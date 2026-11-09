Vụ 2 ca tử vong do viêm não mô cầu ở Cà Mau, sức khỏe 87 người tiếp xúc ra sao?

Ngày 9/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi phát hiện 2 ca tử vong do viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc, qua điều tra dịch tễ xác định có 87 người tiếp xúc gần được theo dõi sức khỏe trong 10 ngày từ ngày tiếp xúc cuối cùng.

Theo CDC Cà Mau , trong thời gian giám sát (10 ngày), tới ngày 8/11, không ghi nhận trường hợp nào xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh do não mô cầu . Do đó, ngành y tế đã kết thúc việc theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần theo quy định.

Cà Mau kết thúc theo dõi người tiếp xúc với 2 ca não mô cầu.

CDC Cà Mau cho biết, cả 2 ca tử vong do viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc hồi cuối tháng 10 vừa qua tới nay vẫn chưa xác định được nguồn lây, không có mối liên hệ với nhau.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tối 26/10, nữ bệnh nhân N.D.M (33 tuổi, ở ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc) đau họng, sốt, mệt, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Ngày 27/10, bà M. đau bụng, tiêu chảy, khó thở và xuất hiện nhiều mảng bầm tím khắp cơ thể, nên chiều cùng ngày nhập Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Dù được điều trị tích cực, bệnh nhân tử vong sáng 28/10. Qua rà soát dịch tễ, có 50 người được xác định tiếp xúc gần, được giám sát sức khỏe.

Ca còn lại là nữ bệnh nhân Đ.K.N (46 tuổi, ở ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc), ngày 20/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ớn lạnh, ho, tự mua thuốc uống nhưng không giảm. Sáng 22/10, chị N. nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, được theo dõi, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm.

Đến trưa 23/10, bệnh diễn tiến nặng, tiên lượng xấu, gia đình xin đưa về nhà và tử vong vào chiều tối cùng ngày. Qua rà soát dịch tễ, có 37 người tiếp xúc gần với chị N. được giám sát sức khỏe.

Kết quả xét nghiệm xác định, cả 2 trường hợp trên mắc não mô cầu nhóm B.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau ghi nhận 3 trường hợp tử vong do viêm não mô cầu.