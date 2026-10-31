Mỹ đánh giá: Đột quỵ cũng phải “sợ” loại nước quen thuộc của người Việt, không phải trà xanh, còn giúp kéo dài tuổi thọ

Thức uống này không chỉ quen thuộc với nhiều người mà ngày càng được quan tâm dưới góc độ lợi ích sức khỏe.

Cà phê là một trong những thức uống phổ biến trên thế giới, cung cấp caffeine cùng nhiều hợp chất sinh học có lợi như polyphenol và niacin. Một ly cà phê đen nguyên chất, không thêm đường hay kem, dung tích khoảng 240g chỉ chứa khoảng 2,4 calo, 0,3g protein và gần như không có chất béo hay carbohydrate. Thức uống này cũng cung cấp một lượng kali và magie đáng kể.

Vậy cà phê có tác động như thế nào đến sức khỏe tim mạch?

Cà phê có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ?

Theo Tiến sĩ Melissa Mroz-Planells, Học viện Dinh dưỡng và Chế độ ăn kiêng (Mỹ), cà phê chứa các chất dinh dưỡng thực vật và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm mãn tính.

Bác sĩ Adedapo Iluyomade, Viện Tim mạch & Mạch máu Baptist Health Miami, cho biết thêm, việc tiêu thụ cà phê thường xuyên có liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân nhờ tác dụng bảo vệ chống lại một số nguyên nhân gây tử vong chính, bao gồm bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư và các bệnh về hô hấp.

Một nghiên cứu khác do các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện, đăng trên tạp chí Stroke: Journal of the American Heart Association, cũng ghi nhận mối liên hệ đáng chú ý giữa thói quen uống cà phê và nguy cơ đột quỵ.

Theo kết quả nghiên cứu, những người duy trì thói quen uống khoảng một tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thấp hơn khoảng 20% so với nhóm không uống cà phê.

Tiến sĩ Yoshihiro Kokubo, công tác tại Trung tâm Tim mạch và Não Quốc gia Nhật Bản, cho biết nhóm nghiên cứu đã theo dõi 83.269 người trưởng thành trong thời gian trung bình 13 năm. Kết quả phân tích cho thấy, những người uống ít nhất một tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ nói chung thấp hơn 20%. Đáng chú ý, nguy cơ xuất huyết não ở nhóm này cũng thấp hơn tới 32% so với những người ít sử dụng cà phê.

Các nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận nhiều lợi ích tiềm năng của cà phê đối với sức khỏe khi được tiêu thụ ở mức độ hợp lý. Bên cạnh mối liên hệ với nguy cơ đột quỵ thấp hơn, thức uống này còn được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các bệnh lý tim mạch.

Có thể tác động đáng kể đến tuổi thọ

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Ageing Research Reviews đã tổng hợp và phân tích 85 công trình khoa học trước đó, với sự tham gia của hàng trăm nghìn người đến từ châu Âu, châu Mỹ, Australia và châu Á.

Nhóm nghiên cứu tập trung đánh giá mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê với tỷ lệ tử vong và nhiều chỉ số sức khỏe, trong đó có tình trạng viêm nhiễm và quá trình trao đổi chất. Các yếu tố liên quan như hút thuốc lá, uống rượu cũng được đưa vào phân tích nhằm xác định rõ hơn tác động của thói quen uống cà phê.

Kết quả cho thấy, những người uống trung bình khoảng 3 tách cà phê mỗi ngày có tuổi thọ cao hơn khoảng 1,8 năm so với những người không có thói quen này. Việc sử dụng cà phê thường xuyên cũng có mối liên hệ tích cực với tuổi thọ khỏe mạnh, tức khoảng thời gian một người sống mà không mắc các bệnh nghiêm trọng.

Theo các tác giả, thói quen uống cà phê có thể góp phần duy trì hoạt động của nhiều hệ thống trong cơ thể, bao gồm chức năng cơ bắp, tim mạch, thần kinh và miễn dịch. Bên cạnh đó, cà phê còn được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi như bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, đột quỵ, một số loại ung thư, tiểu đường và chứng mất trí nhớ.

Những lưu ý khi uống cà phê

Dù có thể mang lại nhiều lợi ích, cà phê vẫn cần được sử dụng với lượng phù hợp. Uống quá nhiều caffeine có thể gây ra một số phản ứng không mong muốn như khó ngủ, tim đập nhanh hoặc rối loạn tiêu hóa.

Để sử dụng cà phê hợp lý và hạn chế những tác động không mong muốn, người dùng nên lưu ý một số nguyên tắc sau:

1. Kiểm soát lượng cà phê tiêu thụ mỗi ngày

Lượng cà phê sử dụng cần phù hợp với thể trạng và khả năng dung nạp caffeine của từng người. Mức tham khảo thông thường là khoảng 1–2 tách mỗi ngày. Nếu xuất hiện các biểu hiện khó chịu sau khi uống, nên cân nhắc giảm lượng tiêu thụ.

2. Chú ý phản ứng của cơ thể với caffeine

Mỗi người có mức độ nhạy cảm với caffeine khác nhau. Một số người có thể uống cà phê mà không gặp vấn đề gì, trong khi những người khác dễ xuất hiện cảm giác bồn chồn, kích thích hoặc khó chịu.

Với người nhạy cảm với caffeine, nên bắt đầu bằng lượng nhỏ và điều chỉnh theo phản ứng của cơ thể, tránh sử dụng quá mức dung nạp.

3. Chọn thời điểm uống thích hợp

Uống cà phê vào buổi tối hoặc gần giờ đi ngủ có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, với những người có dạ dày nhạy cảm, uống cà phê khi bụng đói có thể gây kích ứng.

Vì vậy, nên lựa chọn thời điểm uống phù hợp, chẳng hạn sau bữa ăn, để hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn đối với hệ tiêu hóa.

4. Lựa chọn loại cà phê phù hợp

Cách chế biến có ảnh hưởng đến thành phần và hương vị của cà phê. Cà phê không qua lọc thường giữ lại nhiều hợp chất như polyphenol và niacin, trong khi cà phê đã lọc có hàm lượng dầu và một số tạp chất thấp hơn, mang đến hương vị thanh nhẹ.

Tùy theo nhu cầu và sở thích, mỗi người có thể lựa chọn phương pháp pha chế phù hợp.

(Tổng hợp)