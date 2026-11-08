Ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư thực quản: 4 thứ nên tránh để "đẩy bệnh ra xa"

Ung thư thực quản có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Những thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại hằng ngày đôi khi lại làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ung thư thực quản khiến ngày càng nhiều người tử vong, theo thông tin trên trang tin Sohu (Trung Quốc). Nhưng nguyên nhân có thực sự chỉ vì “căn bệnh quá nguy hiểm”? Trên thực tế, những thói quen lâu đời trên bàn ăn như ăn đồ quá nóng, ăn nhanh, ăn thực phẩm cứng là những điều đáng được nhìn nhận và phân tích kỹ lưỡng.

Thực quản là một đường dẫn không có “chuông báo động” bằng cảm giác đau. Ngay cả khi bị tổn thương ở giai đoạn đầu, cơ quan này cũng không lên tiếng. Đến khi người bệnh cảm thấy nuốt vướng, tức nghẹn ở ngực mới đi kiểm tra thì nhiều khi đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Khác với dạ dày, vốn có thể phát tín hiệu qua tình trạng trào ngược axit hay đầy bụng, thực quản giống như một đường ống âm thầm, chỉ khi bị tắc nghẽn nghiêm trọng mới khiến người bệnh cảm thấy đau.

Bên ngoài phòng khám, không khó để nghe thấy câu nói: “Bình thường tôi vẫn khỏe mạnh, tại sao đi kiểm tra lại phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn?”. Vấn đề nằm chính ở hai chữ “khỏe mạnh”. Cảm giác khó chịu khi nuốt bị cho là nóng trong, cảm giác vướng ở cổ họng bị nhầm với viêm họng, cân nặng giảm sút lại được xem như dấu hiệu giảm cân thành công. Sự tự trấn an như vậy đôi khi khiến người bệnh phát hiện bệnh chậm trễ.

Ung thư thực quản có thể diễn biến âm thầm ở giai đoạn đầu. Đến khi có triệu chứng rõ rệt, bệnh có thể đã ở giai đoạn muộn. (Ảnh minh hoạ)

4 thứ cần tránh để bảo vệ thực quản

Nước và canh quá nóng

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới xếp đồ uống nóng trên 65 độ C vào nhóm có khả năng gây ung thư. Việc thường xuyên uống nước, trà hoặc ăn canh khi còn quá nóng có thể gây tổn thương lặp đi lặp lại ở niêm mạc thực quản, làm tăng nguy cơ biến đổi tế bào. Vì vậy, hãy để đồ ăn, thức uống nguội bớt trước khi sử dụng.

Rượu mạnh khi bụng đói

Cồn có thể kích thích và gây tổn thương niêm mạc thực quản. Khi bụng đói, rượu không có thức ăn làm lớp đệm nên càng dễ tiếp xúc trực tiếp với thành thực quản. Uống rượu kéo dài có liên quan đến nguy cơ ung thư thực quản, do đó cần hạn chế, đặc biệt tránh uống nhiều rượu mạnh khi chưa ăn gì.

Thực phẩm bị mốc

Đậu phộng, ngô và các loại hạt bị ẩm mốc có thể sản sinh aflatoxin, độc tố có liên quan đến nguy cơ ung thư gan và một số bệnh lý đường tiêu hoá khác. Không nên chỉ loại bỏ phần nhìn thấy bị mốc rồi tiếp tục ăn, bởi độc tố có thể đã lan rộng trong thực phẩm. Tốt nhất, hãy bỏ toàn bộ thực phẩm đã bị mốc.

Thức ăn quá cứng, thô ráp

Những món quá khô cứng, cá còn nhiều xương dăm hoặc thức ăn chưa được nhai kỹ có thể gây trầy xước niêm mạc thực quản. Ăn quá nhanh, nuốt vội cũng làm tăng nguy cơ thức ăn mắc lại hoặc gây tổn thương. Vì vậy, hãy tránh cố nuốt những miếng thức ăn quá cứng và dành thời gian nhai kỹ trước khi nuốt.

3 việc nên duy trì

Ăn chậm, nhai kỹ: Nhai thức ăn kỹ trước khi nuốt giúp hạn chế gánh nặng cho thực quản, đồng thời giúp cơ thể có thời gian nhận biết cảm giác no. Để thức ăn nguội đến nhiệt độ phù hợp: Không ăn hoặc uống khi đồ ăn, thức uống còn quá nóng. Đây là thay đổi đơn giản nhưng có ý nghĩa trong việc hạn chế tổn thương niêm mạc thực quản. Chú ý yếu tố nguy cơ và khám sức khỏe: Người hút thuốc, uống rượu lâu năm, có tiền sử gia đình mắc ung thư thực quản hoặc sống tại khu vực có tỷ lệ mắc bệnh cao nên chủ động trao đổi với bác sĩ về việc sàng lọc phù hợp. Bên cạnh đó, cần duy trì vệ sinh răng miệng và theo dõi những thay đổi bất thường của cơ thể.

Những dấu hiệu không nên chủ quan

Ung thư thực quản giai đoạn sớm có thể không gây triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, nếu thường xuyên cảm thấy nuốt vướng, nghẹn khi ăn, phải uống nước để đẩy thức ăn xuống hoặc có cảm giác thức ăn mắc lại ở ngực, người bệnh nên đi khám, nhất là khi tình trạng kéo dài trên hai tuần.

Ngoài ra, cần chú ý tình trạng sụt cân không rõ nguyên nhân, giảm cảm giác thèm ăn, ợ nóng kéo dài, ho về đêm hoặc đắng miệng khi thức dậy. Những biểu hiện này không đồng nghĩa với việc mắc ung thư thực quản, nhưng cần được đánh giá nếu kéo dài hoặc đi kèm các dấu hiệu bất thường khác. Không nên tự chẩn đoán hay trì hoãn việc thăm khám.

Ung thư thực quản không phải lúc nào cũng có thể phòng ngừa, nhưng mỗi người có thể chủ động hạn chế một số yếu tố nguy cơ bằng cách điều chỉnh thói quen ăn uống, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe khi cần thiết. Đừng chủ quan trước những dấu hiệu bất thường, nhưng cũng không nên hoang mang hay tự kết luận bệnh.