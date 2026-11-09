Bác sĩ Nhật 64 tuổi có mạch máu "trẻ như tuổi 30": Tiết lộ bí quyết ăn sáng duy trì suốt 20 năm

Duy trì một công thức ăn sáng đặc biệt suốt hơn 20 năm, bác sĩ Nhật Bản 64 tuổi có mạch máu trẻ như người 30 tuổi. Bí quyết của ông được đánh giá cao bởi giới chuyên môn.

Ở tuổi 64, bác sĩ Toshio Iketani (Nhật Bản) được biết đến với tình trạng mạch máu vẫn giữ được độ đàn hồi, được mô tả trẻ như người 30 tuổi.

Theo Health 2.0 (chương trình tư vấn sức khỏe của đài TVBS, Đài Loan - Trung Quốc), bác sĩ Iketani cho biết, một trong những bí quyết của ông là duy trì thói quen ăn sáng lành mạnh suốt hơn 20 năm, đặc biệt hạn chế tinh bột tinh chế để kiểm soát đường huyết.

Bác sĩ Toshio Iketani (Ảnh: Good Day)

Công thức ăn sáng được bác sĩ Nhật duy trì hơn 20 năm

Theo bác sĩ Iketani, nhiều người có thói quen ăn nhiều cơm trắng, bánh mì trắng hoặc các thực phẩm giàu tinh bột tinh chế vào buổi sáng. Những thực phẩm này có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau khi ăn, sau đó giảm mạnh dưới tác động của insulin, gây cảm giác đói trở lại. Tình trạng này dễ khiến người ăn nhiều hơn vào bữa trưa, làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng và ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu.

Để hạn chế tình trạng trên, bác sĩ Iketani lựa chọn bữa sáng vừa phải, ưu tiên thực phẩm ít gây biến động đường huyết.

Suốt hơn 20 năm, món ăn sáng chủ đạo của ông là một ly nước rau củ quả tự chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc. Công thức gồm:

1-1,5 củ cà rốt

Nửa quả táo

Nước cốt chanh

Một ít dầu ô liu

Các nguyên liệu được cho vào máy xay để tạo thành thức uống.

Theo bác sĩ, cà rốt, táo và chanh cung cấp carbohydrate, vitamin cùng nhiều khoáng chất. Trong khi đó, dầu ô liu hỗ trợ hấp thu vitamin tan trong chất béo, đồng thời giúp thức ăn lưu lại trong dạ dày lâu hơn, tăng cảm giác no.

Ngoài thức uống này, ông còn khuyến khích ăn sữa chua kết hợp đậu nành hấp để bổ sung protein và chất xơ, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, do không dung nạp lactose, bác sĩ Iketani thường thay sữa chua bằng món đậu phụ lạc truyền thống của Okinawa.

Chuyên gia dinh dưỡng lý giải lợi ích của bữa sáng

Bữa sáng với một ly nước rau củ quả tự chế biến (Ảnh: The Peaky Eater)

Chia sẻ trên Health 2.0, chuyên gia dinh dưỡng Lưu Thuần Quân (Đài Loan - Trung Quốc) nhận định, cách ăn sáng của bác sĩ Iketani có nét tương đồng với chế độ ăn hạn chế tăng insulin.

Việc lựa chọn thực phẩm ít gây tăng đường huyết đột ngột giúp hạn chế tình trạng cơ thể phải tiết nhiều insulin, đồng thời giảm nguy cơ tích tụ chất béo.

Bên cạnh đó, rau củ và trái cây cung cấp các chất chống oxy hóa, vitamin E, beta-carotene và anthocyanin, những dưỡng chất có vai trò hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của mạch máu.

Chuyên gia dinh dưỡng Lâm Nhuế Oánh, Bệnh viện Trường Canh Cơ Long (Đài Loan, Trung Quốc), cũng đánh giá bữa sáng này có những điểm tương đồng với chế độ ăn Địa Trung Hải.

Theo bà, đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm gia tăng stress oxy hóa và hình thành các sản phẩm glycat hóa bền vững (AGEs), góp phần khiến mạch máu mất dần độ đàn hồi.

Do đó, chế độ ăn giàu chất xơ và chất chống oxy hóa có ý nghĩa trong việc hỗ trợ bảo vệ sức khỏe mạch máu.

Không ăn sáng cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu

Bác sĩ Iketani cho rằng, ngoài việc lựa chọn thực phẩm, duy trì thói quen ăn sáng cũng rất quan trọng.

Theo nghiên cứu công bố năm 2017 trên Journal of the American College of Cardiology, thói quen bỏ bữa sáng có liên quan đến tỷ lệ xơ vữa động mạch cao hơn, đồng thời liên quan đến các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp và thừa cân.

Chuyên gia Lâm Nhuế Oánh giải thích, việc bỏ bữa sáng có thể khiến một số người ăn bù quá nhiều vào bữa tiếp theo, đặc biệt là thực phẩm giàu carbohydrate, khiến đường huyết sau ăn tăng mạnh.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến khích duy trì bữa sáng đều đặn, chú trọng chất lượng dinh dưỡng và khẩu phần phù hợp thay vì ăn quá nhiều hoặc thường xuyên bỏ bữa.

Nguồn: Health 2.0 (TVBS)