo của WHO, ăn hoặc uống đồ uống nóng trên 60 độ C làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Trong khi đó, nhiều người giống như cô Lin, có thói quen uống trà nóng, cà phê nóng hoặc thích các món lẩu, nướng nóng hổi.

Bởi vì thông thường, niêm mạc thực quản chịu được nhiệt độ khoảng 40 đến 50 độ C. Ăn, uống đồ quá nóng có thể gây bỏng rát, tổn thương, viêm loét thực quản. Liên tục lặp lại sẽ khiến nó không kịp và không thể phục hồi, lâu ngày khó tránh khỏi ung thư thực quản.

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2. Ăn quá nhiều các món thô, cứng

Theo bác sĩ Wendy, người có thói quen ăn các món thô quá hoặc cứng quá có nguy cơ mắc ung thư thực quản rất cao. Cụ thể là các món ăn khi nuốt vào thực quản có thể gây chà xát, ăn mòn thực quản, những món ăn cứng, có gai nhám hoặc hương vị quá nặng như quá cay, chua, mặn…

Những món ăn như thịt, hải sản, tôm cua có vỏ, nếu nhai quá nhanh mà không kỹ, khi nuốt vào cũng làm rách thực quản hoặc tổn thương ít nhiều, lâu dần sinh ra viêm nhiễm, nổi u và ung thư. Vì vậy, hãy ăn ít lại hoặc cẩn trọng khi ăn nhé!

3. Uống nhiều rượu bia, hút thuốc

Theo các số liệu của Viện ung thư quốc gia Hoa kỳ, người uống bia rượu từ trung bình đến nặng sẽ làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng, hầu họng và thanh quản từ 2 - 5 lần.

Đối với ung thư thực quản, chỉ cần có uống bia rượu sẽ làm tăng từ 1.3 - 5 lần so với người không uống bia rượu.Chưa kể, lạm dụng rượu bia còn làm tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư gan, ung thư dạ dày… và nhiều bệnh tật nguy hiểm khác.

Tương tự, hút thuốc cũng làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Hiện nay, tỉ lệ người mắc bệnh ung thư thực quản do hút thuốc là lên đến hơn 80%. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người hút thuốc có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao gấp từ 8 - 10 lần so với bình thường.

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Do các hóa chất và nhiệt từ khi hút thuốc tác động trực tiếp và làm tổn thương thực quản. Ngoài ra, nó cũng làm suy yếu cơ vòng thực quản, khiến thức ăn và acid dạ dày trào ngược lại họng, gây ra bệnh trào ngược dạ dày, ợ chua, viêm loét dạ dày, viêm họng và một số vấn đề khác. Người vừa uống rượu bia vừa hút thuốc thì nguy cơ ung thư thực quản càng cao hơn.

4. Hay ăn thực phẩm chế biến sẵn

Các loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông, thịt nguội, thịt muối, thịt xông khói… quả là rất tiện lợi cho những người bận rộn. Tuy nhiên, đừng ăn nó quá thường xuyên kẻo bệnh ung thư kéo đến lúc nào không hay. Bao gồm cả ung thư thực quản.

Bởi vì chúng thường chứa hàm lượng muối và nitrosamine cao. Chưa kể, cũng có thể chứa lượng nhất định các chất làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, ung thư như hắc ín, nitrit, nitrat, hóa chất bảo quản, tạo mùi hay màu/hương vị… Nếu ăn vừa phải sẽ không sao, cơ thể có thể chuyển hóa và xử lý được, nhưng ăn quá nhiều, vô tội vạ thì khó tránh khỏi bệnh tật nguy hiểm.

5. Thường xuyên ăn đồ muối chua, muối xổi

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Các món ăn muối chua như dưa cải muối, cà muối, hành nén… có chứa nitrosamine có khả năng gây ung thư. Khi nitrosamine vào cơ thể có thể tác động xấu, làm tổn thương DNA và đột biến gen, dẫn đến sự biến đổi ác tính của các tế bào biểu mô thực quản và gây ra ung thư thực quản. Nên dù ngon miệng, kích thích vị giác thì cũng không nên ăn quá nhiều, ăn quá thường xuyên và đặc biệt là không ăn rau, củ, quả muối xổi.

Ngoài ra, kiểu chế biến này cũng dễ làm thực phẩm bị ôi thiu, nấm mốc. Đây cũng là 1 trong những yếu tố dễ dẫn tới các bệnh ung thư, bao gồm cả ung thư gan, ung thư thực quản và ung thư dạ dày.

Nguồn và ảnh: HK01, Health 2.0