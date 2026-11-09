Bác sĩ nói thẳng: Người miễn dịch khỏe thường có 8 đặc điểm này, nếu bạn có tất cả thì xin chúc mừng

Không phải cứ ít ốm vặt là hệ miễn dịch khỏe. Một số biểu hiện trong sinh hoạt hằng ngày có thể giúp bạn nhận biết tình trạng sức khỏe và khả năng bảo vệ của cơ thể.

Tại một phòng khám Trung Quốc, bác sĩ từng gặp hai người cao tuổi có tình trạng sức khỏe khá trái ngược. Một người là cô Trương, cứ mỗi lần giao mùa lại hắt hơi, sổ mũi nhưng chỉ sau 3-5 ngày là khỏi, mỗi năm cũng chỉ mắc vài lần. Trong khi đó, chú Lý ngồi bên cạnh gần như không bao giờ bị cảm hay sốt kể từ khi nghỉ hưu, thậm chí rất ít khi ho. Chú luôn tự tin rằng mình có hệ miễn dịch rất tốt. Thế nhưng, khi đi khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan, khối bất thường trong phổi của chú đã không còn ở giai đoạn sớm.

Đây không phải tình huống hiếm gặp trong thực tế lâm sàng. Nhiều người xem việc “không bao giờ ốm” là bằng chứng chắc chắn cho thấy hệ miễn dịch khỏe mạnh, nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Hệ miễn dịch là một hệ thống khó quan sát trực tiếp, trên phiếu xét nghiệm cũng không có chỉ số đơn giản mang tên “điểm miễn dịch”. Vậy làm thế nào để nhận biết cơ thể có nền tảng miễn dịch ổn định? Theo những quan sát lâm sàng của bác sĩ Trung Quốc, người có hệ miễn dịch hoạt động tốt thường có 8 biểu hiện sau:

8 dấu hiệu cho thấy hệ miễn dịch có nền tảng ổn định

Vết thương nhanh lành

Khi bị đứt tay hoặc trầy xước nhẹ, vết thương nhanh đóng vảy, không chảy mủ và không thường xuyên sưng đỏ trở lại. Với cơ thể khỏe mạnh, một vết thương nhỏ thường có thể khép miệng sau khoảng 3-5 ngày. Ngược lại, ở người có khả năng miễn dịch kém, vết thương tương tự có thể kéo dài, kèm theo sưng, nóng, đỏ, đau, thậm chí phải đến bệnh viện.

Thỉnh thoảng bị cảm nhưng nhanh khỏi

Một người khỏe mạnh không nhất thiết phải hoàn toàn không mắc cảm lạnh. Việc thỉnh thoảng bị cảm một hoặc hai lần mỗi năm, sau đó tự hồi phục trong khoảng một tuần, cũng có thể là biểu hiện bình thường.

Ngược lại, việc nhiều năm không hề mắc một bệnh nhiễm trùng nhẹ chưa chắc đã chứng minh hệ miễn dịch hoạt động tốt. Các bác sĩ Trung Quốc ví hệ miễn dịch như đội ngũ bảo vệ trong một khu dân cư: nếu lâu ngày không “tuần tra”, không xử lý tình huống, khả năng phản ứng có thể trở nên kém nhạy bén.

Có nhiều dấu hiệu cho thấy bạn có hệ miễn dịch khoẻ mạnh. (Ảnh minh hoạ)

Ngủ ngon và thức dậy tỉnh táo

Người có nền tảng sức khỏe tốt thường dễ đi vào giấc ngủ, ít tỉnh giấc giữa đêm và thức dậy vào buổi sáng với tinh thần tỉnh táo. Theo quan sát lâm sàng, những người thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ hoặc ngủ không sâu có thể bị suy giảm hoạt động của tế bào T, đồng thời dễ mệt mỏi và dễ mắc bệnh lây nhiễm hơn.

