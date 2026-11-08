Một cô gái tuyên bố: "Thà không cưới còn hơn khám sức khỏe tiền hôn nhân", bạn trai đã hủy đám cưới chỉ bằng một câu nói

Trước phản ứng quyết liệt đến mức khó hiểu của bạn gái, người đàn ông cũng cảm thấy khó hiểu. Anh bắt đầu sinh nghi.

Một cô gái sắp kết hôn thì bất ngờ nhận được đề nghị từ bạn trai: Cả hai cùng đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Cô lập tức nổi giận, cho rằng đó là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng nên kiên quyết từ chối. Cô nghĩ mình có thể khiến bạn trai nhượng bộ, nhưng phản ứng của anh lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Cặp đôi đã quyết định tiến tới hôn nhân, ngay cả chuyện sính lễ cũng bàn bạc xong xuôi. Thế nhưng, một ngày nọ, người bạn trai bất ngờ đề nghị cả hai đi khám tiền hôn nhân. Sững người trước câu nói của bạn trai, cô gái cho rằng bạn trai muốn kiểm tra mình nên tỏ ra vô cùng khó chịu. Mặc cho bạn trai ra sức giải thích "Không phải… Anh cũng khám mà, hai chúng ta cùng đi”, cô gái vẫn không hài lòng: “Anh không tin tưởng tôi đúng không?”. Sau cùng, cô phản ứng gay gắt: "Thà không kết hôn, tôi cũng nhất định không khám tiền hôn nhân!".

Người bạn trai im lặng vài giây rồi hỏi: “Tại sao? Vì sao em lại sợ việc này đến thế?”.

Cô gái phản bác: “Tôi sợ cái gì chứ? Đây là vấn đề nguyên tắc! Anh đang không tin tưởng tôi!”.

Trước phản ứng quyết liệt đến mức khó hiểu của bạn gái, người đàn ông cũng cảm thấy khó hiểu. Anh bắt đầu sinh nghi. Cuối cùng, anh thẳng thắn nói: "Được. Không khám nữa. Vậy đám cưới này cũng không cần tổ chức nữa!”.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng việc cô gái phản đối khám sức khỏe tiền hôn nhân là đáng ngờ: "Nếu không có vấn đề gì thì tại sao lại sợ khám?". Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không nên vội vàng suy diễn từ việc một người từ chối khám sức khỏe: "Khám sức khỏe tiền hôn nhân là cả hai cùng khám, đâu phải chỉ yêu cầu phụ nữ đi khám. Đây không phải vấn đề phân biệt đối xử. Một việc có lợi cho sức khỏe thì tại sao lại phản đối? Rốt cuộc, cô gái có điều gì phải lo lắng?”.

Ở chiều ngược lại, một số người cho rằng cách chất vấn của người bạn trai cũng có thể khiến đối phương cảm thấy bị nghi ngờ.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân không chỉ là chuyện niềm tin

Khám sức khỏe tiền hôn nhân không phải là cách kiểm tra quá khứ hay thử lòng tin của đối phương, mà là bước chuẩn bị cần thiết để cả hai hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình trước khi bước vào cuộc sống vợ chồng. Nhiều bệnh lý có thể chưa biểu hiện triệu chứng rõ ràng, trong khi một số bệnh truyền nhiễm, bệnh di truyền hoặc vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sinh con sau này.

Thông qua thăm khám, bác sĩ có thể phát hiện sớm những bất thường cần theo dõi hoặc điều trị, đồng thời tư vấn về khả năng sinh sản, kế hoạch mang thai và các biện pháp phòng ngừa nguy cơ cho em bé. Đây cũng là cơ hội để các cặp đôi chủ động trao đổi về tiền sử bệnh của bản thân và gia đình, thay vì chỉ tìm hiểu khi đã xuất hiện vấn đề.

Vậy khám sức khỏe tiền hôn nhân thường bao gồm những gì? Tùy độ tuổi, tiền sử bệnh và nhu cầu của mỗi người, bác sĩ có thể chỉ định các nội dung sau:

Khám sức khỏe tổng quát: Khai thác tiền sử bệnh cá nhân và gia đình, đo huyết áp, kiểm tra thể trạng, khám tim phổi và các cơ quan liên quan.

Xét nghiệm máu, nước tiểu: Đánh giá một số chỉ số sức khỏe, phát hiện những bất thường như thiếu máu, rối loạn đường huyết hoặc dấu hiệu bệnh lý cần kiểm tra thêm.

Sàng lọc bệnh truyền nhiễm: Có thể bao gồm viêm gan B, HIV, giang mai và các bệnh khác tùy đánh giá của bác sĩ. Việc phát hiện sớm giúp người bệnh được tư vấn điều trị, phòng lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe bạn đời.

Đánh giá sức khỏe sinh sản: Khám phụ khoa đối với nữ giới, khám nam khoa khi cần thiết; đánh giá các vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Những xét nghiệm chuyên sâu về nội tiết, tinh dịch đồ hoặc siêu âm chỉ được thực hiện khi có chỉ định phù hợp.

Tư vấn di truyền và bệnh lý có khả năng di truyền: Tùy tiền sử gia đình, nguồn gốc và nguy cơ cá nhân, bác sĩ có thể đề nghị sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) hoặc một số bệnh di truyền khác, đặc biệt khi hai người dự định có con.

Không phải ai cũng cần thực hiện tất cả các xét nghiệm trên. Danh mục khám nên được cá thể hóa theo tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh và kế hoạch sinh con của từng cặp đôi; những xét nghiệm không cần thiết có thể làm tăng chi phí mà không mang lại lợi ích tương xứng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên khám trước thời điểm dự định kết hôn hoặc mang thai đủ sớm để có thời gian xử trí nếu phát hiện bất thường. Quan trọng hơn, cả hai nên cùng chủ động đi khám, chia sẻ trung thực những thông tin sức khỏe có liên quan và tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Khám tiền hôn nhân không thể bảo đảm tuyệt đối rằng hai người sẽ không mắc bệnh hoặc sinh con khỏe mạnh, nhưng giúp các cặp đôi hiểu rõ nguy cơ và có sự chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống chung.