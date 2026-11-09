Nốt nhỏ dưới lưỡi từng lành tính, một năm sau phát hiện ung thư sàn miệng

Có nốt như nhiệt miệng dưới lưỡi hơn 1 năm, từng sinh thiết lành tính nên người bệnh chủ quan không theo dõi, đến khi loét rộng, đau đớn mới phát hiện u ác tính.

Khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội mới đây tiếp nhận người đàn ông 55 tuổi trong tình trạng đau đớn nhiều vùng khoang miệng do vết loét lớn dưới lưỡi. Ảnh hưởng nhiều tới ăn uống của người bệnh.

Khai thác tiền sử, bệnh nhân có thói quen sử dụng rượu bia, chất kích thích kéo dài và đang điều trị tiểu đường. Đáng chú ý, cách đây hơn 1 năm, ông từng phát hiện một nốt nhỏ ở vùng dưới lưỡi, đã đi sinh thiết tại cơ sở y tế khác và nhận kết quả lành tính.

Nghĩ rằng đây chỉ là tổn thương thông thường, bệnh nhân chủ quan không theo dõi định kỳ.

Vết loét bất thường trong khoang miệng cảnh báo ung thư ác tính. (Ảnh minh họa)

Khoảng 1 tháng trở lại đây, vết loét đột ngột tăng nhanh kích thước, lan rộng và gây đau đớn dữ dội khiến người bệnh gặp khó khăn trong ăn uống và sinh hoạt. Tại bệnh viện, các kết quả thăm khám, xét nghiệm và sinh thiết cho thấy bệnh nhân mắc ung thư sàn miệng và được chỉ định phẫu thuật.

ThS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Khoa Ngoại Đầu cổ cho biết, khó khăn lớn nhất của ca mổ là vị trí khối u nằm ngay mặt dưới lưỡi và sàn miệng.

“Để đảm bảo triệt căn, bác sĩ phải phẫu thuật cắt rộng khối u và vét hạch cổ hai bên. Tuy nhiên, việc cắt bỏ này sẽ để lại khuyết hổng rất lớn ở vùng sàn miệng, khiến việc khâu phục hồi vô cùng khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của người bệnh sau này”, BS Hải chia sẻ.

Ê-kíp phẫu thuật sử dụng kỹ thuật vi phẫu dùng “vạt rãnh mũi má” để che phủ khuyết hổng sau cắt khối u cho người bệnh. Đây là vạt có kích thước phù hợp với khuyết hổng của bệnh nhân.

Quan trọng hơn, vạt rãnh mũi má được cấp máu và nuôi dưỡng bởi động mạch mặt, một nguồn mạch rất khỏe, đảm bảo vạt sống tốt, giảm thiểu tối đa nguy cơ hoại tử, rò tuyến nước bọt sau mổ và đặc biệt an toàn cho người bệnh.

Một tuần sau phẫu thuật, vết mổ của người bệnh đã khô, đặc biệt, phần vạt chuyển sống tốt, đánh giá bước đầu, hiệu quả ca mổ đạt khoảng 95%. Thời gian tới, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tập vận động lưỡi để có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân sau phẫu thuật loại bỏ khối u. (Ảnh: BVCC)

ThS.BS. Nguyễn Hoàng Hải cho biết, ung thư khoang miệng nói chung và ung thư sàn miệng nói riêng là bệnh lý ác tính, thường diễn biến âm thầm, triệu chứng ban đầu rất dễ bị nhầm lẫn với các tình trạng viêm nhiễm, nhiệt miệng.

Bệnh thường gặp ở những nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ cao như: người hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, chất kích thích kéo dài; người có thói quen nhai trầu; người vệ sinh răng miệng kém; hoặc nhiễm virus HPV.

Để phòng bệnh, người dân nên duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá và duy trì thói quen vệ sinh răng miệng sạch sẽ.

Khi xuất hiện tình trạng đau khoang miệng hoặc có các vết loét kéo dài trên 2 tuần không khỏi, có xu hướng lan rộng, tuyệt đối không chủ quan tự mua thuốc điều trị mà cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa ung bướu để được khám và tầm soát kịp thời.