3 món ăn giòn ngon tuyệt vời từ loại rau giúp làm dịu gan, thanh nhiệt và loại bỏ mỡ thừa

Đây là 3 cách chế biến món ăn với rau cần tây. Những món ăn này có vị ngọt, thanh mát và dịu nhẹ, kết hợp cả vẻ ngoài hấp dẫn lẫn giá trị dinh dưỡng.

Cần tây là một loại rau quen thuộc, có hàm lượng nước trên 94%, cực kỳ ít calo và giàu chất xơ, caroten, vitamin C, vitamin nhóm B và axit folic. Về các nguyên tố vi lượng, nó là một loại rau điển hình giàu kali, canxi và magie, với hàm lượng sắt và kẽm tương đối cao. Mùi thơm đặc trưng của cần tây đến từ hàm lượng cao các tinh dầu dễ bay hơi apigenin và butylphthalide, có tác dụng đáng kể trong việc giãn mạch máu, chống oxy hóa, làm dịu thần kinh và thúc đẩy tiết dịch vị. Hơn nữa, lá cần tây, phần thường bị bỏ đi, lại chứa hàm lượng caroten, vitamin C và canxi cao hơn so với thân cần tây.

Y học cổ truyền coi cần tây có tính mát, vị ngọt và cay, tác động lên các kinh mạch gan, vị, phổi và bàng quang. Nó có tác dụng làm dịu gan và thanh nhiệt , trừ phong thấp, giảm kích ứng và giảm sưng, làm mát máu và cầm máu, làm ẩm phổi và giảm ho. Trong liệu pháp ăn uống hàng ngày, nó thường được dùng để cải thiện các triệu chứng như chóng mặt, mặt đỏ bừng và mắt đỏ, cáu gắt, huyết áp cao, tiểu nóng và khó tiểu, táo bón do gan dương hoạt động quá mức, và được biết đến như một "vị thuốc tốt trong nhà bếp".

Theo đó, rau cần tây thích hợp dùng cho những người mắc các bệnh tim mạch như cao huyết áp, tăng lipid máu và xơ vữa động mạch; cũng thích hợp để sử dụng hàng ngày cho người bị chứng gan hỏa quá mức, dễ cáu gắt, mất ngủ, người đang trong giai đoạn giảm cân và người bị táo bón mãn tính.

Rau cần tây có tính mát và có tác dụng hỗ trợ hạ huyết áp. Người huyết áp thấp , tỳ vị yếu, hoặc những người dễ bị đau bụng hoặc tiêu chảy không nên ăn quá nhiều. Cần tây là một loại rau nhạy cảm với ánh sáng, chứa furanocoumarin. Người bị dị ứng hoặc da dễ bị cháy nắng nên tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng mạnh sau khi ăn nhiều để ngăn ngừa viêm da do ánh sáng.

Dưới đây là 3 cách chế biến món ăn với rau cần tây. Những món ăn này có vị ngọt, thanh mát và dịu nhẹ, kết hợp cả vẻ ngoài hấp dẫn lẫn giá trị dinh dưỡng.

1. Rau cần tây xào củ hoa huệ

Nguyên liệu và gia vị: 300g cần tây, 1 củ hoa huệ tươi (hoặc củ hoa huệ khô đã ngâm nước trước), 80g hạt điều sống, nửa củ cà rốt (thái lát để tạo màu), 2 tép tỏi, lượng muối vừa phải, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh tinh bột bắp, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món rau cần tây xào củ hoa huệ

Rửa sạch cần tây, loại bỏ phần xơ cứng ở phía sau, rồi thái lát chéo hình thoi. Tách các cánh của củ hoa huệ và rửa sạch; thái cà rốt thành lát hình thoi. Cho một ít dầu ăn vào chảo, rồi thêm hạt điều vào chiên trên lửa nhỏ, đảo liên tục. Chiên đến khi hạt điều hơi vàng và giòn, sau đó lấy ra ngay để ráo dầu và để nguội (cho hạt điều vào chiên ngay lúc dầu còn nguội sẽ giúp hạt điều không bị cháy bên ngoài và sống bên trong).

Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và vài giọt dầu, trước tiên chần sơ cần tây và cà rốt thái lát trong 40 giây, sau đó cho củ hoa huệ tươi vào chần trong 15 giây, rồi nhanh chóng vớt tất cả ra và để ráo nước. Cho một ít dầu vào chảo nóng, phi thơm tỏi, cho cần tây, củ huệ và cà rốt thái lát vào, xào trên lửa lớn trong 20 giây, thêm lượng muối vừa đủ và nửa thìa cà phê đường trắng để tăng hương vị, rồi cho thêm 1 thìa canh bột bắp pha loãng để làm sánh nước sốt. Sau khi tắt bếp, đổ hạt điều đã nguội và giòn vào, đảo nhanh cho đến khi đều, rồi bày ra đĩa.

