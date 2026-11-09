Chàng trai hơn 20 tuổi nhập viện vì ăn quá nhiều trứng: Cảnh báo sức khỏe

Tin rằng ăn nhiều protein sẽ giúp phát triển cơ bắp, chàng trai hơn 20 tuổi duy trì thói quen ăn trứng mỗi sáng. Sau một thời gian, anh phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm.

Trứng là thực phẩm quen thuộc, cung cấp protein cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu protein, đặc biệt khi kết hợp với chế độ ăn thiếu cân đối, là vấn đề cần lưu ý.

Theo Health 2.0 (chương trình tư vấn sức khỏe của đài TVBS, Đài Loan - Trung Quốc), chuyên gia dinh dưỡng Hứa Quỳnh Nguyệt đã chia sẻ trường hợp một nam sinh viên ngoài 20 tuổi bị suy giảm chức năng thận cấp sau thời gian dài ăn lượng lớn thực phẩm giàu protein.

Bữa sáng với 8 quả trứng

Chàng trai ăn tới 8 quả trứng cho bữa sáng (Ảnh: Shutterstock)

Theo chuyên gia Hứa Quỳnh Nguyệt, nam sinh viên này rất đam mê tập gym. Vì muốn phát triển cơ bắp, anh nghe theo lời khuyên của huấn luyện viên, duy trì chế độ ăn giàu protein trong thời gian dài.

Mỗi sáng, chàng trai ăn tới 8 quả trứng. Chưa dừng lại ở đó, vào bữa trưa và bữa tối, anh tiếp tục tiêu thụ lượng lớn thịt ức gà để bổ sung protein.

Một ngày, nam sinh xuất hiện tình trạng buồn nôn và nôn ói dữ dội, phải đến khoa cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy mức lọc cầu thận của anh giảm xuống còn khoảng 50-60, kèm theo tình trạng suy giảm chức năng thận cấp. Mức lọc cầu thận (eGFR) là chỉ số được sử dụng để đánh giá khả năng lọc máu của thận. Chỉ số này giảm có thể phản ánh tình trạng chức năng thận bị ảnh hưởng.

Theo chuyên gia Hứa Quỳnh Nguyệt, trường hợp trên là lời cảnh báo về việc bổ sung protein quá mức mà không tính toán nhu cầu thực tế của cơ thể.

Ăn quá nhiều protein có gây hại cho thận?

Theo bác sĩ chuyên khoa thận người Mỹ Juan Calle, thận có nhiệm vụ lọc chất thải, axit và lượng dịch dư thừa khỏi cơ thể. Khi tiêu thụ quá nhiều protein, lượng chất thải và axit sinh ra tăng lên, khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để xử lý.

Ăn quá nhiều protein gây hại cho thận (Ảnh: Getty)

Với người có chức năng thận bình thường, việc tăng lượng protein ở mức hợp lý thường không gây vấn đề. Tuy nhiên, ăn quá nhiều có thể tạo thêm áp lực cho thận, đặc biệt ở những người đã mắc bệnh thận.

Theo Hướng dẫn dinh dưỡng dành cho người Mỹ giai đoạn 2025-2030, lượng protein được khuyến nghị cho người trưởng thành là 1,2-1,6g/kg cân nặng/ngày. Bác sĩ Calle cho biết mức này nhìn chung phù hợp với phần lớn người khỏe mạnh, nhưng người mắc bệnh thận có thể cần tiêu thụ ít hơn.

Ngoài ra, protein động vật thường tạo ra nhiều axit cần thận xử lý hơn so với protein thực vật. Bác sĩ cũng không khuyến khích tự ý sử dụng bột protein khi không thực sự cần thiết.

Theo ông, điều quan trọng là duy trì chế độ ăn cân bằng, tránh bổ sung protein quá mức, kể cả với người thường xuyên tập luyện thể thao .

Bên cạnh protein, chuyên gia Hứa Quỳnh Nguyệt cũng cảnh báo tác động của việc tiêu thụ quá nhiều natri. Theo bà, chế độ ăn nhiều natri có thể gây giữ nước, tăng huyết áp, khiến cầu thận phải chịu áp lực kéo dài. Theo thời gian, tình trạng này có thể góp phần gây xơ hóa và suy giảm chức năng thận.