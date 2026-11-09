Bé trai 6 tuổi khó thở bất thường, bác sĩ gắp ra thứ "nguy hiểm"

Sau nhiều lần gắp dị vật thất bại, các bác sĩ ở Ấn Độ đã nghĩ ra cách đặc biệt để loại bỏ dị vật khỏi phế quản bệnh nhi.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y khoa Kolkata (Ấn Độ) vừa thực hiện thành công một ca can thiệp phức tạp, lấy nam châm mắc trong phế quản phải của bé trai 6 tuổi bằng kỹ thuật đặc biệt.

India Today đưa tin ngày 6/11/2026, bệnh nhi tên Araka Talik, sống tại Maheshpur, Baduria, bang Tây Bengal.

Sáng 3/11, gia đình đưa em đến khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện trong tình trạng ho dai dẳng và khó thở.

Kết quả kiểm tra cho thấy dị vật là một chiếc nam châm đã đi qua khí quản và mắc sâu trong phế quản phải, đe dọa nghiêm trọng đến khả năng hô hấp của trẻ.

Ban đầu, các bác sĩ cố gắng lấy nam châm ra bằng phương pháp nội soi phế quản ống cứng. Tuy nhiên, do dị vật có kích thước lớn, hình dạng đặc biệt, nam châm bị mắc kẹt chặt bên trong phế quản và không thể lấy ra bằng kẹp nội soi phế quản thông thường.

Trước tình huống khó khăn, ê-kíp quyết định tìm một giải pháp khác.

Các bác sĩ thiết kế một nam châm hình chữ nhật thuôn dài, chỉ dài khoảng 3 mm, để gắn vào đầu kẹp nội soi phế quản. Dụng cụ này được sử dụng nhằm hút và giữ chiếc nam châm lớn đang mắc kẹt bên trong phế quản.

Ngày 5/11, ca can thiệp được tiến hành dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Soumendranath Bandyopadhyay, Trưởng khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện, cùng các đồng nghiệp.

Các bác sĩ đã nghĩ ra cách đặc biệt để loại bỏ dị vật khỏi phế quản bệnh nhi. Ảnh: India Today

Để đưa dị vật ra ngoài, các bác sĩ phải mở một đường nhỏ ở phía trước khí quản (mở khí quản), sau đó sử dụng kẹp nội soi gắn nam châm chuyên dụng để lấy thành công dị vật.

Sau thủ thuật, luồng khí lưu thông đến cả hai phổi được khôi phục. Bé trai được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực Nhi và đang dần hồi phục dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế.

Theo các bác sĩ, ca can thiệp là kết quả của sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, cùng cách xử lý sáng tạo khi những phương pháp thông thường không mang lại hiệu quả.