2. Cần tây xào đậu phụ và thịt heo thái sợi

Món ăn này nấu dễ và nhanh chóng lại rất hợp với cơm. Món ăn sử dụng cần tây non thơm ngon, kết hợp hài hòa giữa hương thơm đậm đà của thịt ba chỉ với vị thơm ngậy của đậu phụ chiên, tạo nên hương vị càng thêm hấp dẫn sau mỗi miếng cắn.

Nguyên liệu và gia vị: 250g cần tây (cần tây thân nhỏ), 1 miếng đậu phụ, 150g thịt nạc, 1 quả ớt ngọt đỏ, 3 tép tỏi, 2 lát gừng, 2 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng cà phê nước tương đen, 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng canh rượu nấu ăn, 1/2 muỗng cà phê bột bắp, muối vừa ăn, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món cần tây xào đậu phụ và thịt heo thái sợi

Bỏ lá già của cần tây và rửa sạch (giữ lại phần lá non), cắt thành từng khúc dài 4cm. Cắt đậu phụ thành các lát mỏng sau đó chiên giòn rồi thái dạng sợi. Bỏ cuống và hạt ớt ngọt, sau đó thái dạng sợi. Rửa sạch thịt heo, sau đó thái dạng sợi rồi cho vào bát, thêm rượu nấu ăn, nửa muỗng canh nước tương, nước tương đen và bột bắp, trộn đều và ướp trong 5 phút.

Đun nóng dầu trong chảo, cho thịt heo đã ướp vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi thịt đổi màu, sau đó lấy và để riêng. Cho một ít ăn dầu vào chảo, phi thơm gừng và tỏi băm. Sau đó cho các miếng đậu phụ vào và xào trên lửa vừa nhỏ trong 1 phút. Cho các đoạn cần tây và dải ớt ngọt đỏ vào, tăng lửa và xào nhanh trong 1 phút, đến khi cần tây chín tới và tỏa ra mùi thơm nồng. Cho thịt đã xào vào lại chảo, thêm 1.5 muỗng canh nước tương còn lại, dầu hào và một chút muối, đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều rồi dọn ra ăn.

3. Salad cần tây và các loại hạt giòn

Là món trộn đơn giản và nhanh với các các loại hạt giòn (hạt điều, đậu phộng) mang vị béo ngậy, thơm ngon, còn cần tây thì giòn và mọng nước. Giàu canxi và chất xơ, đây là món ăn kèm tuyệt vời giúp cân bằng vị béo do dầu mỡ của bữa ăn.

Nguyên liệu và gia vị: 300g cần tây, 100g đậu phộng sống, nửa củ cà rốt, 2 hoa hồi, 2 lá nguyệt quế, 1 miếng quế nhỏ, 2 lát gừng, 3 tép tỏi, muối vừa ăn, 1.5 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic, 1 muỗng canh dầu mè, 1/2 muỗng cà phê đường, một ít vừng rang.

Cách làm món salad cần tây và các loại hạt

Rửa sạch đậu phộng và cho vào nồi. Thêm nước, hoa hồi, lá nguyệt quế, quế, gừng thái lát và 1 thìa cà phê muối. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 15 phút. Tắt bếp và để ngâm trong 30 phút cho đậu phộng ngấm đều gia vị. Vớt đậu phộng ra để ráo nước. Rửa sạch và thái hạt lựu cần tây, gọt vỏ và thái hạt lựu cà rốt có kích thước tương tự. Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và vài giọt dầu, trước tiên cho cà rốt vào chần trong 1 phút, sau đó cho cần tây vào chần trong 30 giây, vớt ra và cho ngay vào nước sôi để nguội cho nguội hẳn, sau đó để ráo. Bạn có thể dùng đậu phộng này và trộn luôn hoặc rang giòn rồi trộn sẽ có kết cấ thơm ngon hơn.

Đập dập và băm nhỏ tỏi rồi cho vào bát. Thêm nước tương, giấm balsamic, đường, một chút muối và dầu mè, rồi khuấy đều. Cho cần tây thái hạt lựu đã ráo nước, cà rốt thái hạt lựu và đậu phộng vào một bát lớn, thêm một ít vừng rang, rồi đổ nước sốt vào. Trộn đều và dùng.

Lưu ý: Cần tây phải được nhúng ngay vào nước lạnh sau khi chần để giữ được màu xanh tươi và độ giòn; đậu phộng nên được ngâm trong nước muối một lúc sau khi nấu để có vị mặn, thơm và mềm.