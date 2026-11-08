Được chẩn đoán mắc bệnh ở giai đoạn 4 vào năm 2021, mẫu nữ được tuyên bố là bệnh nhân giai đoạn cuối vào tháng 3 năm nay, với các tế bào ung thư đã di căn đến ruột, gan, phổi, xương và dạ dày.

Lena, một người mẫu tự do 29 tuổi với 41.000 người theo dõi, đã qua đời vì ung thư đại trực tràng sau 5 năm chiến đấu với căn bệnh này, vào lúc 11:44 sáng ngày 2 tháng 11.

Được chẩn đoán mắc bệnh ở giai đoạn 4 vào năm 2021, cô được tuyên bố là bệnh nhân giai đoạn cuối vào tháng 3 năm nay, với các tế bào ung thư đã di căn đến ruột, gan, phổi, xương và dạ dày. Cô đã trải qua gần hai tháng cuối đời trong bệnh viện, dựa vào dinh dưỡng truyền tĩnh mạch, oxy và liều cao morphine để duy trì tình trạng. Bạn trai của cô, Chen You, đã xác nhận cái chết của cô vào ngày 6 tháng 11, tiết lộ rằng cô đã ra đi trong giấc ngủ sâu, cuối cùng đã thoát khỏi sự giày vò của căn bệnh. Tin tức này đã khiến nhiều người hâm mộ đau lòng.

Bạn trai của Lena, Chen You, đã thông báo tin buồn này qua ứng dụng Threads vào ngày 6 tháng 11. Trong bài đăng, anh tự nhận mình là bạn trai của Chen Yi và xác nhận rằng Lena đã qua đời lúc 11:44 sáng ngày 2 tháng 11, đồng thời xin lỗi vì thông báo chậm trễ. Anh cho biết bạn gái mình đã ra đi thanh thản trong giấc ngủ sâu và không còn đau đớn nữa. Gia đình hiện không có kế hoạch tổ chức lễ tang công khai, và các thủ tục tang lễ sẽ được tiến hành đơn giản. Họ hy vọng những người quan tâm đến cô ấy có thể gửi lời chia buồn trong lòng hoặc trực tuyến, và họ yêu cầu công chúng không làm phiền gia đình.

Chen You cũng bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã quan tâm đến Lena và nhắc nhở mọi người hãy chăm sóc bản thân, tin rằng đó là điều Lena mong muốn nhất. Sau khi tin tức về cái chết của cô được lan truyền, người hâm mộ đã tràn ngập phần bình luận với những lời chia buồn. Một số người cầu mong cô được yên nghỉ, trong khi những người khác an ủi Chen You và gia đình cô, hy vọng họ có thể dần vượt qua nỗi đau mất người thân yêu. Sự kiên cường của cô trong việc giữ vững tinh thần lạc quan và tiếp tục cống hiến hết mình cho công việc, ngay cả khi đang mắc bệnh, đã làm lay động sâu sắc nhiều bệnh nhân ung thư và cư dân mạng.

Lena, tên thật là Zhenyi, hoạt động tích cực trong lĩnh vực nhiếp ảnh ngoài trời ở miền Nam Đài Loan (Trung Quốc). Hình ảnh tươi sáng, vui vẻ và tràn đầy năng lượng của cô đã thu hút được nhiều người hâm mộ trong giới yêu thích nhiếp ảnh. Ngay cả sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và trải qua nhiều đợt điều trị, cô vẫn không từ bỏ sự nghiệp người mẫu mà mình yêu thích, tiếp tục tham gia các buổi chụp ảnh ngoài trời và thường xuyên ghi lại cuộc sống của mình trên Instagram. Cô từng mô tả thái độ của mình đối với bệnh tật là "chủ nghĩa khoái lạc", và thậm chí còn hy vọng tạo ra một thế giới song song không có ung thư trên mạng xã hội, cho phép mọi người thấy cô tận hưởng cuộc sống, chứ không chỉ là những khó khăn khi chiến đấu với căn bệnh.

Dấu hiệu bệnh ban đầu chỉ là táo bón, đi ngoài không hết phân

Chia sẻ về trải nghiệm chiến đấu với ung thư, Lena đã kể câu chuyện "cuộc chiến chống lại tế bào ung thư" của mình trên mạng xã hội. Cô tiết lộ rằng ban đầu, cô chỉ bị táo bón và cảm giác đi ngoài không hết sau mỗi lần đi đại tiện. Sau đó, cô bị đi ngoài ra máu. Mãi đến khi đi khám sức khỏe tại bệnh viện vào năm 2021, cô mới bàng hoàng phát hiện mình bị ung thư đại trực tràng giai đoạn IV. Sau đó, cô đã trải qua phẫu thuật và hóa trị với hy vọng kiểm soát bệnh, nhưng các tế bào ung thư vẫn tiếp tục lan rộng, buộc cô, người vốn yêu thích nhiếp ảnh ngoài trời và chia sẻ cuộc sống của mình, phải đối mặt với những thách thức về thể chất ngày càng nghiêm trọng.

