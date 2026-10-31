Vừa trúng tuyển tiến sĩ, cô gái 27 tuổi phát hiện mắc ung thư vú rồi qua đời, bố mẹ khóc nghẹn bên tờ giấy báo "trễ hẹn"

Chưa kịp vui mừng khi nhận tin trúng tuyển tiến sĩ, cô gái trẻ bất ngờ nhận tin dữ “mắc ung thư”. Căn bệnh tiến triển quá nhanh khiến cô mãi chẳng thể tự tay nhận tờ giấy báo trúng tuyển.

Ngày 27/10 vừa qua, cô gái 27 tuổi có biệt danh "Duyệt Duyệt", một blogger từng chia sẻ hành trình chống chọi với ung thư ở Trung Quốc, đã qua đời.

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, tháng trước, Duyệt Duyệt vừa nhận được tin báo trúng tuyển chương trình tiến sĩ. Ở tuổi 27, sau nhiều năm miệt mài học tập, cô đứng trước cơ hội bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, với nhiều dự định và triển vọng phía trước.

Thế nhưng, cũng trong khoảng thời gian đó, cô được chẩn đoán mắc ung thư vú bộ ba âm tính (triple-negative breast cancer - TNBC). Đây là một phân nhóm ung thư vú có đặc điểm sinh học riêng, không biểu hiện ba thụ thể thường được sử dụng để lựa chọn một số phương pháp điều trị nhắm trúng đích, gồm thụ thể estrogen, progesterone và HER2. TNBC có thể tiến triển nhanh và việc điều trị thường gặp nhiều thách thức hơn một số phân nhóm ung thư vú khác.

Tin dữ đến ngay khi con đường học tập và sự nghiệp của cô vừa có bước ngoặt quan trọng. Những kế hoạch từng ấp ủ buộc phải nhường chỗ cho quá trình điều trị kéo dài và đầy khó khăn.

Điều khiến câu chuyện của Duyệt Duyệt được nhiều người chú ý là quá trình phát hiện bệnh. Theo bài viết, khi mới nhận thấy bất thường ở ngực, cô chưa thực sự coi trọng dấu hiệu này. Cô từng nghĩ khối u chỉ là u xơ tuyến vú thông thường.

U xơ tuyến vú là tổn thương lành tính khá phổ biến ở phụ nữ trẻ. Vì vậy, khi sờ thấy một khối bất thường, nhiều người dễ cho rằng đó chỉ là vấn đề không đáng lo ngại, nhất là khi khối u không gây đau.

Tuy nhiên, tình trạng của Duyệt Duyệt sau đó khiến cô phải đi kiểm tra. Kết quả siêu âm ghi nhận tổn thương ở mức BI-RADS 4C. Đây là phân loại hình ảnh học cho thấy tổn thương có mức độ nghi ngờ ác tính cao, nhưng không đồng nghĩa với việc đã xác định mắc ung thư. Để kết luận chính xác, người bệnh thường cần được bác sĩ đánh giá thêm và thực hiện sinh thiết khi có chỉ định.

Trường hợp của cô là lời nhắc nhở rằng không thể chỉ dựa vào cảm giác khi sờ nắn, mức độ đau hay suy đoán ban đầu để xác định một khối u là lành tính hay ác tính.

Phát hiện khối u ở ngực, khi nào cần đi khám?

Khối u ở vú không phải lúc nào cũng là ung thư. Nhiều trường hợp là nang vú, u xơ tuyến vú hoặc những thay đổi lành tính khác. Tuy nhiên, người bệnh cũng không nên tự chẩn đoán rồi trì hoãn việc kiểm tra.

Một số dấu hiệu cần được chú ý gồm:

- Xuất hiện khối cứng hoặc vùng dày bất thường ở vú hay nách.

- Khối u mới xuất hiện hoặc thay đổi về kích thước, hình dạng.

- Da vùng vú bị lõm, nhăn, sần giống vỏ cam hoặc đổi màu bất thường.

- Núm vú mới bị tụt vào trong hoặc thay đổi hình dạng.

- Dịch tiết bất thường ở núm vú, đặc biệt là dịch có máu.

Đáng lưu ý, ung thư vú không phải lúc nào cũng gây đau. Ngược lại, đau vú cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân không liên quan đến ung thư. Vì vậy, không nên dùng việc có đau hay không đau làm căn cứ duy nhất để đánh giá nguy cơ.

Khi phát hiện khối bất thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được khám và lựa chọn phương pháp kiểm tra phù hợp với độ tuổi, triệu chứng và đặc điểm tổn thương. Nếu kết quả siêu âm hoặc chụp nhũ ảnh được xếp vào nhóm nghi ngờ, cần tuân thủ hướng dẫn theo dõi hoặc sinh thiết của bác sĩ.

Nguồn và ảnh: QQ