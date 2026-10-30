6 giờ sáng, mẹ bị xuất huyết nặng, bé trai 6 tuổi tự gọi cấp cứu, tự chuẩn bị đồ: Mạnh mẽ cho đến khi bố tới mới bật khóc

Mẹ bất ngờ xuất huyết nặng khi trong nhà chỉ có hai mẹ con, bé trai 6 tuổi đã gọi cấp cứu, tự mặc quần áo và chuẩn bị đồ theo mẹ đến viện. Suốt chặng đường cố giữ bình tĩnh, em chỉ òa khóc khi bố xuất hiện.

Trong video, người mẹ bất ngờ bị xuất huyết tử cung nghiêm trọng, ngã quỵ tại nhà. Bên cạnh chị lúc ấy chỉ có cậu con trai 6 tuổi.

Cậu bé không đứng sững tại chỗ mà gọi đến số cấp cứu 120 của Trung Quốc, tự mặc quần áo, cho đồ ăn và bình nước vào cặp, còn lấy quần, tất và giày cho mẹ. Trên xe cứu thương, em đeo chiếc cặp nhỏ, ngồi thẳng người.

Một đứa trẻ 6 tuổi, vào lúc mẹ cần nhất, đã trở thành người có thể phụ giúp. Sự bình tĩnh ấy không tự nhiên mà có.

Những việc cậu bé làm rất cụ thể: Gọi điện, mặc quần áo, chuẩn bị đồ ăn, bình nước, lấy quần, tất và giày cho mẹ.

Không việc nào chỉ là tiện tay làm thêm. Tất cả đều hướng đến một suy nghĩ: Mẹ phải đến bệnh viện, cần mang theo những đồ dùng cần thiết.

Nhiều người lớn gặp tình huống bất ngờ còn luống cuống, vậy mà một đứa trẻ 6 tuổi đã lần lượt làm được từng việc, biết việc gì trước, việc gì sau.

Không phải em không sợ, mà em đã tạm gác nỗi sợ sang một bên. Những đứa trẻ bình tĩnh khi gặp chuyện không hẳn sinh ra đã can đảm, mà trong đầu các em từng được chuẩn bị sẵn rằng “gặp chuyện thì phải làm gì”.

Sự bình tĩnh ấy được “rèn” từ ngày thường

Điều thực sự đáng nhìn lại không phải là cậu bé đã “thể hiện vượt khả năng”, mà là những điều được tích lũy hằng ngày đằng sau các hành động ấy.

Em biết gọi cấp cứu, biết tranh thủ thu xếp đồ trong lúc chờ xe, biết mẹ đến bệnh viện cần có giày, tất, quần và cũng biết mang nước cho bản thân.

Những điều đó không phải sinh ra đã biết. Nhiều gia đình từng dạy con ghi nhớ các số điện thoại khẩn cấp 120, 110, 119 của Trung Quốc, nhưng thường chỉ dừng lại ở việc “nhớ số”. Cách giáo dục an toàn hữu ích hơn là giúp trẻ biết sau khi đầu dây bên kia bắt máy, con cần nói địa chỉ thế nào, cho biết mẹ đang gặp chuyện gì và bản thân tên là gì.

Có người làm công tác đào tạo sơ cứu từng chia sẻ cách biến việc ghi nhớ địa chỉ nhà thành trò chơi “tìm tòa nhà” khi đi dạo, hoặc biến tình huống gọi cứu trợ giả định thành trò chơi gia đình. Qua đó, trẻ được tập cách “nói địa chỉ trước, trình bày tình hình sau”.

Giáo dục an toàn vững chắc nhất không nằm ở việc kiểm tra con “đã nhớ chưa”, mà là đến một ngày cần dùng tới, con có thể bắt tay hành động và nói ra những thông tin cần thiết mà không phải loay hoay nghĩ lại.

Mạnh mẽ suốt chặng đường, thấy bố mới bật khóc

Chi tiết khiến người xem thắt lòng nhất nằm ở phía sau: Cậu bé bình tĩnh suốt chặng đường, đến khi bố tới bệnh viện mới òa khóc thành tiếng.

Bóng dáng nhỏ bé ngồi thẳng trên xe cứu thương ấy không phải không có cảm xúc, mà đang cố kìm nén chúng.

Em biết mẹ vẫn ở bên cạnh, biết mình không thể rối lên. Chỉ khi người lớn mà em tin tưởng nhất xuất hiện, sự căng thẳng đè nặng suốt chặng đường mới được giải tỏa.

Bình tĩnh không có nghĩa là không sợ, mà là biết khi nào có thể bộc lộ nỗi sợ ấy. Với mỗi gia đình, không cần đợi đến khi xảy ra sự cố mới bắt đầu dạy con.

Hãy đưa câu hỏi “Con có thể làm gì?” vào cuộc sống hằng ngày: Cho trẻ biết cách gọi cấp cứu, cách nói địa chỉ, túi sơ cứu đặt ở đâu, khi mẹ không khỏe thì có thể lấy giúp mẹ chiếc quần nào.

Những việc nhỏ ấy không mất nhiều thời gian, nhưng có thể giúp trẻ giữ được bình tĩnh vào một thời điểm bất ngờ, khi mọi người chưa kịp phản ứng.

Cậu bé 6 tuổi ấy đã làm người phụ giúp nhỏ của mẹ trước, rồi mới trở lại làm một đứa trẻ 6 tuổi.

Nguồn: Sohu