Mải mê xem phim AI, truyện audio đến “quên cả cơn đau”, cụ ông 75 tuổi trì hoãn cơn nhồi máu não không chữa trị tới 14 tiếng

Việc dành nhiều giờ liên tục trước màn hình có thể kéo theo một số thay đổi bất lợi cho sức khỏe.

Điện thoại vẫn sáng giữa đêm. Những tập phim ngắn nối tiếp nhau, tình tiết liên tục đảo chiều khiến người xem hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù cơ thể đã mệt mỏi, ngón tay vẫn không ngừng lướt màn hình. Và đó chính là câu chuyện của ông Trương.

Theo truyền thông Trung Quốc, cụ ông họ Trương (75 tuổi) có thói quen cầm điện thoại xem phim ngắn AI, truyện audio trong nhiều giờ liên tục. Ông thường xem khi ăn, khi ngồi nghỉ và nhiều hôm kéo dài đến tận đêm khuya mới đi ngủ.

Một đêm nọ, khi đứng dậy định vận động, ông đột nhiên cảm thấy tay và chân bên trái yếu đi, không còn linh hoạt như bình thường. Thay vì nghĩ đến nguy cơ đột quỵ, ông cho rằng mình có thể đã ngồi quá lâu nên chân tay bị mỏi. Ông tự nhủ chỉ cần vận động một chút là sẽ ổn.

Thế nhưng, dù tiếp tục xem phim, cảm giác yếu ở nửa người bên trái vẫn không biến mất. Cụ ông vẫn cố chịu đựng suốt đêm, không thông báo cho người nhà và cũng không tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Đến trưa ngày hôm sau, khi tình trạng không cải thiện, ông mới kể lại sự việc với gia đình và được đưa đến khám tại bệnh viện. Sau khi thăm khám và chụp cộng hưởng từ não (MRI), bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp tính vùng hạch nền bên phải.

Thời điểm này, khoảng 14 giờ đã trôi qua kể từ khi các triệu chứng xuất hiện. Bệnh nhân đã vượt quá khung thời gian 4,5 giờ để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch theo chỉ định thông thường. Các bác sĩ phải lập tức sắp xếp nhập viện và điều trị theo phương án phù hợp với tình trạng thực tế.

Theo bác sĩ, những trường hợp người cao tuổi ngồi lâu, ít vận động và thức khuya để sử dụng điện thoại không phải hiếm gặp trong thực tế lâm sàng.

Việc dành nhiều giờ liên tục trước màn hình có thể kéo theo một số thay đổi bất lợi cho sức khỏe.

Thứ nhất, ngồi lâu và ít vận động. Khi cơ thể gần như không di chuyển trong thời gian dài, tuần hoàn máu có thể bị ảnh hưởng, đồng thời làm giảm mức độ hoạt động thể chất hằng ngày. Đây là thói quen không có lợi cho sức khỏe tim mạch và chuyển hóa nếu kéo dài.

Thứ hai, thức khuya thường xuyên. Thiếu ngủ và rối loạn nhịp sinh học có thể ảnh hưởng đến huyết áp, chuyển hóa và sức khỏe mạch máu. Người cao tuổi, đặc biệt là người đã có bệnh nền, càng cần duy trì giờ ngủ nghỉ ổn định.

Thứ ba, cảm xúc bị kích thích liên tục. Những tình tiết bất ngờ, hồi hộp hoặc căng thẳng trong phim có thể khiến người xem liên tục thay đổi trạng thái cảm xúc. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định việc xem phim ngắn AI trực tiếp gây ra nhồi máu não ở trường hợp này.

Cần nhấn mạnh rằng, không thể chỉ từ câu chuyện của cụ ông để kết luận việc xem phim ngắn là nguyên nhân gây đột quỵ. Nhồi máu não thường liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, rung nhĩ, hút thuốc và xơ vữa động mạch.

Dù vậy, thói quen thức khuya, ngồi lâu và ít vận động vẫn nên được điều chỉnh, nhất là ở người cao tuổi.

Nhồi máu não có thời gian điều trị rất quan trọng: Đừng chờ triệu chứng tự khỏi

Điều đáng tiếc trong trường hợp của cụ ông 75 tuổi là ông đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo khá rõ nhưng lại chờ đợi suốt 14 giờ mới đến bệnh viện. Theo các hướng dẫn điều trị đột quỵ, thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch thường được cân nhắc trong vòng 4,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng, nếu người bệnh đáp ứng đủ điều kiện.

Đối với một số trường hợp tắc động mạch lớn, can thiệp lấy huyết khối cơ học có thể được thực hiện trong khoảng thời gian dài hơn, thậm chí đến 24 giờ ở những bệnh nhân được lựa chọn phù hợp thông qua đánh giá hình ảnh học. Vì vậy, đến bệnh viện muộn không đồng nghĩa mọi cơ hội điều trị đều đã mất, nhưng việc trì hoãn chắc chắn có thể làm giảm cơ hội được tiếp cận các phương pháp cấp cứu phù hợp.

Khi nghi ngờ một người bị đột quỵ, cần ghi nhớ hai điều đặc biệt quan trọng:

- Không tự ý cho người bệnh ăn uống hoặc uống thuốc: Người bị đột quỵ có thể gặp tình trạng rối loạn nuốt, khiến thức ăn, nước uống hoặc thuốc đi nhầm vào đường thở, gây sặc và thậm chí ngạt thở. Không tự ý cho uống thuốc, kể cả aspirin, khi chưa được nhân viên y tế đánh giá.

- Không chờ đợi xem triệu chứng có tự biến mất hay không: Hãy gọi cấp cứu ngay lập tức và thông báo rõ các dấu hiệu xuất hiện. Không để người bệnh tự đi bộ, tự lái xe hoặc chờ nghỉ ngơi tại nhà. Nếu có thể, hãy ghi lại thời điểm cuối cùng người bệnh còn bình thường để cung cấp cho nhân viên y tế.

Nguồn và ảnh: QQ