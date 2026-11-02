Nữ sinh 14 tuổi bị đột quỵ: Gia đình tiết lộ 3 thói quen ăn uống kéo dài nhiều năm

Một nữ sinh 14 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ bị đột quỵ. Khi khai thác tiền sử, bác sĩ được gia đình cho biết em duy trì 3 thói quen ăn uống không lành mạnh suốt nhiều năm.

Nữ sinh 14 tuổi bất ngờ bị đột quỵ

Tờ The Paper thông tin, mới đây khoa Thần kinh, Bệnh viện tỉnh An Huy (Trung Quốc) tiếp nhận một nữ bệnh nhân 14 tuổi bị đột quỵ . Đáng chú ý, khi nhập viện, nữ sinh đã xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng như liệt một bên cơ thể và méo miệng. Kết quả thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh sọ não xác định bệnh nhân bị đột quỵ.

Mô phỏng đột quỵ (Ảnh: Stroke Awareness Foundation)

Trong quá trình khai thác tiền sử bệnh, các bác sĩ phát hiện nữ sinh có nhiều thói quen ăn uống không lành mạnh kéo dài suốt nhiều năm.

Theo chia sẻ của gia đình, nữ sinh thường xuyên sử dụng đồ uống đóng chai và trà sữa thay cho nước lọc , gần như không uống nước đun sôi để nguội.

Bên cạnh đó, em có thói quen ăn đồ ăn đặt bên ngoài thay vì các bữa cơm gia đình . Những món ăn như thịt nướng, đồ chiên rán cũng xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn uống của nữ sinh .

Cả ba thói quen này đã được duy trì trong nhiều năm trước khi em được phát hiện mắc bệnh. Theo các chuyên gia, chế độ ăn thường xuyên chứa nhiều đường, chất béo và những thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tim mạch, làm gia tăng các yếu tố nguy cơ đột quỵ.

Các bác sĩ cũng lưu ý rằng đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Người trẻ, thậm chí trẻ vị thành niên, vẫn có thể mắc bệnh.

Những dấu hiệu đột quỵ không nên bỏ qua

Theo bác sĩ chuyên khoa Thần kinh tại Bệnh viện tỉnh An Huy (Trung Quốc), đột quỵ là tình trạng cấp cứu, trong đó thời gian đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với khả năng điều trị và hồi phục của người bệnh.

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường có thể giúp người bệnh được đưa đến cơ sở y tế kịp thời, hạn chế nguy cơ để lại di chứng nghiêm trọng.

Để nhận biết đột quỵ, các chuyên gia Trung Quốc hướng dẫn người dân ghi nhớ 3 biểu hiện thường gặp.

Thứ nhất, quan sát khuôn mặt. Người bệnh có thể xuất hiện tình trạng mặt mất cân đối, một bên miệng bị lệch hoặc méo khi cười. Đây là dấu hiệu đáng chú ý, đặc biệt nếu xuất hiện đột ngột.

Thứ hai, kiểm tra khả năng vận động của hai tay. Khi yêu cầu người bệnh giơ hai tay lên cùng lúc, một bên tay có thể bị yếu, tê bì, không nâng lên được hoặc tự động hạ xuống.

Thứ ba, chú ý khả năng nói chuyện. Người bị đột quỵ có thể đột nhiên nói ngọng, phát âm không rõ, diễn đạt khó khăn, nói những câu không có nghĩa hoặc không hiểu lời người khác.

Ngoài các biểu hiện điển hình như méo miệng, yếu tay chân và rối loạn ngôn ngữ, đột quỵ còn có thể xuất hiện những dấu hiệu ít được chú ý hơn.

Bác sĩ cho biết, một số bệnh nhân có biểu hiện nhìn đôi, nhìn một vật thành hai hình ảnh, kèm theo chóng mặt . Những triệu chứng này có thể xuất hiện khi vùng não liên quan đến thị giác và khả năng giữ thăng bằng bị tổn thương.

Hãy chú ý các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ (Ảnh: Lone Star Neurology)

Do đó, khi một người đột ngột xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, cần nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ, không chờ triệu chứng tự thuyên giảm.

Đặc biệt, không nên chủ quan khi người xuất hiện triệu chứng còn trẻ tuổi hoặc trước đó không có tiền sử bệnh lý rõ ràng.

Hãy xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ nhỏ

Từ trường hợp nữ sinh 14 tuổi, các bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh ngay từ nhỏ.

Trong đó, nước lọc nên là lựa chọn chính để bổ sung nước hằng ngày. Cần hạn chế sử dụng đồ uống chứa nhiều đường, trà sữa và nước ngọt, đặc biệt không nên dùng những loại đồ uống này để thay thế hoàn toàn nước lọc.

Ngoài ra, nên uống nước đều đặn trong ngày, không đợi đến khi quá khát mới bổ sung. Lượng nước cần thiết ở mỗi người phụ thuộc vào độ tuổi, thể trạng, mức độ vận động và điều kiện thời tiết.

Việc duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế lạm dụng thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhiều đường, muối và chất béo, kết hợp vận động thường xuyên cũng góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm các yếu tố nguy cơ đột quỵ về lâu dài.