Tháng 3 năm nay, Lena được thông báo rằng bệnh ung thư của cô đã ở giai đoạn cuối và các tổn thương đã di căn đến nhiều cơ quan. Đến mùa hè, tình trạng của cô trở nên tồi tệ hơn, gây tắc ruột, và cô đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, để lại một vết sẹo dài hơn 30 cm trên bụng và cần phải đặt hậu môn nhân tạo. Mặc dù ngoại hình và lối sống của cô đã thay đổi đáng kể, cô vẫn cố gắng giữ khiếu hài hước, thậm chí còn nói đùa so sánh mình với "quái vật Frankenstein", với hy vọng đối mặt với thực tế khó khăn này một cách lạc quan.

Tuy nhiên, khi tình trạng sức khỏe của Lena ngày càng xấu đi, cô đã phải nằm viện gần như toàn bộ hai tháng cuối đời. Không thể ăn uống bình thường, cô phải phụ thuộc vào dinh dưỡng truyền tĩnh mạch và cần oxy cùng liều lượng morphine cao để giảm bớt sự khó chịu. Mặc dù vậy, cơn đau dữ dội vẫn không thể chịu đựng được, khiến cô than thở rằng "không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau khổ của mình". Điều đau lòng là, trong thời gian này, cô vẫn thường xuyên chia sẻ ảnh và những kỷ niệm về những món ăn ngon, cố gắng lưu giữ niềm hạnh phúc mà cô từng có trong cuộc đời.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng được bác sĩ chỉ rõ

Trải nghiệm của Lena đã thu hút sự chú ý trở lại đối với các dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư đại trực tràng. Ung thư đại trực tràng có thể được phân loại thành ung thư đại tràng, ung thư trực tràng và các loại khác tùy thuộc vào vị trí của khối u. Các bất thường thường gặp bao gồm thay đổi thói quen đi tiêu, chẳng hạn như tiêu chảy hoặc táo bón mãn tính, phân hẹp, chất nhầy hoặc máu trong phân, thiếu máu không rõ nguyên nhân, sụt cân và thường xuyên cảm thấy muốn đi đại tiện nhưng không thể, hoặc cảm giác mót rặn (mót rặn). 7 triệu chứng này đáng được lưu ý, nhưng sự hiện diện của chúng không nhất thiết chỉ ra ung thư; vẫn cần phải khám bác sĩ để xác nhận.

Bác sĩ Chiu Chan-hsien, Trưởng khoa Tiêu hóa và Gan mật tại Phòng khám Shu-Tien (Đài Loan, Trung Quốc), chỉ ra rằng những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng có thể có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với dân số nói chung. Mức độ thân thiết của gia đình và độ tuổi khi các thành viên trong gia đình được chẩn đoán có thể ảnh hưởng đáng kể đến mức độ rủi ro. Những người đã từng bị polyp đại trực tràng không nên bỏ qua chúng, vì một số loại polyp có khả năng phát triển thành ung thư và nên đi khám định kỳ theo lời khuyên của bác sĩ.

Bác sĩ Yeh Jen-hao, Giám đốc Khoa Tiêu hóa và Gan mật tại Bệnh viện E-Da Da Chang, cảnh báo rằng ung thư đại trực tràng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu, và đến khi các triệu chứng rõ ràng xuất hiện, khối u có thể đã tiến triển đến một mức độ nhất định. Bên cạnh tiền sử gia đình và tuổi tác, các yếu tố như béo phì, tiểu đường và thói quen sinh hoạt cũng liên quan đến nguy cơ ung thư. Do đó, không thể chỉ dựa vào sự có hoặc không có triệu chứng để đánh giá tình trạng sức khỏe; tầm soát thường xuyên và điều trị sớm là rất quan trọng để giảm thiểu tác hại của bệnh.

Chuyên gia dinh dưỡng Li Wanping cũng khuyến nghị tăng cường tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch và khoai lang, cũng như các thực phẩm giàu chất xơ, và ăn khoảng bốn đến sáu phần rau và trái cây cỡ nắm tay mỗi ngày để giúp duy trì sức khỏe đường ruột. Bà nhấn mạnh rằng ung thư đại trực tràng, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, thường có kết quả điều trị tốt hơn. Ngoài việc chú ý đến chế độ ăn uống, cần thực hiện xét nghiệm máu ẩn trong phân thường xuyên và lên lịch nội soi đại tràng khi cần thiết để tránh bỏ sót cơ hội phát hiện các tổn thương.

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