Người phụ nữ 56 tuổi ngửi thấy mùi hôi tanh, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ"

Người phụ nữ 56 tuổi đến bệnh viện khám vì thường xuyên ngửi thấy mùi hôi tanh kèm nhức vùng sống mũi liên tục.

Đó là trường hợp của bà L.Q.C., 56 tuổi ở phường Bình Phú (Tp.HCM).

Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú (Bệnh viện quận 6 cũ), Tp.HCM, bà C. được bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng thăm khám lâm sàng và được chỉ định chụp cắt lớp vi tính vùng mũi xoang.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy, hình ảnh một khối cản quang vùng khe mũi giữa. Sau đó kết hợp với nội soi tai mũi họng, bác sĩ xác định là một dị vật bằng nhựa và bà C. được chỉ định nhập viện để lấy dị vật ra.

Lúc này, bệnh nhân mới nhớ lại cách đây hơn 20 năm, khi bị viêm mũi xoang, bà từng được bác sĩ đặt một vật liệu vào mũi để điều trị.

Mảnh vòng tránh thai lấy ra từ mũi người bệnh. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân được chỉ định nhập viện lấy dị vật. Theo Sức khỏe & Đời sống, dị vật lấy ra được xác định là một mảnh vòng tránh thai làm bằng nhựa mềm, có cấu trúc hình tháp như cây thông. Đây là loại vòng đã ra đời từ lâu và hiện không còn được sử dụng.

Do dị vật tồn tại quá lâu, niêm mạc xung quanh bị dính, gây nhiễm trùng và chảy dịch hôi, khiến người bệnh khó chịu. Bệnh nhân còn mắc tăng huyết áp, đái tháo đường nên sau khi lấy dị vật, các bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh phù hợp, kết hợp hút rửa mũi xoang tích cực. Nhờ đó, tình trạng hôi mũi và nhức mũi cải thiện đáng kể, báo Thanh Niên đưa tin.

Ngày 6/11, ThS. BS.CKII. Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng khoa khoa Khám bệnh, Phụ trách điều hành Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú cho biết, việc đặt vòng tránh thai vào mũi trước đây nhằm điều trị bệnh lý viêm mũi teo (hay còn gọi là trĩ mũi) nhằm thu hẹp khoang mũi, từ đó giảm các triệu chứng như nghẹt mũi giả, khô mũi, đóng vảy mũi…

TS.BS.Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Hội Thính học Việt Nam, bác sĩ hợp tác hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú cho biết, cho biết hiện nay viêm mũi teo ít gặp hơn trước nhờ tiến bộ y học và việc chăm sóc sức khỏe được quan tâm hơn. Do đó, phương pháp đặt vòng tránh thai vào mũi hiện không còn được thực hiện.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Vinh khuyến cáo người có triệu chứng bất thường ở mũi, đặc biệt là mất khứu giác, ngửi thấy mùi hôi, chảy mũi, đau nhức mũi kéo dài hơn 3 tuần, nên đến cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng và trang thiết bị đầy đủ để được thăm khám, chẩn đoán chính xác, kịp thời.