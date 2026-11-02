Tất cả người dân lưu ý quy trình cấp cứu mới nhất từ 1/11: Vì sao nên gọi 113? Khi nào cần gọi 115?

Người dân cần biết khi nào nên gọi số 113, 114 hoặc 115 để được hỗ trợ kịp thời.

Từ ngày 1/11/2026, Tổng đài 113 có quy trình tiếp nhận, điều phối yêu cầu cấp cứu y tế. Tuy nhiên, số 115 vẫn được duy trì.

Quy trình cấp cứu từ ngày 1/11 có gì mới?

Ngày 31/10/2026, Bộ Y tế ban hành Thông tư 42/2026/TT-BYT về tiếp nhận thông tin và cấp cứu ngoại viện, có hiệu lực từ 1/11.

Theo quy định mới, mọi thông tin đề nghị hỗ trợ y tế qua 113 sẽ được chuyển trực tiếp cho nhân viên y tế tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an cấp tỉnh. Nhân viên trực tổng đài sẽ xác định tình trạng bệnh nhân, phân loại mức độ cấp cứu và ưu tiên điều động đơn vị y tế gần nhất đến hiện trường. Đồng thời, tổng đài tiếp tục theo dõi quá trình xử trí, phối hợp chọn bệnh viện tiếp nhận và huy động thêm lực lượng khi cần thiết.

Khi có người bị thương nặng hoặc xuất hiện dấu hiệu đe dọa tính mạng, hãy gọi ngay 115 - Ảnh minh họa

Vì sao nên gọi 113?

Tổng đài 113 vốn là đầu số chuyên tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về an ninh và trật tự xã hội. Theo đề án được Thủ tướng phê duyệt, đầu số này được chọn làm đầu mối duy nhất để tích hợp việc tiếp nhận, kết nối giữa lực lượng công an, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và cấp cứu y tế.

Cơ chế mới giúp người dân không còn lúng túng tự tìm từng đơn vị riêng lẻ, đồng thời tạo sự phối hợp nhanh chóng giữa các lực lượng trong những vụ việc phức tạp. Quyết định 1166/QĐ-TTg ngày 29/6/2026 đã phê duyệt đề án hợp nhất 113, 114 và 115 thành đầu số 113 duy nhất, song cả ba số vẫn duy trì hoạt động song song theo lộ trình cho đến khi hệ thống hoàn thiện.

Khi nào cần gọi 115?

Số 115 được sử dụng khi có người cần cấp cứu y tế khẩn cấp, bất kể sự việc xảy ra tại nhà, nơi làm việc, trên đường hay địa điểm công cộng.

Người dân cần gọi 115 khi gặp người bất tỉnh, ngừng thở, khó thở nghiêm trọng, đau ngực nghi nhồi máu cơ tim, có dấu hiệu đột quỵ, co giật kéo dài hoặc chảy máu nhiều. Các trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn lao động, điện giật, đuối nước, bỏng nặng, ngộ độc nghiêm trọng và phản ứng dị ứng nguy hiểm cũng cần được hỗ trợ y tế ngay.

Người gọi không nhất thiết phải là nạn nhân hoặc người thân. Chẳng hạn, khi chứng kiến một vụ tai nạn giao thông có người bị thương, người đi đường có thể gọi 115 để yêu cầu xe cứu thương. Nếu hiện trường cần công an bảo đảm an ninh, phân luồng giao thông hoặc điều tra vụ việc, cần thông báo thêm cho 113. Trường hợp có người mắc kẹt, xảy ra cháy nổ hoặc cần phương tiện cứu hộ chuyên dụng, liên hệ 114.

Nguyên tắc cần nhớ: Khi có người bị thương nặng hoặc xuất hiện dấu hiệu đe dọa tính mạng, hãy gọi 115 ngay, không chờ tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Vì sao vẫn cần nhớ 113 và 114?

Khi chứng kiến một vụ cướp, hành hung, đe dọa bằng hung khí hoặc hành vi gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, người dân cần gọi 113 để yêu cầu công an can thiệp. Những tình huống này đòi hỏi lực lượng chức năng nhanh chóng ngăn chặn hành vi vi phạm, khống chế đối tượng nguy hiểm và bảo vệ người có mặt tại hiện trường. Người chứng kiến nên tìm vị trí an toàn, cung cấp địa điểm xảy ra sự việc và đặc điểm nhận dạng đối tượng nếu quan sát được.

Trong khi đó, số 114 đặc biệt quan trọng khi xảy ra hỏa hoạn, rò rỉ khí gas có nguy cơ cháy nổ, sập công trình hoặc sự cố khiến người dân không thể tự thoát ra ngoài. Chẳng hạn, khi phát hiện khói bốc lên từ một căn hộ chung cư, người dân cần báo ngay cho lực lượng chữa cháy thay vì tự tìm cách tiếp cận đám cháy. Với những trường hợp mắc kẹt trong thang máy, trên cao hoặc ở vị trí khó tiếp cận, lực lượng cứu nạn, cứu hộ có phương tiện và kỹ năng chuyên môn để xử lý.

Trong các tình huống trên, người báo tin cần nói rõ vị trí, tính chất nguy hiểm và số người đang gặp nạn nếu xác định được. Thông tin chính xác ngay từ cuộc gọi đầu tiên sẽ giúp lực lượng chức năng chuẩn bị phương tiện, nhân sự và phương án tiếp cận phù hợp.

Như vậy, nhu cầu chính là cấp cứu y tế thì ưu tiên 115; cần công an xử lý tình huống an ninh, trật tự thì gọi 113; cần chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thì gọi 114. Đừng trì hoãn báo tin chỉ vì chưa biết cần lực lượng nào hỗ trợ.