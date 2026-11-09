"Nữ hoàng phim truyền hình" U80 lên kế hoạch đóng 10 phim ngắn, ngoài 60 tuổi vẫn nhảy dù từ độ cao hơn 4.500m

Một đoạn video mới được chia sẻ lại gây chú ý bởi trải nghiệm đầy táo bạo của nữ nghệ sĩ nổi tiếng.

Lưu Hiểu Khánh, gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua vai diễn kinh điển Võ Tắc Thiên, vừa bước sang tuổi 76 vào ngày 30/10. Trong hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, bà còn ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Phù Dung trấn, Hồng lâu mộng, Hỏa thiêu Viên Minh Viên, Buông rèm nhiếp chính, Nhất đại yêu hậu và Đại thái giám Lý Liên Anh.

Ngoài 60 tuổi chinh phục bầu trời, 76 tuổi kín lịch lưu diễn

Ngày 6/11/2026, Lưu Hiểu Khánh thông báo vở kịch Võ Tắc Thiên do bà đóng chính sẽ lưu diễn toàn quốc, mở màn tại Thiên Tân vào ngày 5/12. Suất diễn dự kiến kéo dài 120 phút, không nghỉ giữa giờ. Ở tuổi U80, bà vẫn theo đuổi cả sân khấu lẫn phim ảnh.

Nữ diễn viên nhảy dù từ độ cao 4.572m - Ảnh: Sina

Trong cuộc phỏng vấn ngày 13/2, bà cho biết lịch năm 2026 đã kín với kế hoạch đóng 10 phim ngắn, lưu diễn kịch và tham gia chương trình giải trí. Đây là dự định công việc, chưa phải số phim đã hoàn thành. Chuyển sang thể loại phim ngắn cũng là cách nữ diễn viên thử một hình thức kể chuyện mới.

Ngày 29/10, bà đăng lên Weibo video nhảy dù từ độ cao 4.572m. Clip ghi lại trải nghiệm trong chương trình Đãn nguyện nhân trường cửu phát sóng năm 2017, không phải cú nhảy mới ở tuổi 76. Theo Sina, khi ghi hình tại San Francisco, Mỹ, bà bày tỏ ước mơ được nhảy dù nên ê-kíp đưa trải nghiệm này vào hành trình.

Được huấn luyện viên đồng hành giữa không trung, Lưu Hiểu Khánh trải qua cảm giác rơi tự do và xoay tròn. Bà kể: "Trước khi nhảy không thấy sợ, nhảy xong mới thấy sợ". Câu chuyện đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Tuổi tác có thực sự là rào cản với những trải nghiệm mạo hiểm và khát vọng chinh phục những thử thách mới?

Thể thao mạo hiểm có phải cuộc chơi bị 'cấm cửa' với người cao tuổi?

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), già hóa khỏe mạnh là giữ khả năng làm những điều mỗi người coi trọng. British Skydiving cho biết tại Anh không có giới hạn tuổi tối đa áp dụng chung cho môn nhảy dù, dù người chơi phải đáp ứng điều kiện sức khỏe. Bầu trời không đặt mốc 60 hay 70 tuổi, nhưng sức khỏe cá nhân mới quyết định một trải nghiệm có phù hợp hay không.

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"Không giới hạn tuổi" không đồng nghĩa "ai cũng có thể nhảy". Hiệp hội Nhảy dù Mỹ (USPA) nêu rõ cơ sở tổ chức đặt yêu cầu riêng về thể trạng, cân nặng và việc khai báo bệnh lý. Người có bệnh tim mạch, huyết áp chưa kiểm soát, tiền sử co giật hoặc mới phẫu thuật cần trao đổi với bác sĩ trước khi đăng ký, thay vì tự kết luận mình đủ sức.

Nhảy dù đôi cũng khác việc tự mình điều khiển dù. Theo USPA, người mới được nối dây an toàn với huấn luyện viên, dùng chung bộ dù và thường rơi tự do trong 30 đến 60 giây. Dù có người hướng dẫn, hành khách vẫn phải giữ tư thế, làm theo hiệu lệnh và phối hợp khi tiếp đất. Vì vậy, khả năng cử động tay chân là điều cần hỏi kỹ trước chuyến đi.

Điều bất ngờ nằm ở lúc hạ cánh. Nghiên cứu công bố năm 2021 theo dõi gần 6,2 triệu lượt nhảy tại Pháp giai đoạn 2010–2019 ghi nhận 3.015 chấn thương; 83,3% xảy ra khi tiếp đất và 64,3% liên quan đến chi dưới. Dữ liệu gồm người chơi nhiều độ tuổi, không phải tỷ lệ riêng của nhóm trên 60. USPA cũng ghi nhận sự cố khi người nhảy đôi không nâng chân đúng hướng dẫn.

Rủi ro đã được nghiên cứu, nhưng không thể xóa sạch. Tại Mỹ, USPA ghi nhận 16 ca tử vong trong khoảng 3,47 triệu lượt nhảy năm 2025, tương đương 0,46 ca trên 100.000 lượt. Con số gộp nhiều hình thức và trình độ, không phản ánh xác suất an toàn của riêng một người 70 tuổi. Biết nguy cơ là để chuẩn bị tốt hơn, không phải để từ bỏ niềm vui.

Trước khi thử sức, cần chọn nơi có huấn luyện viên đủ chứng nhận, thiết bị đạt yêu cầu và hướng dẫn dễ hiểu. Người chơi nên khai thật bệnh sử, thuốc đang dùng, chấn thương cũ, hỏi rõ phương án khi thời tiết xấu hoặc phát sinh sự cố. Sự cẩn thận ấy không làm trải nghiệm kém hấp dẫn; trái lại, nó giúp hành trình bớt phụ thuộc vào may rủi.

Sự chuẩn bị cũng bắt đầu từ thói quen hằng ngày. WHO khuyến nghị người từ 65 tuổi tập các hoạt động phối hợp sức mạnh và thăng bằng ít nhất ba ngày mỗi tuần để cải thiện chức năng vận động và phòng té ngã. Đây là nền tảng hữu ích trước khi trekking, chèo thuyền hay thử môn thể thao nhiều thách thức hơn. Mỗi hoạt động vẫn cần đánh giá riêng theo tình trạng sức khỏe và kinh nghiệm.