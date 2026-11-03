Món nước dưỡng tóc bí mật trong tủ lạnh của G-Dragon (BIGBANG)

Bị tẩy nhuộm liên tục nhưng mái tóc G-Dragon (BIGBANG) vẫn dày mượt khiến nhiều người bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi biết một trong những bí quyết dưỡng tóc của nam thần tượng là loại nước rẻ bèo, rất quen với người Việt.

Là thủ lĩnh nổi tiếng của nhóm nhạc đình đám BIGBANG, G-Dragon (GD/Kwon Ji Yong) từ lâu đã khẳng định vị thế về cả âm nhạc lẫn phong cách thời trang top đầu châu Á. Để phục vụ cho các sản phẩm âm nhạc và phong cách trình diễn biến hóa, anh thường xuyên thực hiện những cuộc "đảo ngói" táo bạo từ màu sắc cho đến kiểu tóc.

Một vài màu tóc nổi bật, kiểu tóc độc lạ của G-Dragon

Việc tẩy, nhuộm các gam màu nổi hay sấy tạo kiểu với tần suất dày đặc vốn là nỗi ác mộng đối với sức khỏe da đầu và mái tóc. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn giữ được mái tóc bóng mượt, dày dặn khiến công chúng không khỏi tò mò. Bí quyết ấy vừa được hé lộ qua một chi tiết đầy bất ngờ ngay trong đời sống thường nhật của anh.

Món nước bình dân dưỡng tóc trong tủ lạnh của G-Dragon

Bên cạnh các sản phẩm chăm sóc tóc chuyên dụng, chế độ ăn uống cũng tác động rất lớn tới mái tóc và sức khỏe da đầu. Một trong những bí mật chăm sóc mái tóc của thủ lĩnh nhóm nhạc BIGBANG vô tình được bật mí trong chương trình giải trí trên YouTube mang tên "Dex & Sana's Refrigerator Interview".

Phát hiện món nước dưỡng tóc dưỡng tóc trong tủ lạnh của G-Dragon trên "Dex & Sana's Refrigerator Interview"

Đúng như tên gọi, chương trình đặc biệt này mang chiếc tủ lạnh cá nhân của khách mời đến tận trường quay để hai người dẫn chương trình là Dex và thành viên Sana từ nhóm TWICE trực tiếp khám phá.

Trong lúc kiểm tra ngẫu nhiên các ngăn tủ lạnh của G-Dragon, người dẫn chương trình đã phát hiện một chai nước màu sẫm ở ngăn dưới cùng. Nam thần tượng hào hứng chia sẻ đây chính là món nước được anh chuẩn bị sẵn mỗi ngày. Thay vì uống nước lọc ngay sau khi thức dậy, anh có thói quen uống trà đậu đen tự nấu. Ở Việt nam thường gọi là nước đậu đen rang.

Nước đậu đen rang hay còn gọi trà đậu đen đượcG-Dragon uống để dưỡng tóc, dưỡng da

Trưởng nhóm BIGBANG miêu tả hương vị loại nước này rất thanh mát, dễ chịu, tương tự như trà lúa mạch. Anh cũng khẳng định việc duy trì thói quen uống trà đậu đen trong thời gian dài không chỉ trợ lực đắc lực cho việc nuôi dưỡng mái tóc, giảm rụng tóc mà còn hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện làn da.

Tại sao uống nước đậu đen rang lại tốt cho tóc?

Dưới góc độ y học cổ truyền lẫn dinh dưỡng hiện đại, món nước dưỡng tóc của G-Dragon hoàn toàn có cơ sở khoa học vững chắc. Y học cổ truyền vốn lưu truyền câu nói "thận tích trữ tinh chất, biểu hiện ra ở tóc", khẳng định sự phát triển của mái tóc gắn liền với khí huyết và chức năng thận. Trong cuốn Bách khoa Dược liệu của Lý Thời Trân (thời nhà Minh, Trung Quốc) và các văn bản y học cổ, đậu đen được ghi nhận có tác dụng bổ thận, dưỡng âm, lợi tiểu, bổ huyết và giải độc. Vì vậy tốt cho ngăn ngừa rụng tóc, kích thích nang tóc.

