Người đàn ông 43 tuổi qua đời vì nhồi máu não, bác sĩ thở dài: 2 món ăn nhiều "phá mạch máu" nhanh hơn thịt mỡ

Có một điều bạn cần biết càng sớm càng tốt: Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, chất béo không phải là nguyên nhân duy nhất tàn phá mạch máu, tăng nguy cơ nhồi máu não!

Nhiều người vẫn mặc định rằng cứ cắt giảm tối đa thịt mỡ hay mỡ động vật là có thể kê cao gối ngủ ngon, hoàn toàn vô tư trước nguy cơ mỡ máu và đột quỵ. Thế nhưng, thảm kịch vừa xảy ra với anh Trương (43 tuổi, Thiên Tân, Trung Quốc) lại phơi bày một thực tế cay đắng ngược lại.

Khoảng 4 năm trước, anh Trương từng được cảnh báo chỉ số mỡ máu hơi cao trong một lần nhập viện vì tai nạn giao thông. Kể từ đó, gia đình anh tuyệt đối cấm cửa mỡ lợn khi nấu nướng, bản thân anh cũng không bao giờ chạm vào dù chỉ nửa miếng thịt mỡ. Thậm chí anh còn chăm chỉ vận động và duy trì thói quen ăn đậu phộng mỗi ngày vì nghe nói loại hạt này rất tốt cho hệ tuần hoàn.

Thời gian gần đây, cơ thể anh liên tục phát ra các tín hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, ăn uống kém và sụt cân. Tự tin vào lối sống nghiêm túc của mình, anh gạt phăng lời khuyên đi khám của vợ.

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Cho đến tuần trước, khi đang làm việc tại cơ quan, anh Trương đột ngột ôm đầu, loạng choạng ngã quỵ với biểu hiện méo miệng và liệt nửa người. Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, anh vẫn không thể qua khỏi do cơn nhồi máu não quá ác tính.

Đứng trước phòng cấp cứu, người vợ gào khóc nức nở vì không hiểu tại sao một người sống lành mạnh, không dám ăn một miếng thịt mỡ lại tử vong vì đột quỵ nhồi máu não. Đến khi nghe bác sĩ giải thích nguyên nhân, chị chỉ còn biết ngồi ôm mặt khóc tức tưởi vì hối hận. Bác sĩ điều trị thở dài tiếc nuối cho biết, thịt mỡ hay mỡ lợn không phải là thủ phạm duy nhất. Thói quen ăn uống của anh Trương có 2 món ăn tàn phá mạch máu còn nhanh và tàn khốc hơn cả thịt mỡ vì duy trì đã nhiều năm:

1. Món ăn chứa quá nhiều muối

Món ăn đầu tiên âm thầm hủy hoại hệ thống mạch máu của anh Trương chính là các món ăn nêm nếm quá mặn, tiêu biểu là món đậu phộng rang muối mà anh ăn mỗi ngày. Vì nghe nói đậu phộng tốt cho tim mạch, mỗi cuối tuần gia đình anh lại rang một hũ lớn rồi ướp thật nhiều muối để anh mang đi làm ăn vặt.

Theo các nghiên cứu tim mạch, nạp lượng muối vượt ngưỡng cho phép sẽ khiến nồng độ natri trong máu tăng cao, làm tăng áp lực thẩm thấu trong lòng mạch và gây co thắt mạch máu kinh niên. Tình trạng này đẩy huyết áp lên mức đỉnh điểm, trực tiếp tàn phá lớp nội mạc và thúc đẩy sự hình thành mảng xơ vữa.

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Đáng nói hơn, dù không ăn thịt mỡ hay mỡ lợn nhưng để đậu phộng dậy mùi, bám muối thì gia đình anh Trương sẽ dùng rất nhiều dầu ăn. Việc đem đậu phộng chiên ngập trong dầu ở nhiệt độ cao đã làm biến chất hoàn toàn chất béo có lợi, biến nó thành chất béo chuyển hóa cực kỳ nguy hiểm. Sự kết hợp giữa muối mặn và dầu mỡ biến chất khiến độ nhớt của máu tăng vọt, dòng máu chảy lên brain trở nên đặc quánh và kích hoạt cơn nhồi máu não cấp tính.

2. Món ăn và đồ uống chứa nhiều đường tinh chế

Món ăn thứ hai tàn phá mạch máu không kém nhưng anh Trương thường dùng chính là đồ ngọt. Do áp lực công việc và thường xuyên tăng ca, anh Trương duy trì thói quen uống ít nhất 1 lon nước ngọt có ga hoặc nước tăng lực mỗi ngày, kết hợp ăn lót dạ bằng bánh ngọt bán sẵn. Anh cho rằng đường chỉ gây tăng cân chứ hoàn toàn vô hại với huyết áp hay mỡ máu.

Tuy nhiên, các dữ liệu y học đã chứng minh đây là quan niệm cực kỳ sai lầm. Khi nạp quá nhiều đường tinh chế, lượng đường dư thừa sẽ được gan chuyển hóa nhanh chóng thành mỡ xấu triglyceride.

Nồng độ triglyceride cao bất thường trong máu không chỉ thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch mà còn làm suy giảm nghiêm trọng độ đàn hồi của vách mạch. Sự kết hợp giữa dòng máu đặc quánh do ăn mặn và các mảng xơ vữa do nạp nhiều đường đã ngăn cản hoàn toàn oxy cũng như dinh dưỡng vận chuyển lên brain, đẩy người bệnh vào bản án đột quỵ nhồi máu não mà không hề hay biết.

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Để bảo vệ mạch máu và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ từ sớm, các chuyên gia y tế khuyến cáo mỗi người cần chủ động điều chỉnh chế độ dinh dưỡng một cách toàn diện thay vì chỉ tập trung kiêng khem mỡ động vật.

Hãy chủ động cắt giảm lượng muối trong các bữa ăn hàng ngày, hạn chế tối đa các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán ở nhiệt độ cao và nước ngọt có ga. Việc bổ sung đnước lọc rải rác cả ngày sẽ giúp làm loãng máu tự nhiên, kết hợp tăng cường rau xanh, trái cây tươi giàu chất xơ và duy trì thói quen vận động vừa sức ít nhất 30 phút mỗi ngày. Đặc biệt, người sau độ tuổi 30 nên thực hiện kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm mỡ máu định kỳ 6 tháng một lần để kịp thời phát hiện, xử lý các bất thường trước khi quá muộn.

Nguồn và ảnh: Sohu, Ifeng, Heath GVM