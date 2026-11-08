Dùng nghệ mỗi ngày có tốt cho gan không?

Mặc dù nghệ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến các tác dụng phụ tiềm ẩn.

Dùng quá nhiều nghệ có thể gây hại cho gan

Nghệ là gia vị có màu vàng. Curcumin là hợp chất hoạt tính trong nghệ, chỉ chiếm khoảng 3% thành phần của củ. Vì vậy, các sản phẩm bổ sung curcumin cô đặc thường chứa hàm lượng cao hơn nghệ thông thường.

Nghệ và curcumin có thể xuất hiện dưới dạng viên nang, bột, trà hoặc cồn thuốc. Một số sản phẩm bổ sung piperine để tăng khả năng hấp thu.

Curcumin có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Những tác dụng này có thể giúp giảm stress oxy hóa và tình trạng viêm, vốn góp phần gây bệnh gan nhiễm mỡ. Curcumin cũng có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm và hỗ trợ điều hòa enzyme gan.

Một phân tích trên tạp chí Complementary Therapies in Medicine vào năm 2022 ở hơn 1.000 người ghi nhận curcumin giúp cải thiện enzyme gan, giảm tích tụ mỡ trong gan, cholesterol toàn phần và chỉ số BMI ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa.

Tuy nhiên, việc sử dụng nghệ không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích nếu bạn dùng quá nhiều. Đặc biệt, các sản phẩm bổ sung nghệ và curcumin có thể gây ra những tác động không mong muốn đối với gan, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Các sản phẩm bổ sung nghệ hoặc curcumin có thể gây tổn thương gan, dù trường hợp này không phổ biến.

Mạng lưới Nghiên cứu Tổn thương gan do thuốc (DILIN) ghi nhận 10 trường hợp tổn thương gan trong số 2.392 ca nghi ngờ được khảo sát giai đoạn 2004 - 2022. Người bệnh sử dụng sản phẩm chứa nghệ trung bình 86 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng. Các biểu hiện thường gặp gồm vàng da, đau bụng và buồn nôn.

Phần lớn trường hợp liên quan đến việc sử dụng curcumin liều cao. Một số sản phẩm còn bổ sung piperine hoặc chất béo nhằm tăng khả năng hấp thu curcumin vào máu. Tuy nhiên, việc tăng hấp thu cũng có thể làm gia tăng nguy cơ tổn thương gan.

Dùng nghệ thế nào tốt cho sức khỏe

Các nghiên cứu thường sử dụng nghệ với liều 500 - 2.000 mg mỗi ngày. Một số dữ liệu cho thấy chế phẩm nghệ thông thường có thể dung nạp tốt ở mức 1.500 mg mỗi ngày trong tối đa 3 tháng. Curcumin hàm lượng cao cũng có thể an toàn khi sử dụng trong thời gian ngắn, tùy liều lượng và cơ địa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, liều curcumin trên 8 g mỗi ngày không được khuyến nghị do có thể gây tác dụng phụ. Một số nghiên cứu còn ghi nhận liều dưới 500 mg mỗi ngày có thể cải thiện men gan ở người mắc gan nhiễm mỡ không do rượu.

Nghệ dùng làm gia vị trong món ăn, thức uống thường an toàn với lượng vừa phải. Ngược lại, thực phẩm bổ sung chứa curcumin hàm lượng cao cần được sử dụng thận trọng. Người dùng nên đọc kỹ hướng dẫn, không tự ý tăng liều và tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt khi có bệnh gan hoặc đang dùng thuốc.

Những người cần lưu ý khi dùng nghệ và bột nghệ

- Phụ nữ mang thai và cho con bú

Nghệ được coi là một chất tăng cường miễn dịch tuyệt vời. Nói chung, nó an toàn cho phụ nữ mang thai và cho con bú khi được dùng hàm lượng curcumin thấp và trong thực phẩm nấu chín.

Nghệ được coi là không an toàn khi dùng dưới dạng thuốc hoặc thảo dược vì nó có thể thúc đẩy kinh nguyệt hoặc kích thích tử cung, gây nguy hiểm cho việc mang thai.

- Người bị thiếu máu

Thiếu máu là do thiếu sắt, tình trạng này xảy ra khi cơ thể không tạo đủ hồng cầu hoặc cơ thể mất quá nhiều hồng cầu do chảy máu hoặc cơ thể phá hủy hồng cầu. Nếu lúc này, bạn uống tinh bột nghệ với nồng độ cao có thể ngăn cản sự hấp thụ sắt, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

- Bệnh nhân tiểu đường

Bệnh nhân tiểu đường cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống. Họ cần quản lý lượng đường trong máu, không được để đường huyết quá cao hoặc quá thấp. Curcumin được biết là làm giảm lượng đường trong máu. Nếu không thận trọng, nó có thể làm cho lượng đường trong máu quá thấp gây nguy hiểm.

- Bệnh nhân trào ngược dạ dày

Mặc dù tinh bột nghệ có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị rối loạn tiêu hóa, dạ dày, tuy nhiên chúng lại có thể gây ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc kháng axit.

Khi dùng chung với thuốc kháng axit như: Tagamet, Pepcid, Zantac, Nexium, hoặc Prevacid thì củ nghệ có thể gây tăng axit dạ dày gây các cơn đau ngoài ý muốn.

- Người đang bị sỏi thận

Sỏi thận là những tinh thể được hình thành do sự lắng đọng của các chất khoáng và muối. Khoáng chất phổ biến nhất là canxi oxalat. Nghệ cũng chứa nhiều oxalat, có thể liên kết với canxi và gây hình thành sỏi thận. Vì vậy, nếu bạn đang bị bệnh sỏi thận thì tốt nhất nên đề phòng.

- Người chuẩn bị phẫu thuật

Nghệ có khả năng ngăn ngừa đông máu, do đó những người cần làm phẫu thuật nên ngưng tiêu thụ nghệ trong khoảng hai tuần trước khi phẫu thuật. Nếu tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến chảy máu nhiều, khó cầm máu trong và sau khi phẫu thuật.

Minh Hoa (t/h theo Thanh Niên, Lao Động)