Uống nước đậu đen đúng cách có thể giảm rụng tóc, hỗ trợ mọc tóc con

Phân tích từ dữ liệu dinh dưỡng hiện đại cho thấy thành phần cấu tạo nên sợi tóc chủ yếu là chất đạm keratin. Đậu đen chứa đến 36% protein thực vật chất lượng cao, đồng thời cực kỳ giàu hai nguyên tố vi lượng thiết yếu cho quá trình tổng hợp tóc là kẽm và sắt. Việc nạp các dưỡng chất này giúp tăng cường lưu thông máu đến da đầu, nuôi dưỡng sâu các nang tóc và củng cố chân răng tóc chắc khỏe, từ đó giảm thiểu đáng kể tình trạng rụng tóc do hóa chất tẩy nhuộm.

Bên cạnh đó, sắc tố màu đen sẫm của hạt đậu phản ánh hàm lượng dồi dào chất chống oxy hóa anthocyanin và vitamin E. Nhờ các hoạt chất tự nhiên này, môi trường da đầu được bảo vệ khỏi tổn thương oxy hóa do tia cực tím cùng các loại thuốc nhuộm hóa chất gây ra, giúp làm chậm quá trình lão hóa da đầu hiệu quả.

5 tác dụng sức khỏe nổi bật khác từ món nước dưỡng tóc của G-Dragon

Không chỉ dừng lại ở công dụng phục hồi và nuôi dưỡng mái tóc hư tổn, loại nước uống thuần thiên nhiên của thủ lĩnh nhóm BIGBANG còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể. Nổi bật như:

- Giảm phù nề và hỗ trợ bớt tích nước: Đậu đen chứa lượng kali dồi dào giúp bài tiết bớt ion natri dư thừa qua đường tiểu, hỗ trợ giảm tình trạng đầy hơi hay sưng mặt vào buổi sáng.

- Cải thiện hệ tiêu hóa và đường ruột: Hàm lượng chất xơ thực vật dồi dào trong đậu đen giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

- Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa: Chất chống oxy hóa anthocyanin cùng vitamin E hỗ trợ làm mờ sắc tố, tăng độ đàn hồi và duy trì vẻ tươi trẻ cho làn da.

Đậu đen mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và làm đẹp

- Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Các phức hợp carbohydrate và chất xơ trong đậu đen làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, giúp duy trì chỉ số đường huyết ổn định.

- Tăng cường sức khỏe tim mạch: Lượng folate, magie cùng các dưỡng chất thực vật trong đậu đen hỗ trợ hạ mức mỡ máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch.

Cách tự làm nước đậu đen đơn giản tại nhà

Để sở hữu một bình nước đậu đen thanh mát như G-Dragon, bạn chỉ mất khoảng 15 phút chế biến với 3 bước đơn giản:

- Rửa sạch và làm khô: Chọn loại đậu đen mập mạp (bằng loại đậu đen xanh lòng càng tốt), rửa sạch bụi bẩn rồi thấm khô hoàn toàn bằng khăn giấy.

- Rang trên lửa nhỏ: Cho đậu vào chảo không dầu, rang đều tay trên lửa nhỏ khoảng 8 đến 10 phút đến khi vỏ đậu hơi nứt nhẹ và tỏa mùi thơm. Bước này giúp loại bỏ tính mát của đậu, tránh gây lạnh bụng.

- Ngâm nước sôi: Cho khoảng 15 đến 20g đậu đã rang vào bình giữ nhiệt, hãm cùng 500ml nước sôi trong 15 - 30 phút là có thể thưởng thức. Phần bã đậu mềm sau đó có thể ăn trực tiếp để bổ sung thêm chất xơ. Nếu muốn đậm vị hơn, bạn có thể cho thẳng đậu đen và nước ninh lửa nhỏ trên bếp 10 - 15 phút rồi lấy nước uống.

Cách tự làm nước đậu đen tại nhà vô cùng đơn giản

Lưu ý: Những người có thể trạng dễ bị đầy hơi nên rang đậu thật kỹ trước khi dùng. Đối với người mắc bệnh thận mãn tính, bệnh gút hoặc các vấn đề sức khỏe liên quan đến hormone nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước đậu đen thường xuyên. Tuyệt đối không dùng nước đậu đen hay bất cứ loại nước gì thay thế hoàn toàn nước lọc. Tốt nhất, chỉ nên uống khoảng 200ml đến tối đa 500ml mỗi ngày.

Nguồn và ảnh: HK01, Chosun