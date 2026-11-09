Bữa cơm ngày lạnh nấu "hai món thịt ba món rau" ngon miệng, giúp bổ sung khí huyết và giữ ấm cơ thể

Đây là những món ăn giúp bữa ăn cân bằng, bổ dưỡng mà không gây gánh nặng cho cơ thể, giúp chúng ta thoải mái đón chào mùa đông.

Dân gian có câu truyền miệng rằng: "Nếu không bồi bổ sức khỏe trước Đông chí, cả năm sẽ phí hoài". Điều này có nghĩa là người xưa muốn nhắn nhủ rằng việc bồi bổ khí huyết và năng lượng, giữ ấm cơ thể vào thời điểm này rất quan trọng có thể bớt khó chịu trong mùa đông. Để làm được điều này, bạn không cần phải có những nguyên liệu đắt tiền hoặc thực phẩm chức năng. Chỉ cần bạn dùng đúng các loại thực phẩm theo mùa, nấu thành các món ăn ngon miệng là đủ để bồi bổ sức khỏe. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn "hai món thịt và ba món rau " rất ngon miệng trong những ngày đông lại giúp củng cố sức khỏe. Đó là một bữa ăn cân bằng, bổ dưỡng mà không gây gánh nặng cho cơ thể, giúp chúng ta thoải mái đón chào mùa đông.

Hai món thịt

1. Thịt gà hấp nấm hương

Thịt gà mang lại cảm giác ấm áp và sảng khoái, trong khi nấm hương lại tạo thêm hương vị tươi mát và thơm nồng. Hấp chung 2 nguyên liệu này sẽ tạo ra món ăn với thịt gà mềm ngon và nấm hương ngấm nước thịt, ăn cùng cơm rất ngon.

Nguyên liệu: 2 phần má đùi gà, 6 cây nấm hương khô, 4 quả táo đỏ, một ít gừng, một ít hành lá thái nhỏ, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, một ít bột bắp, muối vừa ăn và một ít dầu ăn.

Cách làm món thịt gà hấp nấm huơng

Ngâm nấm hương khô trong nước ấm trước khi rửa sạch, giữ lại nước ngâm. Chặt đùi gà thành từng miếng, thêm gừng băm nhỏ, nước tương, dầu hào, rượu nấu ăn, muối và bột bắp, trộn đều và ướp trong 20 phút. Cắt nấm hương đã ngâm thành từng lát mỏng; bỏ hạt và thái nhỏ táo đỏ, rồi xếp chúng xuống đáy đĩa. Xếp các miếng gà đã ướp lên trên hương, rưới một ít dầu ăn và hai muỗng canh nước ngâm nấm hương lên trên. Sau khi nước sôi, hấp trên lửa lớn trong 20 phút, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng.

2. Thịt ức bò hầm cà chua

Thịt ức bò rất tốt để bổ sung năng lượng, trong khi vị chua ngọt của cà chua lại tươi mát và ngon miệng. Thịt ức bò hầm mềm, nước dùng đậm đà. Vị chua ngọt của cà chua ngấm sâu vào thịt. Đây là món ăn hoàn hảo để ăn kèm với cơm, vừa ấm bụng lại vừa bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 400g thịt ức bò, 2 quả cà chua, nửa củ hành tây, 3 lát gừng, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, muối vừa đủ, một ít dầu ăn.

Cách làm món thịt ức bò hầm cà chua

Cắt thịt ức bò thành từng miếng, cho vào nồi nước cùng với vài lát gừng và rượu nấu ăn, chần qua, sau đó vớt ra và rửa sạch. Bóc vỏ và thái hạt lựu cà chua, thái hạt lựu hành tây. Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng, cho hành tây vào xào thơm, sau đó cho cà chua vào nấu đến khi tiết ra nước. Cho thịt ức bò vào xào. Thêm nước tương và đảo đều. Đổ nước sôi ngập các nguyên liệu. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 1 giờ. Ninh cho đến khi thịt ức bò mềm, nêm muối vừa ăn, rồi đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại.

