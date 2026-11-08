Chuyện tình hai người suy thận, cùng nhau mưu sinh trên chiếc xe hàng rong

Phát hiện suy thận ở tuổi 26, trải qua hôn nhân đổ vỡ, chị Nhàn tìm được người chồng cùng bệnh, cùng bán hàng rong và có thêm động lực sống từ hai con riêng của anh.

Năm 26 tuổi, khi đang điều trị hiếm muộn , chị Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1993, trú xã Sơn Hàm, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ nhận tin mắc bệnh suy thận . Chị lo bệnh tật khiến mong ước sinh con càng xa vời.

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, chị Nhàn suy sụp. Những ngày sau đó, chị khóc rất nhiều, không biết phải đối diện với tương lai ra sao, từng có lúc chị tuyệt vọng.

Cú sốc tinh thần, cộng với những tháng ngày kiêng khem và chống chọi bệnh tật, chị giảm từ 48 kg xuống còn 35 kg. Cơ thể gầy gò, xanh xao, chị thường xuyên nhận được những câu hỏi về sự thay đổi ngoại hình. Với chị, mỗi lần nghe người khác hỏi “Sao dạo này gầy thế?”, nỗi tủi thân lại ùa về.

Chị Nhàn phát hiện suy thận từ năm tuổi 26. (Ảnh: NVCC)

Sức khỏe suy kiệt, cuộc sống hôn nhân đầu tiên cũng không như mong đợi, chị quyết định nghỉ việc ở công ty, trở về quê sống cùng mẹ đẻ. Để có tiền trang trải thuốc men và sinh hoạt, chị nhận làm tóc giả tại nhà. Một mình đối diện với bệnh tật, chị từng nghĩ những năm tháng sau này sẽ chỉ quanh quẩn bên bệnh viện và những nỗi lo cơm áo.

Cuộc hôn nhân đầu tiên khép lại, nhưng cuộc đời chị Nhàn không dừng ở đó. Chị gặp người chồng hiện tại, cũng là bệnh nhân suy thận đã chạy thận 10 năm. Hai người đến với nhau không bằng những lời hứa hẹn lớn lao, mà từ sự đồng cảm của những người cùng mang bệnh.

Họ hiểu những cơn mệt, những ngày sức khỏe xuống dốc và cả những nỗi lo mà đôi khi người khỏe mạnh khó hình dung. “ Chúng tôi không cần giải thích quá nhiều. Chỉ cần nhìn nhau cũng biết người kia đang mệt hay đau ở đâu ”, chị nói.

Sau khi kết hôn, hai người cùng động viên nhau điều trị, chia sẻ kinh nghiệm và tìm cách duy trì cuộc sống. Bệnh tật khiến sức lao động bị hạn chế, nhưng họ vẫn cố gắng làm nhiều công việc để có thêm thu nhập. Từ bán xôi trước cổng trường vào buổi sáng, bán bánh cuốn, kinh doanh hàng online, đến nay hai vợ chồng chuyển sang bán hàng rong vào mỗi buổi chiều.

Mỗi ngày, họ chuẩn bị bánh, nem, giò cùng chiếc loa nhỏ rồi rong ruổi qua các con phố, len vào từng ngõ xóm. Hôm nào khỏe, hai người đi được nhiều nơi; những ngày mệt, họ chỉ cố gắng trong khả năng của mình. Thu nhập không đáng kể, nhưng mỗi món hàng bán được đều giúp họ có thêm tiền sinh hoạt và thuốc men.

Điều khiến chị Nhàn cảm thấy may mắn là bên cạnh hai vợ chồng luôn có gia đình yêu thương, đùm bọc. Cha mẹ, anh chị em thường xuyên hỗ trợ, đặc biệt là các em gái của chồng. Hiện tại, hai người sống cùng gia đình cô em gái thứ hai của chồng. Với chị, đó không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là chỗ dựa để những người mang bệnh có thêm sức lực bước tiếp.

Nhìn lại quãng thời gian từng nặng 35 kg, gầy yếu và tuyệt vọng, chị Nhàn nhận thấy mình thay đổi nhiều. Hiện chị tăng hơn 10 kg, sức khỏe và tinh thần đều tốt hơn trước. Chị vẫn phải sống chung với bệnh suy thận, nhưng không còn nhìn cuộc đời bằng sự bi quan như những năm tháng đầu tiên.

Một điều khiến chị xúc động là dù chưa có con chung, chị được hai con trai riêng của chồng gọi là mẹ. Với người phụ nữ từng nghĩ cánh cửa làm mẹ khép lại, tình cảm ấy là món quà đặc biệt mà cuộc sống dành cho mình. “ Tôi thấy mình vẫn có một gia đình, vẫn được yêu thương ”, chị chia sẻ.

Hai vợ chồng chị Nhàn. (Ảnh: NVCC)

Chị Nhàn cho rằng, bệnh tật có thể lấy đi nhiều điều, nhưng không đồng nghĩa người bệnh phải từ bỏ quyền được yêu thương và hạnh phúc. Người chồng hiện tại không thể chữa khỏi bệnh cho chị, nhưng sự đồng hành của anh giúp chị có thêm động lực để chăm sóc bản thân, làm việc và sống tích cực hơn.

Ước mong của hai vợ chồng hiện tại cũng không có gì lớn lao. Họ chỉ mong đủ sức khỏe để tiếp tục lao động, được ở bên nhau thêm nhiều năm. Những buổi chiều bán hàng, khi có người dừng lại mua một cây kem, chiếc bánh hay hộp muối lạc, hai người cũng vui vì có thêm thu nhập và cảm nhận được sự quan tâm của mọi người.

Trong những lần đến bệnh viện, chị Nhàn gặp nhiều bệnh nhân trẻ đang phải chống chọi với bệnh hiểm nghèo, không ít người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Chị hiểu cảm giác tuyệt vọng khi nhận tin mắc bệnh, bởi bản thân từng trải qua những ngày tháng như thế.

Vì vậy, chị muốn nhắn nhủ những người đang mang bệnh, nhất là người trẻ, đừng vội khép lại hy vọng. Hãy kiên trì điều trị, lựa chọn công việc phù hợp với sức khỏe và cho bản thân cơ hội bắt đầu lại. Bệnh tật có thể làm thay đổi cuộc đời, nhưng không có nghĩa người bệnh không thể yêu thương, lập gia đình hay tìm thấy niềm vui.