Ăn ngon miệng, tiêu hóa ổn định

Đến bữa có cảm giác thèm ăn, ăn xong không bị đầy bụng, khó chịu và đại tiện tương đối đều đặn là những biểu hiện đáng chú ý. Đường ruột được xem là cơ quan miễn dịch lớn nhất của cơ thể, với một phần đáng kể tế bào miễn dịch tập trung ở khu vực này. Nếu thường xuyên bị tiêu chảy sau khi ăn đồ lạnh, đầy bụng sau khi ăn đồ nhiều dầu mỡ hoặc kéo dài tình trạng chán ăn, đây có thể là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa đang gặp vấn đề.

Ban ngày duy trì được năng lượng

Người có thể trạng tốt thường không quá buồn ngủ sau bữa ăn, vẫn cảm thấy khỏe khoắn sau khi đi bộ và không phải phụ thuộc vào trà đặc để tỉnh táo vào buổi chiều. Tình trạng mệt mỏi, uể oải kéo dài không rõ nguyên nhân không nên đơn giản được xem là biểu hiện bình thường của tuổi tác.

Nếu ngủ đủ nhưng thức dậy vẫn mệt, tình trạng này tiếp diễn trong một đến hai tháng, người bệnh cần chú ý hơn.

Cân nặng tương đối ổn định

Nếu vẫn ăn uống bình thường, mức độ vận động không tăng nhưng cân nặng giảm vài cân chỉ trong một đến hai tháng, đó có thể không phải tín hiệu tốt. Ở người trung niên và cao tuổi, cân nặng ổn định là kết quả của sự phối hợp giữa quá trình chuyển hóa và hệ miễn dịch. Ngược lại, tình trạng sụt cân không rõ nguyên nhân, đổ mồ hôi ban đêm hoặc sốt nhẹ kéo dài cần được lưu ý.

Ít gặp tình trạng viêm loét miệng và các vấn đề da tái phát

Thỉnh thoảng bị nhiệt miệng hoặc nổi mẩn trên da không nhất thiết là vấn đề đáng lo. Tuy nhiên, nếu vết loét liên tục xuất hiện tại cùng một vị trí, lâu lành hoặc da thường xuyên nổi ban ở nhiều nơi, bạn nên chú ý. Khoang miệng và da được xem là những tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ miễn dịch; tình trạng tổn thương tái đi tái lại có thể cho thấy hàng rào bảo vệ này đang gặp vấn đề.

Tinh thần không thường xuyên rơi vào trạng thái tiêu cực

Người có sức khỏe ổn định thường có khả năng vượt qua những chuyện không vui, không liên tục suy nghĩ tiêu cực khi đi ngủ và vẫn có mong muốn ra ngoài, tham gia các hoạt động vào buổi sáng. Đây là biểu hiện dễ bị bỏ qua. Tình trạng lo âu, buồn bã kéo dài và thiếu ngủ có thể tác động đến hệ miễn dịch thông qua mối liên hệ giữa hệ thần kinh và nội tiết.

Làm gì để củng cố miễn dịch?

Để cải thiện hệ miễn dịch, mọi người nên duy trì giờ giấc ngủ nghỉ đều đặn, ăn uống đầy đủ, phơi nắng vừa phải, đi bộ mỗi ngày và tiêm vaccine đúng lịch. Chẳng hạn, có thể đi bộ khoảng 20 phút vào buổi sáng khi nắng chưa gay gắt; duy trì các bữa ăn đa dạng và cân bằng; đồng thời hỏi nhân viên y tế về lịch tiêm vaccine cúm và phế cầu phù hợp với độ tuổi.

Hệ miễn dịch thường hoạt động âm thầm và chỉ được chú ý khi cơ thể xuất hiện vấn đề. Nó không thể được xây dựng chỉ nhờ một loại thuốc hay một lần bồi bổ, mà cần được duy trì từ những thói quen hằng ngày như ngủ đủ, ăn uống hợp lý, đi bộ và tiếp xúc với ánh nắng ở mức phù hợp. Nếu nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường trong 8 dấu hiệu trên, bạn nên xem đó là lời nhắc để điều chỉnh sinh hoạt hoặc đi khám khi cần thiết.