Ba món rau

1. Cải thảo nấu thịt heo và miến

Món cải thải nấu thịt heo và miến rất ngon vì cải thảo thấm đẫm hương vị của thịt. Thịt ba chỉ được chiên sơ để tiết mỡ, cải thảo sau đó trở nên mềm và ngọt, còn miến thì ngấm nước dùng. Một nồi lẩu nóng hổi được dọn ra, làm ấm cơ thể từ bụng đến chân.

Nguyên liệu: Nửa cây cải thảo, 150g thịt ba chỉ, một ít miến, 2 lát gừng, 1 củ hành lá, 2 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh nước tương đen, muối vừa ăn và một ít dầu ăn.

Cách làm món cải thảo nấu thịt heo và miến

Rửa cải thảo và cắt thành miếng lớn. Ngâm miến dong trước cho mềm. Rửa sạch và thái lát thịt ba chỉ. Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng, thêm thịt ba chỉ vào xào đến khi tiết mỡ, sau đó cho gừng thái lát và hành lá cắt khúc vào xào đến khi thơm. Cho cải thảo vào xào đến khi mềm. Thêm nước tương và nước tương đen rồi đảo đều. Thêm nước nóng vào nấu đến khi sôi trở lại. Cho miến vào và đun nhỏ lửa trong 10 phút cho đến khi bắp cải mềm và miến trong suốt. Nêm nếm muối cho vừa ăn.

2. Salad bông cải xanh và mộc nhĩ

Bông cải xanh kết hợp với mộc nhĩ - cả hai đều là những nguyên liệu tốt cho mạch máu. Sau khi chần sơ và làm nguội để giữ độ giòn, chúng được rưới dầu mè và nước tương rồi trộn đều tạo nên một món ăn thanh mát, nhẹ nhàng, giúp giảm độ ngấy và thúc đẩy nhu động ruột - hoàn hảo như một món ăn kèm cho bữa tối.

Nguyên liệu: 1 cây bông cải xanh, 10g mộc nhĩ khô, một ít tỏi băm, 2 muỗng canh nước tương, một ít dầu mè và muối vừa đủ.

Cách làm món salad bông cải xanh và mộc nhĩ

Ngâm nấm mộc nhĩ trước rồi xé nhỏ. Tách bông cải xanh thành từng nhanh nhỏ và ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và dầu, chần mộc nhĩ trong 3 phút, sau đó chần bông cải xanh trong 1 phút, rồi vớt cả hai ra, rửa sạch với nước lạnh và để ráo. Cho bông cải xanh và mộc nhĩ vào một tô lớn, thêm tỏi băm, nước tương, dầu mè và muối. Trộn đều rồi cho ra đĩa và thưởng thức.

3. Khoai tây hầm đậu đũa

Thay vì khoai tây bào sợi xào quen thuộc, hãy thử món khoai tây hầm đậu đũa. Khoai tây mềm và bở, đậu đậu đũa mềm ngọt. Hầm chúng với nhau tạo ra một món ăn với phần nước dùng đậm đà, thơm ngon, rất thích hợp để ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu: 2 củ khoai tây, 300g đậu đũa, vài lát thịt ba chỉ (tùy chọn), 3 tép tỏi băm nhỏ, 2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh nước tương đen, muối vừa ăn, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món khoai tây hầm đậu đũa

Gọt vỏ khoai tây và cắt thành từng miếng. Bỏ xơ đậu xanh, rửa sạch và bẻ thành từng khúc. Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng, thêm thịt ba chỉ vào xào đến khi mỡ chảy ra, sau đó cho tỏi băm vào xào đến khi thơm. Cho đậu đũa vào xào đến khi đổi màu. Thêm nước tương và nước tương đen rồi đảo đều. Thêm nước cho sôi. Thêm khoai tây thái miếng vào và đun nhỏ lửa ở nhiệt độ trung bình trong 15 phút cho đến khi khoai tây mềm và đậu xanh chín. Nêm muối và đun sôi nước sốt ở lửa lớn cho đến khi sánh lại.

Với "hai món thịt và ba món rau" này sẽ mang lại cho gia đình bạn một bữa ăn cân bằng, bổ máu và làm ấm cơ thể. Khi mùa đông đang đến gần, hãy chuẩn bị món ăn này cho gia đình để họ có thể ăn uống ấm áp và thoải mái, đảm bảo một khởi đầu mùa đông an toàn và yên bình.



